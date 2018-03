Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect al Consiliului General al Municipiului București, care urmeaza sa fie votat in ședința de miercuri, propune sterilizarea gratuita a cainilor și pisicilor fara pedigree, care au stapani pe raza Capitalei. Propunerea consilierilor include un numar maxim de animale care pot beneficia de aceste…

- Primaria Municipilui Bucuresti (PMB) a anuntat, luni, ca va retrage de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti un proiect care prevede un nou regulament de transport in regim taxi in Bucuresti.

- Primaria Capitalei vrea sa investeasca peste 88 de milioane de lei pentru consolidaea Uzinei de reparatii a RATB, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, de miercuri. „Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti documentatiei…

- Circulația tramvaielor de pe traseul 1 este ingreunata de autovehiculele care patrund deseori pe linie. Din aceasta cauza nu se poate asigura o frecvența de circulație constanta, conform graficelor stabilite. Primaria Capitalei vrea sa faca inca un proiect dupa modelul liniei 21: linia tramvaiului 1…

- Primaria Capitalei ar putea delimita traficul auto de cei aproape 22 de kilometri ai liniei de tramvaie 1 si 10, urmand sa investeasca peste 6 milioane de lei in montarea unui gard de otel, dupa modelul liniilor tramvaielor 41 si 21, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei…

- Primaria Capitalei vrea sa acorde vouchere in valoare de 10.800 de lei cuplurilor infertile pentru acoperirea costurilor pentru fertilizarea in vitro. Proiectul va fi suspus votului in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de saptamana viitoare.

- Ajutor financiar de aproape 11.000 de lei, pentru fertilizare in vitro, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de saptamana viitoare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Banii se vor acorda sub forma de vouchere, in trei transe, doar in baza scrisorii…

- Primaria Capitalei ar putea oferi vouchere in valoare de 2.000 de lei femeilor insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) care va avea loc saptamana viitoare.

- Femeile care nu pot avea copii și doresc sa faca fertilizare in vitro ar putea primi un ajutor financiar de aproape 11.000 de lei, de la Primaria Capitalei, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de saptamana viitoare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- "Saptamana viitoare vor fi dezbateri pe doua proiecte din domeniul sanatatii pe care le propun si sper sa obtin sustinerea Consiliului General. Unul se refera la un sprijin acordat de Primaria Capitalei pentru doamnele care sunt insarcinate, pentru ca s-a dovedit statistic in intreaga tara si in…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, cu amendamente, OUG 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, care aduce unele corecții legii salarizarii unice. Potrivit actului normativ, angajarile la stat se suspenda in 2018.…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, cu amendamente, OUG 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene. Potrivit unui amendament admis de Camera Deputatilor, in anul 2018, pentru personalul militar, politisti, functionari…

- Primaria Municipiului Bucuresti a castigat definitiv procesul intentat de USR pentru suspendarea hotararilor CGMB privind infiintarea celor 22 de companii care alcatuiesc Holdingul Municipal Bucuresti- Capitala EuropeanaPrin Decizia nr. 1487/14.03.2018, Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv,…

- Uniunea Salvați Romania a dat in judecata Primaria Capitalei și a solicitat suspendarea hotararilor Consiliului General al Municipiului București privind inființarea celor 22 de companii municipale. Curtea de Apel București a respins definitiv apelul celor de la USR. Citește și: DOCUMENT -…

- Mobilitatea regiunii Bucuresti-Ilfov poate fi imbunatatita si prin transferarea metroului la Primaria Municipiului Bucuresti, care poate sa isi asume toate investitiile necesare, a afirmat marti primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Am facut aceasta solicitare, printr-o decizie…

- Automatele de vanzare a cartelelor RATB vor fi puse in funcțiune, de astazi, 2 martie 2018, incepand cu ora 18.00, potrivit datelor furnizate de RATB la solicitarea Libertatea. In prezent, in București exista cinci automate de vanzare a titlurilor de calatorie, acestea fiind amplasate in Piața Sudului,…

- Primaria Capitalei va introduce 58 de intersectii semaforizate din Bucuresti in sistemul de management al traficului, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).Citește și: S-a aprobat bugetul Capitalei: sume generoase pentru…

- Primaria Capitalei va moderniza 68 de strazi din București. In ședința ordinara a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) de joi, 22 februarie, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea sistemului rutier și execuția rețelelor edilitare (acolo unde este cazul) pentru…

- In luna martie a acestui an vor fi finalizate lucrarile la Spitalul Victor Gomoiu. Anunțul a fost facut de primarul Gabriela Firea, in cadrul ședinței de astazi a Consiliului General a Municipiului București. Vechea cladire nu va fi lasata in paragina, promite primarul general. In luna martie se va…

- Se anunta o zi importanta si la Primaria Capitalei. Si spunem acest lucru pentru ca in cadrul sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti se voteaza bugetul pe anul 2018, anul Centenar. Inca de la inceputul sedintei, primarul Firea a adus in discutie faptul ca s-a propus alocarea…

- S-a publicat lista beneficiarilor celor 25.000 de vouchere suplimentare pentru proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti”. Voucherele alocate vor fi expediate prin curier la adresele de domiciliu/resedinta/corespondenta ale participantilor. Primaria Bucuresti a publicat lista beneficiarilor celor 25.000 de…

- Vicepresedintele PNL Cristian Busoi apreciaza ca proiectul de buget al Capitalei, inclus pe ordinea de zi a sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, reprezinta o fantezie, in conditiile in care vizeaza o crestere a veniturilor de peste 1,8 miliarde de lei, iar cheltuielile previzionate…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa transforme RATB in societate comerciala si promite ca angajatii vor fi stimulati financiar, pentru a le oferi siguranta locului de munca. "Impreuna cu sindicatul majoritar am stabilit deja un program prin care salariatii acestei regii…

