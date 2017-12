Proiectul pe care PSD vrea sa-l treaca dupa vacanta: Prag de 200.000 de euro pentru abuz in serviciu, liber la mita si trafic de influenta

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro. In ceea ce priveste modificarea articolului 297, care se refera la abuzul…

- 39 de deputați și senatori au depus o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala.Proiectul a fost inițiat de Catalin Radulescu, condamnat penal cu suspendare. Vezi aici - EXPPUNEREA…

- Cozmin Gușa: Dragnea a dat foc PSD. Va fi decapitat Consultantul politic Cozmin Gușa a dezvaluit la REALITATEA TV ca Liviu Dragnea este pe punctul de a fi „decapitat”. Acesta a precizat ca sunt parlamentari care susțin ca șeful PSD nu mai vrea dezincriminarea abuzului in serviciu. Cozmin…

- Tariceanu, Dragnea și Tudose au infuriat internauții cu un gest pe care l-au facut la funeraliile Regelui Mihai . Fapta lor a fost observata de mai mulți oameni care au scris mesaje critice la adresa celor trei lideri politici pe Facebook. „Cata marlanie”, este unul dintre mesajele scrise pe Facebook.…

- Un nou proiect controversat in Parlament. Mai mulți parlamentari PSD propun ca faptele de corupție sa fie incriminate doar daca sunt facute ”pentru sine”, nu și ”pentru altul”, și vor modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie și in privința ”foloaselor”…

- Procesul in care liderul PSD, Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, alaturi de fosta sa sotie si de mai multi fosti angajati ai Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman a fost amanat pentru data de 16 ianuarie…

- Direcția Naționala Anticorupție a impus, marți, sechestru pe averea liderului PSD Liviu Dragnea , pana la convergența sumei de 127,5 milioane lei, prejudiciul ce trebuie recuperat in dosarul Tel Drum, in care președintele Camerei Deputaților este acuzat ca a inițiat un grup infracțional organizat. Suma…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, marți, la DNA, unde a fost citat de procurori pentru a lua la cunoștința instituirea sechestrului în dosarul în care a fost pus sub învinuire pentru constituirea unui grup infracțional, abuz în serviciu și infracțiuni privind deturnarea…

- Social-democrații vor ca legile justiției sa fie aprobate de Parlament în maximum trei saptamâni. Unul dintre subiectele delicate îl reprezinta definirea abuzului în serviciu. Președintele PSD, Liviu Dragnea, în acord cu baronii locali ai partidului, …

- ”Eu m-am exprimat de foarte multa vreme: din capul locului, persoane care au fost condamnate penal sau care sunt cercetate penal nu trebuie sa fie in conducerea statului. Punct!”, a declarat presedintele Klaus Iohannis la Goteborg. DNA a anuntat, luni, ca a inceput urmarirea penala a liderului…

- Florin Iordache, președintele comisiei, a precizat, in ședința precedenta, ca miercuri vor avea loc dezbaterile generale asupra acestor proiecte. Proiectele au fost depuse in Parlament ca propuneri legislative semnate de PSD și ALDE, dupa ce ministrul Tudorel Toader a prezentat comisiei un…

- Presedintele Klaus Iohannis isi doreste o justitie independenta si puternica, a declarat, marti, Madalina Dobrovolschi, purtatorul de cuvant al sefului statului, intrebata cum comenteaza Iohannis punerea sub urmarire penala a liderului PSD, Liviu Dragnea. „Presedintele Klaus Iohannis isi…

- Fostul ministru al Justiției, Raluca Pruna, a postat un mesaj dur pe pagina sa de socializare. Intr-o nota ironica, Raluca Pruna critica pragul pentru abuzul in serviciu și spune ca se aștepta la un razboi, fara reguli, impotriva justiției care va lasa doar victime. Fostul ministru al Justiției, Raluca…

