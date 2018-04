Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului a adoptat marti propunerea legislativa initiata de parlamentarii UDMR care prevede prelungirea valabilitatii pasaportului temporar de la cinci la 10 ani in cazul persoanelor cu varsta de peste 25 de ani, potrivit unui comunicat remis de Uniune AGERPRES. "Senatul, in calitate…

- Proiectul care presupune susținerea financiara femeilor insarcinate din Romania a fost adoptat, astazi. In urma deciziei, graviduțele vor urma sa primeasca 2.000 de lei, imparțiți in cate doua vouchere. Consiliul General al Municipiului București a adoptat, mieruri, proiectul intitulat „Primaria Capitalei…

- Plenul Senatului a adoptat, miercuri, un proiect pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, care vizeaza regimul ocupatiei de expert si de tehnician in domeniu, asa cum sunt prevazute acestea in Clasificarea Ocupatiilor din…

- Proiectul de lege privind manualul scolar, initiat de fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a fost adoptat miercuri de Camera Deputatilor, cu 175 de voturi „pentru”, 82 de voturi „impotriva” si 4 abtineri. Proiectul a fost initiat de fostul ministrul al Educatiei, Liviu…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, cu 178 de voturi “pentru”, 25 de voturi “impotriva” si 55 de abtineri, propunerea legislativa pentru modificarea articolului 16 din Legea Educatiei nationale, astfel ca invatamantul general obligatoriu este de 15 ani. Proiectul prevede ca grupa mare sa…

- Plenul Senatului a adoptat, miercuri, proiectul pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care vizeaza trecerea acestuia de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, care se organizeaza ca regie autonoma, persoana juridica ce desfasoara…

- Plenul Senatului a adoptat, luni, propunerea legislativa privind leasingul cu amendamente admise, potrivit carora contractele de leasing nu mai reprezinta titluri executorii, iar utilizatorul isi va putea plati datoria din valorificarea bunului. Proiectul a fost adoptat cu 75 de voturi…

- Plenul Senatului a respins luni propunerea legislative apartinand USR prin care pensiile speciale, exceptand cele militare si ale magistratilor, se abroga. Pensiile speciale, care consuma resurse bugetare majore, fusesera eliminate de Guvernul Boc in 2010, dar au fost reintroduse ulterior de guvernele…

- Plenul Senatului a aprobat luni proiectul de lege al senatorului PNL Daniel Zamfir care modifica legea leasingului. Aceste prevede ca va fi posibila vanzarea bunurilor achizitionate in leasing, chiar daca acestea nu au fost platite integral. Totodata, contractele de credit pentru consumatori, inclusiv…

- Proiectul de lege inițiat de ministerul Justiției prin care sunt puse in acord Codul penal și de procedura penala, precum și alte legi, cu decizii ale Curții Constituționale, depus la Parlament in noiembrie anul trecut, se adopta tacit de catre Senat și va merge la Camera Deputaților. Proiectul nu conține…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu 191 voturi “pentru”, 97 “impotriva” si trei abtineri, Ordonanta de Urgenta a Guvernului 76/2017 prin care Editura Didactica si Pedagogica se transforma in societate pe actiuni, care are scopul de a edita manualele scolare ...

- Plenul Senatului a adoptat marti propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I – IV din invatamantul de stat si confesional. Potrivit presedintelui Comisiei pentru agricultura,…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 175 voturi pentru, 83 impotriva si 14 abtineri, Ordonanta de urgenta 91/2017 care modifica Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Proiectul votat miercuri de catre deputati prevede sporuri pentru mai multe categorii…

- Plenul Senatului a respins luni proiectul de lege initiat de PNL care prevede acordarea celui de-al 13-lea si al 14-lea salariu de catre societațile cu capital integral privat, care sa nu depaseasca 20% din impozitul pe profit sau 0,5% din cifra de afaceri.