- Proiectul de hotarare privind preluarea autobazei RATB Pipera pentru construirea Spitalului Metropolitan se afla din nou pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ce va avea loc saptamana viitoare, dupa ce a fost respins in urma votului la ultima sedinta.Proiectul…

- Participantii la proiectul „Biciclisti in Bucuresti” care nu s-au regasit anul trecut pe lista beneficiarilor isi pot actualiza datele pana joi pentru a primi cele 2.500 de vouchere in valoare de 500 de lei pentru achizitionarea de biciclete sau dispozitive Segway, informeaza news.ro.Proiectul…

- „Primaria Municipiului Bucuresti reitereaza participantiilor la proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti" care au transmis solicitari in perioada 24-25 iulie 2017, pe adresa de e-mail biciclisti@pmb.ro, si care nu s-au regasit pe lista primilor 5.000 de beneficiari, invitatia de a-si actualiza datele…

- Europarlamentarul PNL Cristian Busoi a anuntat vineri ca a sesizat Comisia Europeana cu privire la blocarea aplicatiilor pentru taxi dezvoltate de companii independente. "Hotararea 626 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti - prin care municipalitatea obliga taximetristii sa foloseasca…

- Consilieri personali ai Primarului General, Gabriela Firea, alaturi de specialisti din Primaria Municipiului Bucuresti, au avut astazi, 25 ianuarie, la sediul Municipalitatii, o intalnire cu presedintele Asociatiei Colectiv GTG 300, Eugen Iancu si alti membri ai asociatiei, pentru a pune bazele unui…

- Regulamentul de organizare si executare a serviciului public de transport local in regim de taxi a fost modificat printr-o hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti in luna decembrie a anului 2017, iar printre noile reglementari se numara si cea care instituie obligativitatea ca activitatea…

- Federatia Sindicatelor din Administratie Bucuresti Romania sustine ca directorii generali ai administratiilor subordonate Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) sunt supusi presiunilor pentru a-si convinge angajatii sa demisioneze din aceste institutii si sa isi dea acordul pentru a…

- Primaria Capitalei transmite luni, dupa ce sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) in care ar fi trebuit prezentata situatia economica a companiilor municipale si a RADET si ELCEN nu a mai avut loc din lipsa de cvorum, PSD, ALDE si PMP boicotand sedinta, ca ordinea…

- Acuze grave la adresa oficialilor din Primaria Capitalei. Federatia Sindicatelor din Administratie Bucuresti Romania sustine ca directorii generali ai administratiilor subordonate Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) sunt supusi presiunilor pentru a-si convinge angajatii sa demisioneze…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Bucuresti acuza Primaria Capitalei ca ii respinge dreptul la pichetarea institutiei pentru a protesta fata de activitatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), se arata intr-un comunicat al federatiei sindicale, remis luni AGERPRES. …

- Bușoi, acuzat de Firea ca blocheaza Spitalul Metropolitan. Primaria Municipiului București (PMB) vrea sa construiasca Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei, in locul unei autobaze RATB, in condițiile in care nu a primit un raspuns la solicitarea trimisa Guvernului, in urma cu mai multe luni, sa…

- Proiectul a fost aprobat cu 37 de voturi „pentru" si 11 abtneri si se numeste „Nod Intermodal Cap Linie de Tramvai si Metrou Park&Ride – Parcare Supraterana si Terminal RATB Intersectia Sos. Pantelimon cu Sos. Vergului Dudesti, sector 2" „Propunem Consiliului General al Municipiului Bucuresti…

- Primaria Capitalei vrea sa construiasca o parcare in locul autobazei RATB Floreasca situata in Sectorul 2, urmand ca aceasta sa fie relocata in termen de un an, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Proiectul…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar putea aproba de principiu, in sedinta din 17 ianuarie, includerea in planul de reorganizare al RADET Bucuresti a transformarii regiei in societate pe actiuni, sub denumirea RADET SA, cu actionar unic municipiul Bucuresti, potrivit AGERPRES. Citeste…

- Peste 8.000 de persoane locuiesc in cladirile cu bulina din Capitala, arata datele proiectului de informare Seismic Alert. La o luna de la adoptarea unei hotarari prin care anumiti proprietari nu vor mai fi nevoiti sa plateasca pentru lucrarile de consolidare, Primaria Bucuresti le mai da locatarilor…

- Primaria Capitalei vrea sa construiasca o parcare in locul autobazei RATB Floreasca situata in Sectorul 2, urmand ca aceasta sa fie relocata in termen de un an, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), informeaza…

- Taximetristii independenti vor fi coordonati printr-un dispecerat si o aplicatia a Primariei Municipiului Bucuresti, prin Compania Transporturi, anunta institutia. Administratorul public al Capitalei a avut o intalnire pe aceasta tema cu taximetristii independenti. "In cadrul intalnirii,…

- Proiectul are in vedere urmatoarele puncte: - obligativitatea existentei aparatelor de taxat fiscalizate; - obligativitatea taximetriștilor de a avea un comportament civilizat si preventiv fata de ceilalti participanti la trafic si fata de organele de control, de a avea o tinuta ingrijita,…

- „Instalarea de GPS pe toate mijloacele de transport va permite cetatenilor sa stie, prin mijloacele noastre de informare si smartphone-uri, timpii in care vehiculele ajung in statii", a declarat Adrian Mihail in cadrul comandamentului organizat la Primaria Capitalei pentru adoptarea de masuri in…