- In dosarul in care DNA a anuntat inceperea urmarii penale pentru liderul PSD Liviu Dragnea - alaturi de alte persoane apropiate acestuia - este anchetat pentru participare la grup infractional organizat si omul de afaceri argesean Daniel Neagoe,patronul de la Megacom. …

- Fostul ministru al Justiției Raluca Pruna a ironizat coaliția PSD-ALDE, dupa ce Liviu Dragnea a fost pus luni sub urmarire penala de DNA. Aceasta spune, intr-o postare pe Facebook, ca de maine ni se va spune ca 21 de milioane de euro e un prag rezonabil la abuzul in serviciu, facand referire la prejudiciul…

- O fotografie cu procuroarea care se ocupa de noul dosar al președintelui PSD, Liviu Dragnea, urmarit penal pentru abuz în serviciu, obținere de catre Tel Drum de fonduri europene și constituire de grup infracțional organizat, a fost prezentata luni, la emisiunea Sinteza zilei, de la Antena…

- Florin Iordache, Vicepresedintele Camerei Deputatilor si autorul infamei OUG 13 care a scos sute de mii de romani in strada, a declarat luni, la scurt timp dupa punerea sub acuzare a lui Liviu Dragnea de catre DNA, ca legislatia penala din Romania permite prea multe interpretari si trebuie clarificata,…

- Dupa audierea matinala a liderului PSD, Liviu Dragnea, si o serie de speculatii si informatii pe surse, DNA a publicat comunicatul oficial in care detaliaza dosarul. Astfel, institutia a dispus inceperea urmaririi penale fata de Liviu Dragnea, Marian Fiscuci si alte 7 persoane, pentru constituirea…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a declarat luni, la scurt timp dupa punerea sub acuzare a lui Liviu Dragnea de catre DNA, ca legislatia penala din Romania permite prea multe interpretari si trebuie clarificata, el precizand ca infractiunea de abuz in serviciu va fi modificata saptamana…

- Florin Iordache a spus, despre dosarul in care Dragnea este acuzat de DNA de constituirea unui grup infractional, ca legislatia penala din Romania permite prea multe interpretari si trebuie clarificata. Vicepresedintele Camerei Deputatilor a anuntat ca infractiunea de abuz in serviciu va fi modificata…

- "Cred ca trebuie facute foarte multe precizari in legi astfel incat interpretari ale unora sau ale altora sa nu mai aiba loc", a declarat Florin Iordache ca reactie la faptul ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost pus sub urmarire penala sub acuzatiile de constituire a unui grup infractional organizat,…

- Procurorii DNA au facut publice, intr-un comunicat oficial, acuzatiile care i le aduc sefului PSD, Liviu Dragnea. Liderul social-democrat are calitatea de suspect si, potrivit documentului, procurorii de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea…

- Liviu Dragnea s-a prezentat, luni dimineața, la sediul DNA, unde a fost întâmpinat cu aplauze de catre mai mulți parlamentari și senatori PSD, dar și de simpatizanți ai partidului.Șeful PSD se pare ca este vizat acum într-un nou dosar la DNA, privind compania Tel…

- Procurorii DNA au dat publicitații acuzațiile pe care i le aduc lui Liviu Dragnea, actualul lider al PSD și premier din umbra, pe baza unuei plângeri depuse de OLAF (Oficiul european antifrauda). Procurorii îi cerceteaza pe urmatorii: DRAGNEA…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, este urmarit penal de procurorii Direcția Naționala Anticorupție (DNA) pentru constituire de grup infracțional, abuz in serviciu și infracțiuni referitoare la fraudare de fonduri, in calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, anunța DNA.

