Proiectul USR de interzicere a fumatului în parcuri a fost respins de Comisia de buget din Senat Comisia pentru buget a Senatului a adoptat, marți, raport de respingere fara amendamente la inițiativa legislativa a USR care interzice expunerea produselor de tutun in magazine, in afara locului de vanzare, dar si a fumatului in parcuri sau masinile in care se afla minori si femei insarcinate, potrivit MEDIAFAX. Proiectul isi propune modificarea mai multor prevederi ale legii tutunului si inasprirea amenzilor, respectiv actualizarea definitiei fumatului, incluzand si sistemele asemanatoare care nu contin tutun si interzicerea fumatului in autovehiculele in care se afla minori sau femei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru buget a Senatului a adoptat, marți, raport de respingere fara amendamente la inițiativa legislativa a USR care interzice expunerea produselor de tutun in magazine, in afara locului de vanzare, dar si a fumatului in parcuri sau masinile in care se afla minori si femei ...

- Comisia pentru buget din Senat a dat, marti, raport negativ la proiectul initiat de parlamentari USR si PSD, privind modificarea unor acte normative in domeniul reglementarii produselor din tutun, potrivit Agerpres."Din pacate, considerentele de natura economica, desi le-am demontat punct…

- Proiectul de impozitare a pensiilor speciale mai mari de 7.000 de lei, depus de senatorul PSD Eugen Teodorovici, a primit marti un prim raport de admitere de la Comisia de buget finante a Senatului.

- Comisia juridica a Senatului a adoptat marți un raport de respingere a solicitarii procurorilor de a incepe urmarirea penala in cazul fostului ministru al Sanatații Florian Bodog, acuzat de abuz in serviciul și fals intelectual.

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat marti, in unanimitate, raport pentru respingerea legii amnistiei si gratierii. Legea ajunge in plenul Camerei, la votul final.Proiectul de lege privind amnistia si gratierea a fost initiat in 2017 de Florin Iordache si adoptat tacit de Senat…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, cu 228 de voturi pentru, unul – impotriva si 19 abtineri, proiectul pentru modificarea unor acte normative privind votul in strainatate la alegerile prezidentiale. Pe de alta parte, in cadrul dezbaterilor, plenul Camerei Deputatilor…

- Legea privind votul in diaspora a fost adoptata, luni, de plenul Senatului, dupa ce s-au dat doua voturi. La primul, proiectul nu intrunise numarul necesar de voturi favorabile pentru a fi adoptat. Initial, s-au inregistrat 68 de voturi „pentru” si 15 abtineri, insa erau necesare 69 de voturi…