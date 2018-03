Proiectul pentru autonomia teritoriala a Tinutului Secuiesc intra in dezbaterea parlamentara

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul a fost astazi adoptat de Camera Deputaților, in calitate de for decizional al Parlamentului, și urmeaza sa fie promulgat de președintele Iohannis. Romania trebuia ca pana la 27 noiembrie 2016 sa implementeze Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie…

- Senatul a adoptat miercuri proiectul de lege depus in Parlament de deputatul USR Matei Dobrovie , daca zgomotul din locuința depașește 30 de decibeli, in intervalul ora cuprins intre orele 23.00 si 7.00 dimineata si peste zi, de la 14.00 si 16.00, riști sa primeșți amenda de pana la 1.500 de lei. Cei…

- Comisia pentru transporturi si infrastructura din Camera Deputatilor a avizat favorabil, in sedinta de ieri, Proiectul de Lege privind unele mashy;suri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, care…

- Raportul a fost aprobat cu sapte voturi pentru si patru abtineri. Proiectul de lege a fost sustinut in fata senatorilor din comisie de deputatul ALDE Stefan-Alexandru Baisanu. Inițiativa a deputaților ALDE"Este o initiativa a colegilor din grupul ALDE care vizeaza cateva…

- ​Proiectul de lege depus anul trecut de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, fiind inlocuit de Senatul Romaniei, a primit aviz negativ la comisia de munca din Camera Deputatilor. Proiectul se afla in procedura…

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat miercuri, cu 233 de voturi “pentru”, 7 voturi “impotriva” si 19 abtineri, proiectul de lege privind declararea vinerii dinaintea Pastelui sarbatoare legala si zi nelucratoare, noteaza news.ro. Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat,…

- Proiectul de lege depus anul trecut de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, fiind inlocuit de Senatul Romaniei, a primit aviz favorabil la comisia pentru drepturile omului din Camera Deputatilor, a anuntat…

- Deputatii din comisia de munca au dat marti un raport favorabil propunerii legislative a deputatului UDMR Szabo Odon, propunere prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare. Asta dupa ce Senatul a aprobat saptamana trecuta propunerea, cu 86 de voturi „pentru”, un…

- Ieri, la Comisia pentru transporturi și infrastructura din cadrul Camerei Deputaților, a continuat analiza starii infrastucturii feroviare, impreuna cu reprezentanți ai constructorilor, C.F.R. S.A și Ministerul Transporturilor. In cadrul acestei intalniri, deputatul PSD Marius Sorin BOTA a solicitat…

- Proiectul pentru modificarea si completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice a fost initiat de mai multi parlamentari PSD, ALDE si UDMR si a fost adoptat de Senat, miercuri. In acest caz, Camera Deputatilor este for decizional. „Scoaterea definitiva si ocuparea temporara…

- CHIȘINAU, 15 feb – Sputnik. Fracțiunea parlamentara a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova a înaintat, în ședința plenara de joi, moțiune simpla asupra politicii interne în domeniul economiei, realizata de Ministerul Economiei și Infrastructurii, condus de ministrul…

- Proiectul de lege de aprobare a ordonantei de urgenta privind implementarea sistemului „RO - ALERT", de avertizare a populatiei in situatii de urgenta, merge la vot in Camera Deputatilor, dupa ce a primit raport favorabil, in unanimitate, in Comisia pentru tehnologia informatiei, condusa de deputatul…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Pe adresa Comisiei de Taiat Hartii 2 (CTH2), cetațenii au trimis numeroase sesizari privind procesul excesiv de birocratic pe care trebuie sa il parcurga atunci cand solicita eliberarea actelor de identitate. O situație des reclamata CTH2 ii privește pe romanii din Diaspora, care sunt obligați sa…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere initiativelor legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interdicția ca persoanele care au suferit condamnari penale definitive sa nu poata candida la alegerile parlamentare. Proiectul…

- Comisia juridica din Camera Deputatilor a adoptat marti rapoarte de respingere pentru proiectele de lege apartinand PNL privind revenirea la alegerea primarilor in doua tururi, respectiv interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare.

