Proiectul vinietei pentru Bucuresti a fost adoptat. Iata cati bucuresteni vor plati taxa Consiliul general a adoptat, in sedinta de joi, proiectul vinietei pentru Bucuresti. In consecinta, in jur de 593.000 de proprietari de masini din Capitala si din Ilfov ar urma sa plateasca taxa pentru a putea circula pe soselele din oras.



Proiectul a fost initiat de Gabriela Firea. 31 dintre cei 53 de consilieri generali cu mandat valid au votat pentru introducerea vinietei. 13 s-au abtinut, iar 7 au votat impotriva.



Inaintea votului, a avut loc o dezbatare de cateva zeci de minute, in care consilierii Puterii si cei ai Opozitiei s-au bruiat reciporc. Atat initiatorul proiectului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

