Proiectul USR de abrogare a pensiilor speciale pentru parlamentari si alte sase categorii de angajati, respins de Senat

- Plenul Senatului a aprobat luni proiectul de lege al senatorului PNL Daniel Zamfir care modifica legea leasingului. Aceste prevede ca va fi posibila vanzarea bunurilor achizitionate in leasing, chiar daca acestea nu au fost platite integral.

- Proiectul USR de anulare a pensiilor speciale, dezbatut in Senat Senatorii au dezbatut astazi proiectul de lege inițiat de USR privind anularea pensiilor speciale si revenirea la principiul contributivitatii. Senatorul USR Florina Presada spunea ca exista și excepții de la Lege. Florina…

- Ca urmare a inițiativei deputatului PNL Corneliu Olar prin care se propune acordarea unei indemnizatii pentru limita de varsta primarilor, viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de consilii judetene, liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a afirmat vineri, in cadrul unei conferințe de presa, ca…

- PNL va vota impotriva proiectului de lege privind acordarea pensiilor speciale pentru primari, a anuntat miercuri presedintele PNL, Ludovic Orban. El a scris, pe Facebook, ca niciun parlamentar PNL nu se afla printre initiatorii acestei propuneri legislative. "PNL sustine principiul contributivitatii…

- PNL a decis sa nu susțina proiecte pentru acordarea de pensii speciale altor categorii in afara de magistrați și militari, anunța deputatul de Gorj Dan Vilceanu. Mai mulți liberali semnasera proiectul de lege pentru acordarea de pensii sp...

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca nu va sustine proiectul privind pensiile speciale pentru alesii locali, afirmand ca pensiile speciale sunt „un furt” pentru ca nu sunt rezultate din contributii. In ciuda pozitiei fostului sef de stat, au fost parlamentari PMP care au semnat proiectul…

- Proiectul de lege prevede pensii speciale pentru primari, viceprimari, președinti și vicepreședinți de Consilii Județene, incepand cu luna ianuarie 2019, acestea fiind acordate din din bugetele locale, in limita a trei mandate complete. Este pentru a doua oara cand se incearca aceasta manevra,…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, s-a pronuntat marti impotriva oricarei pensii speciale, precizand ca nu crede ca va fi sustinuta initiativa legislativa depusa la Camera Deputatilor prin care se propune acordarea unei indemnizatii alesilor locali pentru limita de...

- „Personal nu cred ca va fi sustinut. Nu au avut mandat (parlamentarii care au semnat proiectul-n.r.). Noi am dat foarte multa liberatate parlamentarilor nostri in actiune, eu nu stiu sa avem parlamentari care au semnat. Categoric nu as sustine ideea si, in general, sunt impotriva pensiilor special…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, marti, ca nu este in favoarea pensiilor speciale, dar exista anumite categorii care au in mod justificat o pensie speciala, adaugand ca trebuie sa primeze sistemul de contributivitate. „Exista anumite categorii care, dupa parerea…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca nu va sustine proiectul privind pensiile speciale pentru alesii locali, afirmand ca pensiile speciale sunt „un furt” pentru ca nu sunt rezultate din contributii.

- Tariceanu, despre pensii speciale pentru primari: Exista anumite categorii care au nevoie, cum e zona justiției, a spus președintele Senatului, marți, la Parlament, dupa ședința Birourilor Permanente reunite. “Exista anumite categorii care, dupa parerea mea, au in mod justificat nevoie de o pensie speciala,…

- Deputatul USR Cristian Seidler a declarat marti, referitor la proiectul de lege initiat de PNL si sustinut de parlamentari de la toate partidele politice, cu exceptia USR, privind pensiile speciale ale alesilor locali, ca ei nu au fost invitati nici macar sa sustina aceasta

- Deputatul USR Cristian Seidler a declarat marti, referitor la proiectul de lege initiat de PNL si sustinut de parlamentari de la toate partidele politice, cu exceptia USR, privind pensiile speciale ale alesilor locali, ca ei nu au fost invitati nici macar sa sustina aceasta initiativa si anunta ca USR…

- Parlamentarii nu renunta prea usor la pensiile speciale, fie ca sunt de la PSD, UDMR, PNL sau PMP. Un grup de alesi ai acestor formatiuni a depus un nou proiect de lege, dar liberalii si-au retras ulterior semnaturile. Singura formatiune politica ce nu a intrat in hora este USR. "Incepand…

- Partidul National Liberal nu sustine inițiativa legislativa privind pensiile speciale pentru alesii locali, iar liberalilor care au depus proiectul li s-a cerut retragerea semnaturilor, a declarat, marti, vicepresedintele PNL Laurentiu Leoreanu.

