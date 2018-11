Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PNL Laurentiu Leoreanu afirma, citand surse din Ministerul Transporturilor, ca Guvernul Dragnea - Dancila ia in calcul sa renunte la autostrada Iasi - Targu Mures, in favoarea unei alte variante de autostrada. ”Asistam la o noua bataie de joc la adresa cetatenilor din Moldova…

- Astazi, Daniel Olteanu, vicelider al grupului ALDE din Camera Deputaților, transmite, tranșat ca va vota proiectul de buget pe 2019 doar daca va include fonduri pentru Autostrada Tișița – Albița. Deputatul ALDE subliniaza ca, spre deosebire de autostrazile din Transilvania și cele din sudul…

- Donatorii de sange vor primi, pe telefon, mesaje de mulțumire pentru gest sau de solicitare in situații de urgența sau la demararea unor campanii de donare de sange, potrivit unui proiect de lege adoptat marți de Senat. Inițiativa legislativa nu este susținuta de Ministerul Sanatații. Proiectul de lege…

- La nivelul Ministerului Transporturilor se afla in pregatire doua aplicatii de finantare vitale pentru județele din Moldova: autostrada Brasov – Bacau, și drumul expres Ploiesti – Pascani. Informația apare in premiera intr-o replica data news.ro,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat, miercuri pentru MEDIAFAX, ca in prezent exista un proiect de lege privind gratierea la Comisia juridica a Camerei Deputatilor, adoptat tacit de Senat, insa nu a fost stabilita data la care va primi raportul pentru a ajunge apoi in plen.

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna, a declarat ca Guvernul pe care l-a condus a adoptat OUG 6/2016 in urma unei decizii a CCR si actul normativ a fost ulterior aprobat printr-o lege in Senat, iar acum, dupa doi ani, se incearca in Camera Deputatilor sa se…