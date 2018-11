Proiectul privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Constanta incepand cu anul 2019, in dezbatere publica

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a veni in sprijinul contribuabililor din municipiul Targoviște și pentru: prevenirea acumularii de noi datorii la bugetul local, stimularea achitarii obligațiilor fiscale principale restante, creșterea gradului de colectare a impozitelor și taxelor locale, relansarea economica a activitații persoanelor…

- Pe ordinea de zi a sedintei extraordinare de saptamana trecuta, consilierii locali au avut, spre dezbatere si aprobare, si proiectul de hotarare privind implementarea schemei de ajutor de minimis, in vederea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate…

- Cei care au in proprietate case, autovehicule si terenuri si au uitat sa treaca pentru achitarea celei de-a doua transe de plata pe la fiscul local trebuie sa se grabeasca. Astazi expira termenul limita pentru plata taxelor si a impozitelor locale aferente semestrului al doilea, ultima plata pe anul…

- Ministerul Finanțelor Publice pune in dezbatere publica un proiect de act normativ prin care creeaza cadrul legal general pe care o societate reglementata de Legea societaților nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerata fond…

- Primaria Municipiului Targoviste aduce la cunostinta contribuabililor ca 30 septembrie 2018 este data limita de plata a impozitelor si taxelor locale, aferente semestrului II al anului fiscal2018.

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil joi proiectul de Hotarare de Guvern transmis de Ministerul Justitiei, prin care solicita suplimentarea cu 160 de posturi a schemei de personal pentru Di...

- Ministerul Muncii a pus recent in dezbatere publica proiectul noii legi a pensiilor publice. Ulterior perioadei de dezbatere publica, proiectul de lege va fi transmis Parlamentului Romaniei, spre dezbatere si aprobare in comisiile de specialitate si in plen. Legea se va aplica etapizat pana in anul…