- Olar iși retrage semnatura de pe proiectul privind pensiile speciale pentru primari, pe care l-a inițiat: La vot, voi vota pentru!, a spus deputatul, fost primar, el precizand ca nu știa ca exista o decizie a partidului, care nu susține ideea de pensii speciale. ”Dumneavoastra le spuneți pensii speciale,…

- Parlamentari de la toate partidele politice exceptand USR au depus un proiect de lege care prevede acordarea de pensii speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de Consilii Judetene, incepand cu ianuarie 2019, din bugetele locale, in limita a trei mandate complete.

- Parlamentarii revin cu un proiect prin care sa acorde pensii speciale si alesilor locali, incepand cu 1 ianuarie 2019, pe modelul celor ale parlamentarilor, dupa ce prima initiativa in acest sens a fost declarata neconstitutionala. Singurul partid care se opune pensiilor speciale este USR

- Plenul Senatului a respins luni proiectul de lege initiat de PNL care prevede acordarea celui de-al 13-lea si al 14-lea salariu de catre societațile cu capital integral privat, care sa nu depaseasca 20% din impozitul pe profit sau 0,5% din cifra de afaceri.

- Casa Judeteana de Pensii (CJP) Cluj plateste peste 200 de pensii speciale unor beneficiari din judet, cea mai mai mare depasind 28.000 de lei pe luna. Aceasta apartine unui fost judecator sau procuror, transmite corespondentul MEDIAFAX. Reprezentantii CJP Cluj au declarat, miercuri, corespondentului…

- Parlamentarii USR propun abrogarea pensiilor speciale, cu doua exceptii: militarii si magistratii. Proiectul este supus, miercuri, votului final în plenul Senatului. Forul decizional este Camera Deputaților.

- Comisia de munca din Senat a dat, marti, 27 februarie, un raport negativ propunerii legislative pentru abrogarea pensiilor speciale, propunere depusa de USR. La vot, senatorii PNL si PMP s-au abtinut. Depusa in octombrie 2017, propunerea legislativa vizeaza desfiintarea pensiilor speciale, urmand sa…

- Comisia de munca din Senat a dat, marți, 27 februarie, un raport negativ propunerii legislative pentru abrogarea pensiilor speciale, propunere depusa de USR. La vot, senatorii PNL și PMP s-au abținut. Depusa in octombrie 2017, propunerea legislativa vizeaza desființarea pensiilor speciale, urmand sa…

- Comisia pentru munca din Senat a dat marti un raport de respingere propunerii legislative apartinand USR prin care pensiile speciale, exceptand cele militare si ale magistratilor, se abroga, a anuntat senatoarea USR Florina Presada, pe pagina sa de Facebook.

- Comisia pentru munca din Senat a dat marti raport de respingere propunerii legislative care vizeaza abrogarea pensiilor speciale. Senatorii PNL si PMP s-au abtinut de la vot. Initiatorii proiectului, parlamentarii USR, propun restabilirea egalitatii in relatia cu statul prin abrogarea regimurilor…

- Proiectul USR pentru eliminarea pensiilor speciale, respins in Comisia pentru Munca Comisia pentru munca, familie si protectie sociala din Senat a dat, marti, un raport de respingere propunerii legislative pentru abrogarea pensiilor speciale, initiata de parlamentarii USR. Potrivit expunerii de…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, dupa o intalnire cu reprezentantii Consiliului National al Persoanelor Varstnice, ca proiectul Legii pensiilor este finalizat, iar in prezent se fac simulari pe trei formule de...