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de luni, initiativa legislativa a senatorul PMP Traian Basescu prin care se propune desfiintarea Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN), prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii. "Am lansat aceasta initiativa legislativa…

- Senatul a adoptat miercuri o propunere legislativa initiata de USR prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si in institutii publice si amenzi pentru depasirea acestora, potrivit Agerpres. Proiectul prevede introducerea in sarcina agentului constatator a obligatiei de a masura…

- Senatul a adoptat miercuri proiectul de lege depus in Parlament de deputatul USR Matei Dobrovie , daca zgomotul din locuința depașește 30 de decibeli, in intervalul ora cuprins intre orele 23.00 si 7.00 dimineata si peste zi, de la 14.00 si 16.00, riști sa primeșți amenda de pana la 1.500 de lei. Cei…

- Propunerea legislativa pentru modificarea Codului penal, prin care se elimina posibilitatea care permite ca agresorii sa fie exonerati de raspundere penala in cazuri de violenta in familie, informeaza Agerpres.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca nu a fost adoptat un proiect de lege privind modificarea Codului penal si de procedura penala finalizat de Ministerul Justitiei si ca a fost o greseala de exprimare referirea la acesta in comunicatul emis dupa vizita lui Frans Timmermans.

- Guvernul polonez de dreapta a deschis calea degradarii militare a ultimului lider comunist al tarii, defunctul general Wojciech Jaruzelski, si altor ofiteri de rang inalt comunisti, o initiativa pe care o prezinta drept o ”restabilire a ordinii morale”, relateaza The Associated Press. Premierul Mateusz…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- Senatul a adoptat, miercuri, o propunere legislativa privind aprobarea Programului de investiții pentru inființarea centrelor de colectare a laptelui in zona montana, in valoare totala de 60 de milioane de euro. Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Programul vizeaza realizarea de investiți…

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, a fost votat, miercuri, de deputați.

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat miercuri, cu 233 de voturi “pentru”, 7 voturi “impotriva” si 19 abtineri, proiectul de lege privind declararea vinerii dinaintea Pastelui sarbatoare legala si zi nelucratoare, noteaza news.ro. Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat,…

- Salariații vor avea posibilitatea de a munci de-acasa sau din alt loc, insa numai daca activitatea desfașurata la angajator este indeplinita cu ajutorul tehnologiei. Aceasta activitate va fi cunoscuta drept telemunca, potrivit unui proiect de act normativ care a trecut azi de votul decisiv al Camerei…

- Elevii din invatamantul preuniversitar vor beneficia de tarif redus la transportul local cu minimum 50% si la manifestari culturale cu cel putin 75% (acces la muzee, concerte, spectacole de teatru, opera film etc.), potrivit unui proiect de lege adoptat luni de Senat.Citește și: NEAȘTEPTAT!…

- Senatorii au adoptat, luni, propunerea legislativa care vizeaza protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national. Proiectul, initiat de parlamentari de la USR si PSD, a fost adoptat cu 99 de voturi "pentru", 9 "abtineri" si niciun vot impotriva.Demersul…

- Plenul Senatului a adoptat luni propunerea legislativa initiata de senatorul PNL Daniel Zamfir prin care debitorul isi va putea rascumpara bunul de la firma de recuperare platind dublul sumei cu care recuperatorul a achizitionat acel bun de la banca. Senatul este prima camera sesizata, Camera Deputatilor…

- Inzestrarea Armatei cu sistemul de lansatoare de rachete HIMARS Camera Deputatilor a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, un proiect de lege privind înzestrarea Armatei cu unul dintre cele mai avansate sisteme de lansatoare rachete din lume, HIMARS. Programul…

- In sedinta plenului de miercuri, Senatul a adoptat, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de parlamentari PSD si ALDE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei – SA. „Pe fondul unei lipse acute de finantare extra-bugetara, se impune…

- Senatul a adoptat proiectul care prevede dreptul de ocupare temporara si de trecere pentru utilitati publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone strict protejate, pentru lucrari de reabilitare, modernizare si exploatare pe toata durata existentei sistemelor de utilitate publica.

