- Proiectul timișorean Nadayana a lansat un nou videoclip, care a fost inregistrat live in cadrul Festivalului Artelor Timișorene. „Totul , de la sunet, la iinregistrare video este produs cu echipamentul propriu. Filmarea, editarea, corecția si gradația de culoare este facuta de mine și soția mea. Multumesc…

- Melomanii timișoreni sunt invitați la o noua sesiune organizata de Atelier22TM in cadrul careia va avea loc un concert al proiectului Pamant, evenimentul urmand sa se desfașoare joi 20 iunie, de la ora 18, in curte la Hostel Costel. Evenimentele derulate sub tutela The Session Room (TSR) prezinta o…

- Echipa formata din Tinu Vidaicu si George Hora s-a remarcat in scena clubbing a ultimilor ani, datorita remix-urilor Dirty Nano, care au devenit virale in randul fanilor Deep House. Dupa 2 CD-uri lansate, in care au reinterpretat oficial hit-urile celor mai trending artisti si au strans zeci de milioane…

- BOKA, fenomenul de pe scena deep house, lanseaza piesa „Slow down”. De curand, artistul deep house BOKA a lansat și „Lose My Mind”, o piesa cu accente orientale cool, ritm și un vibe care transpune pe oricine intr-o poveste exotica. Cu un sound fresh, piesa este fundalul ideal pentru o poveste rupta…

- Cel mai fresh proiect muzical din Romania, Dirty Nano, lanseaza primul single oficial “Promite-mi”, o colaborare cu Alina Eremia, una dintre cele mai bune voci din industria muzicala. Format din George Hora și Tinu Vidaicu, proiectul Dirty Nano a ajuns pe buzele tuturor iubitorilor de remixuri și nu…

- Proiectul timișorean BAB a lansat un nou videoclip pentru single-ul „Today”, melodie ce anunța un nou material discografic. BAB este un proiect format pe fundalul muzicii electronice-experimentale, la inceputul anului 2014. Este o combinatie atipica, dar complexa, intre elemente vocale si influente…

- Trupa timișoreana The Different Class are parte de o dubla premiera: prima piesa lansata oficial in limba romana și primul material video oficial al formației. „«Dancer» este prima piesa careia i-am lansat videoclip oficial. E un trip primal, psihedelic, despre patima, sinceritate, pofta. E filmul ala…

