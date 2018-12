Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Constanta solicita Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, emiterea unui acord pentru modernizare trotuar strada Traian din municipiu.Pe aceasta cale, Consiliul Judetean, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare…

- Consiliul Judetean Dambovita va moderniza doua Drumuri Judetene cu bani prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, derulat Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia. Valoarea investitiei se ridica la 31 de milioane de lei.

- Consiliul Județean Prahova – solicitant al finanțarii europene prin Programul Operațional Regional pentru extinderea și modernizarea Unitații de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Ploiești – a lansat procedura de achiziție in Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Estimat la aproape…

- Secția va fi reabilitata și va fi dotata cu aparatura noua, cu bani europeni. Valoarea investiției este de aproximativ 7 milioane de lei. „S-au aprobat anumite modificari in proiectul depus la Agenția de Dezvoltare Regionala (ADR) pentru obținerea unei finanțari europene, modernizarea Unitații de Primiri…

- Lucrarile in ceea ce privește Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Timișoara ar putea incepe anul viitor. „S-au aprobat anumite modificari in proiectul depus la Agenția de Dezvoltare Regionala (ADR) pentru obținerea unei finanțari europene, modernizarea Unitații de Primiri…

- Unitatea de Primiri Urgențe și SMURD pediatrie se muta in casa noua, tot in incinta Spitalului Județean de Urgența Bistrița, intr-un spațiu proaspat renovat, incepand de luni. In vechea locație vor incepe lucrarile de amenajare a recepției și a serviciului centralizat de internari. Proiectul a fost…

- Modernizarea drumului județean 280B Targu Frumos-Cucuteni a inceput astazi. Un tronson de 9,2 km va fi reabilitat contra sumei de 11,7 milioane de lei cu TVA. Pe langa lucrarile de modernizare, se vor mai construi 3000 de metri liniari de rigole betonate, 1900 de metri liniari de rigole carosabile și…