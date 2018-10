Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, noua lege a pensiilor, proiectul urmand sa ajunga in Parlament. Prim-ministrul Viorica Dancila a precizat ca acest proiect de act normativ vizeaza cresterea veniturilor pensionarilor si eliminarea inechitatilor in sistemul public de pensii. "Proiectul de…

- Ministerul Finantelor a avizat proiectul legii pensiilor, urmand ca acest act normativ sa intre in sedinta de Guvern de saptamana acesta, a anuntat marti, la Senat, ministrul Eugen Teodorovici. „Ministerul de Finante a dat avizul aseara pe acest proiect de lege a pensiilor. Este un impact destul de…

- Acest articol a fost insa eliminat din proiectul Legii pensiilor. Libertatea va prezinta mai jos prevederile comparate. Prima captura este din proiectul de lege pus in dezbatere publica de Ministerul Muncii, iar a doua, din actuala legislație. De altfel, inclusiv pe site-ul…

- Potrivit viitoarei legi a pensiilor, pusa recent in dezbatere, romanii vor putea face plați retroactive la pensii, pentru perioade insumate de cel mult cinci ani in care nu au cotizat la sistemul public de pensii. Fața de mecanismul plaților retroactive aplicabil in prezent, la noul mecanism vor putea…

- Pensiile din sistemul public din tara noastra se vor stabili, incepand cu 2021, pe baza unei noi legi. Proiectul acesteia a fost publicat in dezbatere publica si introduce noutati precum recalcularea pensiilor, includerea studiilor ...

- Femeile care au realizat stagiul minim de cotizare si care au nascut 3 copii, pe care i-au crescut pana la varsta de 16 ani, beneficiaza de o reducere considerabila a varstei de pensionare, potrivit noii legi a pensiilor.

- Noul Proiect al Legii Pensiilor prevede ca mamele care au crescut trei copii, pana cand aceștia au implinit varsta de 16 ani, sa se poata pensiona cu 6 ani mai devreme scrie Mediafax.Proiectul de Lege privind sistemul public de pensii poate fi citit AICI Anexa nr. 1 Anexa nr.…

- Ministerul Muncii a lansat, joi, in dezbatere publica, proiectul noii Legi a Pensiilor. Actul normativ arata cum se vor calcula pensiile din anul 2021, cum se va acorda pensia minima si cand se vor putea pensiona angajatii mai devreme. Potrivit legii, se va putea opta intre pensie si indemnizatie sociala…