- Proiectul autonomiei Ținutului Secuiesc, depus in Parlament: Va avea președinte, ales pe 4 ani, de locuitorii zonei și propriul buget. In Ținutul Secuiesc va exista și Executiv, numit Comisia de Autoadministrare. Proiectul, depus la Camera Deputaților, iși propune ca Ținutul Secuiesc sa devina regiune…

- UDMR nu cedeaza in problema autonomiei Ținutului Secuiesc, iar in Parlament a fost depus un nou proiect legislativ in acest sens.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep: Ce a facut romanca la Cluj - anunt despre accidentare / FOTO Citește și: A inceput RAZBOIUL: Armata israeliana,…

- Aleșii UDMR cer din nou in Parlament autonomia Ținutului Secuiesc. Un proiect de lege in acest sens a fost depus recent de deputatul UDMR de Covansa, Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy. Detaliile introducerii initiativei legislative poarta amprenta unui plan elaborat. Acum sunt momente incarcate de tensiune…

- Proiectul de hotarare privind modificarea componentei Comisiei SIPA a fost adoptat cu 212 voturi pentru, 43 impotriva si 4 abtineri. Serban Nicolae a precizat pentru AGERPRES ca a fost inlocuit in Comisia SIPA la cererea sa. De asemenea, plenul Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat miercuri…

- Plenul Comun al Parlamentului a aprobat miercuri, la propunerea grupurilor PSD din Senat si Camera Deputatilor, inlocuirea senatorului Serban Nicolae din Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA cu senatorul PSD Viorel Salan, care va prelua de la colegul sau si presedintia Comisiei.…

- Senatul, in calitate de for decizional, dezbate in sedinta de miercuri propunerea legislativa pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, proiect adoptat de Camera Deputatilor. Comisia pentru invatamant…

- Propunerea legislativa potrivit careia judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi membri ai unui partid in ultimii noua ani anterior numirii in functie a fost adoptata tacit de Camera Deputatilor, informeaza Rador.Analistii vin cu un scenariu SUMBRU: BNR ar intentiona o noua MAJORARE a DOBANZII…

- Constantin-Catalin Zamfira este unul dintre cei șapte politicieni aleși de ilfoveni sa-i reprezinte in Parlamentul Romaniei. Este deputat din partea Partidului Social Democrat și, pe 21 decembrie 2017, s-a implinit un an de la data depunerii juramantului de credinta fata de tara si popor. Articol…

- Refuzul persoanelor citate la Comisia de ancheta de a se prezenta la audieri constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 8 zile la 3 luni sau amenda penala de 10.000 lei, iar 3 ani nu pot ocupa functii publice, potrivit unui proiect initiat de deputatul PSD Oana Florea. Proiectul…

- Proiectul de lege prevede, astfel, ca „Refuzul persoanelor citate la comisia de ancheta de a se prezenta la audieri, de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitia acesteia celelalte documente sau mijloace de proba detinute, utile activitatii comisiei, este considerat impiedicare a…

- Proiect PSD: Neprezentarea la Comisiile de ancheta, pedepsita cu inchisoarea Potrivit unui proiect initiat de deputatul PSD Oana Florea, refuzul persoanelor citate la Comisia de ancheta de a se prezenta la audieri constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea sau amenda penala si interdictia…

- Premierul Mihai Tudose a explicat, luni, înainte de ședința PSD, ca declarația lui de miercuri privitoare la integritatea teritoriala a României a fost greșit înțeleasa. ”Îmi mențin foarte clar poziția ca nu e negociabila sub nicio forma integritatea teritoriala…

- La inceputul acestei saptamani, liderii UDMR, PCM si PPMT au cerut, printr-o rezolutie comuna semnata la Cluj, autonomia teritoriala a Tinutului Secuiesc. Pe langa acest aspect, acestia au mai cerut si un statut special pentru regiunea Partium. Rezolutia a fost semnata de presedintii celor trei formatiuni…

- Deputatul UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy a depus pe data de 22 decembrie 2017 un proiect de autonomie teritoriala a tinutului secuiesc, care propune in esenta revenirea la organizarea adminstrativa pe scaune, un presedinte, parlament si guvern propriu iar limba maghiara recunoscuta ca limba oficiala…

- Am luat act cu neplacuta surprindere despre inițiativa liderilor celor trei formațiuni politice maghiare din Romania, UDMR, PPMT si PCM de a semna astazi la Cluj Napoca o rezoluție comuna prin care solicita autonomia teritoriala a ”Ținutului Secuiesc” și statut special pentru regiunea Partium. Read…

- Camera Deputatilor este la un pas de votul unui proiect de lege prin care personalul de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) ar urma sa aiba dreptul la pensie de serviciu, la fel ca alesii din Parlamentul Romaniei. „Noi, acum patru ani de zile, am spus dreptate pana la capat, o…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) solicita tuturor partidelor și autoritaților publice o reacție clara cu privire la depunerea de catre deputatul UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy a Statutului de autonomie a Ținutului Secuiesc la Camera Deputaților, potrivit unui comunicat remis…