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, informeaza asupra ultimelor precizari despre legea pensiilor și simularile care vor avea loc pentru a stabili formula ideala de calcul. „Reprezentanții pensionarilor chiar apreciaza ca s-au facut majorari de pensii in ultimul an, in 2017, i-am rugat de asemenea…

- Cele trei distinctii speciale ale Galei Premiilor Radio Romania Cultural vor fi acordate in acest an actritei Tamara Buciuceanu-Botez, Universitatii Babes-Bolyai si Filarmonicii ''George Enescu''. Evenimentul va avea loc pe 19 martie, de la ora 19,00, la Teatrul Odeon din Bucuresti,…

- "PSD-ul va majora punctul de pensie. Eu am intrebat intotdeauna cu ce bani se va realiza aceasta majorare. Anul trecut s-au luat banii de la investiții, de la dezvoltare și transporturi și s-au dat la pensii și salarii. Cred ca și in acest an se va intampla la fel. Diferența uriașa dintre pensiile…

- Plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului a respins prin vot, miercuri, 7 februarie, inființarea unei comisii de ancheta privind neregulile de la votul pe moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu din iunie 2017.Proiectul de hotarare pentru inființarea comisiei, respins…

- Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici este pe circuit si urmeaza sa ajunga in sedinta Guvernului, spre aprobare. Prin urmare, imediat ce se aproba cererea de finantare, se vor demara procedurile de achizitie a navelor.

- Proiectul ce vizeaza noua lege a pensiilor va fi pus in dezbatere publica in maximum doua luni. Asta a declarat, duminica seara, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Liderul social-democrat susține ca este vorba despre efort financiar „destul de mare, dar necesar”. Liviu Dragnea a vorbit…

- Noul program de guvernare pentru perioada 2018 - 2020 prevede o marire constanta a pensiilor si a salariilor in urmatorii 3 ani. Astfel, potrivit documentului publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, valoarea punctului de pensie va creste astfel: - punctul de pensie va fi 1.100 lei…

- Planul Primariei Capitalei de a construi un spital metropolitan in zona Pipera a intrat in blocaj. Proiectul a fost respins dupa ce consilierii PNL și USR au votat impotriva. Ei au propus sa fie facut mai intai un studiu de fezabilitate.

- Camera Deputatilor este la un pas de votul unui proiect de lege prin care personalul de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) ar urma sa aiba dreptul la pensie de serviciu, la fel ca alesii din Parlamentul Romaniei. „Noi, acum patru ani de zile, am spus dreptate pana la capat, o…

- Guvernul s-a razgandit: Pensiile speciale pot fi cumulate cu cele publice Dupa ce, in 14 decembrie, Guvernul a decis ca o persoana nu poate cumula pensia speciala cu cea din sistemul public, la doua saptamani distanta, s-a razgandit si a dat o alta ordonanta de urgenta. Pensiile din sistemul public…

- Guvernul Tudose a decis, printr-o ordonanta de urgenta data pe 28 decembrie, faptul ca in continuare pensiile speciale vor putea fi cumulate cu cele pentru limita de varsta, cu toate ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, declarase tot la sfarsitul lunii ca cei care au mai multe tipuri de pensii…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, aduce vestile inceputului de an: pensiile vor creste si in 2018, la fel ca salariile. Exceptie vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunte la una dintre pensii. Pensiile cresc in 2018. Pentru acest an, avem in plan si adoptarea legii pensiilor…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, aduce vestile inceputului de an: pensiile vor creste si in 2018, la fel ca salariile. Exceptie vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunte la una dintre pensii. "Pensiile cresc in 2018, cum au crescut si anul acesta. Pentru acest an, avem…

- „Pensia din sistemul public de pensii nu poate fi cumulata cu o pensie de serviciu/indemnizatie pentru limita de varsta reglementate de legi cu caracter special”, arata un proiect normativ lansat in dezbatere publica de Ministerul Finantelor.

- Europarlamentarul Catalin Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari de la PSD referitor la abuzul in serviciu este "pura ticalosie" si considera ca initiatorii ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid. "Va explic in cateva randuri de ce initiativa unor parlamentari…