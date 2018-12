Proiectul ''România Educată'', amânat? Iohannis, mesaj clar: Am intrat în campanie ''Nu aș vrea sa iși imagineze cineva ca in doua - trei luni o sa avem un alt sistem de educație. Ați vazut ca in politica lucrurile s-au involburat. Am intrat practic in an electoral și dezbaterea publica va fi viciata de alegeri. Mai bine sa avem rabdare decat sa stricam un lucru bun plus ca un sistem mare nu se poate schimba de azi pe maine. Gandiți-va ca ați intrat la 6 ani in școala și cand ați terminat, aveați 23-24 de ani. Cam atat este un ciclu și atunci schimbarea intregului sistem dureaza destul de mult. Trebuie inclusiv gandita o politica despre cum implementezi schimbarea ca sa nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 5 decembrie, la Palatul Cotroceni, o alocuțiune in cadrul evenimentului de lansare in dezbatere publica a rezultatelor Proiectului „Romania Educata: viziunea și strategia de dezvoltare a educației pentru 2030”.„Haideți sa vorbim despre…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca proiectul "Romania Educata" se va afla trei luni in dezbatere publica, timp in care vor fi organizate consultari cu mai mai multi factori, intre care partidele si guvernantii. "Concret, astazi lansam un pachet complet in dezbatere, un pachet…

- Mihai Șora, Oana Pellea și Andreea Raducanu sunt personalitațile care apar în videoclipul de promovare a campaniei "România Educata", un proiect inițiat de președintele Klaus Iohannis.

- Proiectul ”Romania Educata”, initiat de catre presedintele Iohannis, va fi lansat astazi, de la ora 17.00, in dezbatere publica, conform news.ro.Proiectul „Romania Educata” reprezinta cea mai ampla si de durata consultare publica desfasurata pana acum in domeniul politicilor publice din educatie.…

- Acestea sunt cele sapte mari teme abordare in raportul Romania Educata care va fi lansat de administratia prezidentiala pe 5 decembrie la Palatul Cotroceni: - cariera didactica, - managementul educational, - reducerea abandonului scolar, - invatamantul profesional si tehnic - invatamantul superior,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a adresat, miercuri, in plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor, un mesaj de "pace politica" presedintelui Klaus Iohannis, subliniind ca, indiferent de mizele politice...

- Prim ministrul Viorica Dancila a adresat, miercuri, in plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor, un mesaj de pace politica presedintelui Klaus Iohannis, subliniind ca, indiferent de mizele politice sau electorale, au datoria de a coopera si colabora, relateaza Agerpres.Dragi compatrioti, in…

- Jurnalistul Radu Tudor intervine in scandalul acuzațiilor de antisemitistm lansate ieri de Ilan Laufer la adresa președintelui Klaus Iohannis dupa ce șeful statului a refuzat sa il numeasca in funcția de ministru al Dezvoltarii.„Daca incepe sa ne jucam in batalia politica cu astfel de concepții…