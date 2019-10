Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii generali ai Capitalei au adoptat joi proiectul conform caruia toate masinile cu norma de poluare sub Euro 4 vor plati vigneta "Oxigen" de acces si circulatie in Bucuresti, incepand cu 1 ianuarie 2020.

- Proiectul este pus in dezbatere publica pe site-ul Primariei si va fi dezbatut in sedinta Consiliului General al Capitalei in 24 octombrie. Sunt exceptate de la plata vinietei masinile institutiilor publice. Cei care vor fi prinsi ca nu au achitat taxa vor plati amenzi intre 1500 si 2000 de lei. (digi24.ro)

- Vinieta pentru Bucuresti naste discutii aprinse. Sunt propuneri ca taxa sa fie aplicata inclusiv soferilor de masini Euro 4 si Euro 5, daca circula prin centrul Capitalei. Ar putea plati vinieta inclusiv motociclistii si cei care conduc scutere. Proiectul este inca in dezbateri, iar taxele ar putea…

- Aceasta dupa ce, marti, Consiliul General al Capitalei a adoptat un proiect de hotarare care vizeaza acordarea a 3.000 de eco-vouchere a cate 15.000 de lei pentru achizitionarea de autoturisme noi cu norme de poluare care sa asigure un nivel redus de emisii de catre transportatori autorizati care…

