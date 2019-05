Proiectul “Un nou început pentru transportul public din Iaşi”, premiat la concursul „Oraşul durabil” Municipiul Iasi este castigatorul Marelui Premiu al celei de-a doua editii a concursului „Orasul durabil”, organizat de Ambasada Frantei in parteneriat cu Camera de Comert Romano-Franceza, distinctie acordata pentru inovatie in dezvoltarea durabila a orasului, a serviciilor publice, pe baza aplicatiilor completate de Primariile participante. Premiul consta intr-o invitatie la o vizita de studiu timp de 3 – 4 zile (in luna iulie) pentru 4 persoane, din cadrul Primariei (conducere si specialisti) oferita de orasul Dijon, comunitate de referinta pentru tot ceea ce tine de dezvoltare durabila. Tematica… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

