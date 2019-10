Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii generali ai Capitalei au adoptat joi proiectul conform caruia toate masinile cu norma de poluare sub Euro 4 vor plati vigneta "Oxigen" de acces si circulatie in Bucuresti, incepand cu 1 ianuarie 202...

- In sedinta urmeaza sa fie dezbatut proiectul privind introducerea vignetei 'Oxigen' de acces si circulatie in Bucuresti. Potrivit formei care urmeaza sa fie supusa dezbaterii, toate masinile cu norma de poluare sub Euro 5 vor plati vigneta 'Oxigen' de acces si circulatie in Bucuresti incepand cu…

- USR Bucuresti anunta ca va sustine proiectul privind introducerea vignetei "Oxigen" doar in conditiile in care vor fi adoptate o serie de amendamente care vizeaza: modificarea grilei tarifare, infiintarea de benzi unice si utilizarea...

- In luna august, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat un proiect prin care, de la 1 ianuarie 2020, toate vehiculele care nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov vor putea intra in Capitala numai dupa achitarea unei viniete. Acel proiect a fost modificat zilele trecute de Firea, potrivit…

- Proiectul vinietei pentru București, care urmeaza a fi introdusa de la 1 ianuarie 2020, a fost modificat. Daca documentul va fi adoptat in forma nou propusa, zeci de mii de șoferi vor fi nevoiți sa scoata bani din buzunar ca sa circule pe strazile Capitalei. Nicio mașina cu norma de poluare inferioara…

- Proiectul este pus in dezbatere publica pe site-ul Primariei si va fi dezbatut in sedinta Consiliului General al Capitalei in 24 octombrie. Sunt exceptate de la plata vinietei masinile institutiilor publice. Cei care vor fi prinsi ca nu au achitat taxa vor plati amenzi intre 1500 si 2000 de lei. (digi24.ro)

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, luni, ca vor interveni unele modificari in cadrul proiectului Oxigen prin care se doreste inlaturarea poluarii din Bucuresti. Vinieta se va plati in functie de normele de poluare ale autoturismelor si nu in functie de locul in care sunt inmatriculate.…

- Reprezentanții Primariei Capitalei au prezentant, miercuri, zona din centrul Capitalei unde pentru accesul cu mașina se va plati o vinieta, iar pentru mașinile sub Euro 3, accesul va fi interzis. Vinieta se va putea cumpara prin SMS sau de la benzinarii, iar sistemul va fi monitorizat video.SONDAJ…