- Presedintele Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Koen Lenaerts, a declarat luni ca infractiunea de abuz in serviciu nu ar trebui sa depinda, in principiu, de dimensiunea pagubelor, subliniind ca poate exista o fapta penala ce nu provoaca pagube, dar este in continuare fapta penala.Koen…

- Koen Lenaerts a efectuat luni o vizita la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde s-a intalnit cu sefa instantei supreme, Cristina Tarcea. La finalul intrevederii, Koen Lenaerts a tinut o scurta conferinta de presa, in cadrul careia a fost intrebat de jurnalistii romani daca se…

- Comisia parlamentara care pune in acord Codurile penale cu deciziile CCR va stabili azi pragul pentru infractiunea de abuz in serviciu, care l-ar putea salva pe liderul PSD LIviu Dragnea de al doilea dosar penal. Potrivit unor surse politice, PSD, pe langa prag, ar vrea sa modifice legea astfel incat …

- Fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, in prezent presedinte al Comisiei speciale pentru modificarea Codului Penal, nu renunta la stabilirea unui prag pentru abuzul in serviciu, afirmand ca ar putea fi 19.000 de lei. "Acel prag care suscita interes a fost solicitat si in cele doua…

- PNL si USR nu vor prag. PSD si ALDE inca n-au facut nicio propunere. Pericolul vine din partea lui Constantin Sima, fost secretar de stat in Ministerul Justitiei in mandatul lui Florin Iordache, care a propus o limita de 200.000 de lei, suma care i-ar veni manusa lui Liviu Dragnea.

- 'Cu privire la infractiunile de abuz in serviciu si neglijenta in serviciu, am mandatul din partea ministrului Justitiei sa transmit faptul ca Ministerul Justitiei intentioneaza ca aceste doua infractiuni sa faca obiectul unui act normativ separat. De aceea nu a formulat un punct de vedere', a spus…

- Romica PARPELEA este scos iar la inaintare pentru a-l ,,rezolva"pe Liviu Dragnea. Apariția lui Parpalea cu un nou denunț la DNA, vine la momentul oportun, pentru a activiza dosarul Belina care se...

- Romica Parpalea, denuntatorul lui Dragnea in dosarul "Referendumul" si cel care in 20 iulie a depus o sesizare referitoare la legaturile dintre Tel Drum si Liviu Dragnea, s-a aflat joi la DNA pentru a oferi detalii in legatura cu acest dosar. El a anuntat ca a depus plangeri penale atat impotriva…

- "Primul ministru a trimis o adresa la Ministerul Justitiei, ieri, la sugestia mea, ca sa primeasca de acolo un raspuns scris care este calendarul prevazut, estimat de MJ necesar pentru toate procedurile guvernamentale si cand ar fi posibil sa ajunga in Parlament aceste proiecte de lege. In varianta…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, decizia coalitiei ca legile justitiei sa fie facute prin proiect de lege, iar intrebat despre pragul la abuzul in serviciu a raspuns ca, in opinia sa, nu ar trebui sa existe, dar exista o decizie a Curtii Constitutionale (CCR) in acest sens.

- DNA il acuza pe Liviu Dragnea de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual, iar pe sotia acestuia de abuz in serviciu. Alaturi, in boxa acuzatilor, le stau alti opt fosti si actuali functionari de la Protectia Copilului Teleorman.

- Președintele CCR Valer Dorneanu considera ca in dosarul in care au fost trimiși in judecata Liviu Dragnea și fosta sa soție, Bombonica Prodanca, nu este vorba de corupție și singurul motiv pentru care cazul a fost instrumentat de DNA ar fi "calitatea persoanelor implicate"."Așa a fost calificat…

- Liviu Dragnea a mers pe jos de pe o strada din apropiere, moment in care cațiva oameni - dintre care unul cu catușe - l-au apostrofat. „Infractorule!”, „La pușcarie, hoțule!” au fost doar cateva dintre vorbele pe care aceștia i le-au adresat. Președintele PSD nu a facut declarații. Procesul in…

- UPDATE La intrarea in sediul instanței, Dragnea a fost intampinat de aproximativ 10 protestatari, care i-au reproșat implicarea in dosarul Belina. Dragnea nu a dorit sa dea declarații jurnaliștilor, in timp ce protestatarii strigau: "Justiție, nu corupție!". Unul dintre ei i-a fluturat prin…