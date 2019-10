Proiectul privind dublul standard de calitate a produselor, pe ordinea de zi în Senat 'In sensul prezentei legi, prin dublu standard de calitate a produselor sau serviciilor pentru consumatori se intelege o practica comerciala care implica introducerea pe piata a unui produs ca fiind identic cu acelasi produs vandut in mai multe state membre in cazul in care aceste produse au in mod semnificativ o compozitie diferita sau caracteristici care cauzeaza sau pot determina consumatorului mediu sa ia o decizie comerciala pe care nu ar fi luat-o in caz contrar', se arata in proiectul de act normativ amendat de Comisia economica a Senatului. Comercializarea produselor si serviciilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