- "Pe fondul unei lipse acute de finantare extra-bugetara, se impune necesitatea infiintarii unei institutii a carei activitate sa constea in realizarea deopotriva pentru persoane fizice si juridice legal constituite de finantari, cofinantari, refinantari, garantari sau alte operatiuni bancare, asigurari…

- Senatul a adoptat proiectul de lege depus de UDMR care prevede o noua zi libera. Daca propunerea va trece și de Camera Deputaților, Vinerea Mare va fi declarata zi libera. Senatorii au adoptat proiectul de lege depus de parlamentarul UDMR Szabo Odon care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare drept…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de Lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare" .

- Camera Deputatilor a adoptat tacit, miercuri, proiectul de lege al presedintelui executiv al PMP, Eugen Tomac, potrivit caruia propunerile pe care grupurile parlamentare le fac in Consiliile de Administratie ale Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) si ale Societatii Romane de Televiziune (SRTV)…

- Senatul a adoptat luni un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala incepand cu 1 iulie 2018 , cat si la comercializare 1 ianuarie 2019 , informeaza Agerpres.ro. Proiectul de…

- Senatorii au adoptat, luni, propunerea legislativa privind modificarea Codului silvic, in sensul indreptarii unor erori materiale din actul normativ de baza, informeaza Agerpres. Proiectul a fost adoptat cu 92 de voturi "pentru", un vot "impotriva" si doua abtineri.

- Senatorii au adoptat, in sedinta de luni, proiectul de lege care vizeaza adoptarea OUG 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, precum si pentru acordarea unor burse de studii etnicilor romani cu domiciliul stabil in Ucraina, conform…

- Senatul a adoptat luni, in calitate de prima Camera sesizata, in unanimitate (105 voturi pentru), in prezenta ministrului Apararii, Mihai Fifor, proiectul de lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie…

- Senatul a adoptat proiect de lege pentru realizarea „Capabilitatii de sprijin de foc indirect” aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare". In cadrul programului de inzestrare cu sistemul HIMARS, Romania a solicitat SUA achizitia a 54 de instalatii de lansare…

- Senatul a adoptat proiectul de lege privind infiintarea unui liceu maghiar la Targu Mures. Procedura de infiintare s-ar putea sa aiba vicii de constitutionalitate, aspect subliniat si de punctul de vedere al Guvernului.

- Camera Reprezentantilor, aflata sub control republican, a aprobat marti inca o finantare pe termen scurt pentru guvernul american, care va ramane din nou fara fonduri la miezul noptii de joi daca Senatul nu va sprijini proiectul, transmite EFE. Cu 245 voturi pentru si 182 impotriva, Camera a votat un…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat tacit, luni, un proiect de lege care stipuleaza expres ca Serviciului Roman de Informatii ii revin o serie de atributii, printre care executarea interventiei antiteroriste, executarea interventiei contrateroriste, executarea, la solicitare, a interventiei pirotehnice…

- Senatul a adoptat luni, cu 88 de voturi „pentru”,o propunere legislativa care prevede amenzi mai mari pentru injuraturi, amenintari si gesturi obscene in public, dar si pentru deteriorarea sau mutarea, fara drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistica si rutiera, ori pentru cei care participa…

- Guvernele mai multor țari membre UE, inclusiv Ungaria, Suedia și Irlanda sunt dispuse sa impinga dincolo de 2020 termenul perioadei de tranziție aferent ieșirii Marii Britanii din Uniune. Proiectul unui document privind poziția UE spune ca tranziția ar trebui sa fie „clar definita și precis limitata…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat luni ca isi doreste ca, in sedinta Comitetului Executiv National de la sfarsitul lunii, documentul pe care l-a prezentat colegilor sai sa fie adoptat ca un program politic al partidului pentru perioada urmatoare, adaugand ca Liviu Dragnea…