- Deputatul UDMR, Jozsef Kulcsar-Terza, a inregistrat o inițiativa legislativa individuala in Parlament privind autonomia Ținutului Secuiesc. El este unul dintre semnatarii proiectului de lege care prevede inființarea Liceului Romano-Catolic din Targu Mureș, adoptata de Camera Deputaților, in calitate…

- Camera Deputatilor urmeaza sa voteze vineri un proiect de lege al prin care Monitorul Oficial se intoarce in subordinea Camerei Deputatilor, dupa ce din 2012 se afla in subordinea Guvernului Romaniei. Proiectul de lege apartine PNL si a fost respins de Senat in octombrie de majoritatea parlamentara,…

- Filmele difuzate in cinematografe trebuie subtitrate sau dublate si in limba minoritatilor nationale din Romania, atunci cand sunt traduse sau dublate in limba romana, prevede un amendament propus de UDMR si adoptat miercuri in Comisia de cultura din Camera Deputatilor. Propunerea a fost inclusa in…

- Camera Deputatilor a adoptat joi cu 172 de voturi ”pentru”, 62 de voturi ”impotriva si 8 abtineri proiectul UDMR de infiintare a unui liceu teologic la Targu Mures cu predare exclusiv in limba maghiara, noua unitate de invatamant urmand sa functioneze intr-un corp al Colegiului National „Unirea”.Proiectul…

- Proiectul UDMR de infiintare a unui liceu teologic cu predare exclusiv in limba maghiara a fost adoptat de Camera Deputatilor, noua unitate de invatamant urmand sa functioneze intr-un corp al Colegiului National „Unirea”. Proiectul a trecut prin votul deputatilor PSD, ALDE, UDMR si al unor parlamentari…

- Filmele difuzate in cinematografe trebuie subtitrate sau dublate si in limba minoritatilor nationale din Romania, atunci cand sunt traduse sau dublate in limba romana, prevede un amendament propus de UDMR si adoptat miercuri in Comisia de cultura din Camera Deputatilor.

- Proiectul UDMR de infiintare a unui liceu teologic cu predare exclusiv in limba maghiara a primit raport de admitere in Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport din Camera Deputatilor, noua unitate de i...

- Senatul Romaniei a adoptat, pe 11 decembrie, in unanimitate, in calitate de prima Camera sesizata, o propunere legislativa care vizeaza stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industrie alimentara, in baza unui program derulat in perioada 2018 – 2020. Masura vine pe…

- Proiectul de lege depus de UDMR pentru infiintarea in Targu-Mureș a unui liceu teologic cu predare exclusiv in limba maghiara a primit miercuri raport de admitere in Comisia pentru invatamant a Camera Deputatilor. Subiectul a facut obiectul unei ințelegeri parafate in luna septembrie de președintele…

- Proiectul UDMR de infiintare a unui liceu teologic cu predare exclusiv in limba maghiara a primit raport de admitere in Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport din Camera Deputatilor, noua unitate de invatamant urmand sa functioneze intr-un corp al Colegiului National „Unirea”. Votul in…

- Camera Deputatilor a votat, miercuri, un proiect de lege care excepteaza zeci de companii de stat de la aplicarea prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, printre care TAROM, Posta Romana, METROREX, CFR, TRANSGAZ si TRANSELECTRICA. Proiectul…

- Potrivit initiativei legislative semnate de trei deputati si doi senatori UDMR, deputatii si senatorii, membrii Guvernului, prefectii si subprefectii, primarii, viceprimarii, primarul general si viceprimarii Capitalei, precum si presedintii si vicepresedintii Consiliilor Judetene vor putea detine…

- Proiectul UDMR prin care se infiinteaza Liceul Teologic Romano-Catolic din Targu-Mures a primit raport de admitere in comisia de invatamant din Camera Deputatilor, dupa lungi dezbateri foarte tensionate, si va intra la vot in plen, pentru ca apoi sa ajunga la Senat, camera decizionala. In cadrul comisiei,…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au dat marti vot favorabil raportului la proiectul Legii 317 2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, care va intra in dezbaterea plenului Senatului, informeaza Romania TV.Au votat in favoarea raportului 12 de deputati,…

- Sedinta Comisiei speciale pentru legile Justitiei a fost convocata, luni, pentru a elabora Raportul la proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor. Comisia pentru legile Justitiei a adoptat luni un amendament la proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor…