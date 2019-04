Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul lui Liviu Dragnea si Serban Nicolae care prevede repatrierea aurului din strainatate a trecut marti fara emotii de votul din Senat. La ingrijorarile Opozitiei privind credibilitatea tarii pe piata internationala sau costurile de repatriere, social-democratii au raspuns cu zambete si ironii.…

- PSD vrea sa repatrieze rezerva de aur a țarii fara sa stea prea mult pe gânduri. Proiectul depus de liderul PSD Liviu Dragnea și senatorul Șerban Nicolae ajunge, astazi, în plenul Senatului.

- Senatul are pe ordinea de zi a plenului de azi, care va incepe la ora 16.00, proiectul initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae care prevede ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa repatrieze 91,5% din aurul depozitat de Romania in strainatate, respectiv aproape 56 de tone de aur. Initativa care modifica…

- Parlamentarii din Senatul Romaniei au pe ordinea de zi a plenului de luni, care va incepe la ora 16.00, proiectul initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae care prevede ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa repatrieze 91,5% din aurul ...

- Proiectul initiat recent de Liviu Dragnea si Serban Nicolae, care propune repatrierea a 95% din rezerve internationale de aur ale Romaniei, ar avea drept scop gasirea unor noi resurse de finantare cu care PSD si-ar putea acoperi „promisiunile populiste”, a declarat expertul in probleme de securitate,…

- Scandalul pornit de la inițiativa legislativa a lui Liviu Dragnea și a lui Șerban Nicolae prin care se solicita aducerea in țara a rezervei de aur a Romaniei ia tot mai multa amploare. Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, a acuzat BNR de lipsa de transparența pe subiectul rezervei de aur, dar…

- Romania are 103 tone de aur, care acum valoreaza 3,7 miliarde de euro. 61 de tone de aur, 59% din rezerva, sunt depozitate la Banca Angliei, din Londra, restul este in țara. Pentru aurul ținut la Londra, Romania platește 309.000 de lei pe an. Daca ar trebui sa aduca lingourile de aur in țara, doar transportul…

- Unul dintre initiatorii proiectului de lege privind obigatia BNR de a repatria rezerva de aur a Romaniei, Serban Nicolae, a explicat, la Parlament, de ce a depus aceasta initiativa legislativa. "Asa cum dumneavoastra va tineti bijuteriile acasa, si nu prin vecini, si nici nu platiti chirie, sa vi le…