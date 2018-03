Stiri pe aceeasi tema

- Comisia speciala de modificare a legilor Justitiei a dat luni raport de admitere pe cele trei legi ale Justitiei, dupa ce au fost dezbatute si votate amendamentele depuse de senatori, urmand ca legile sa intre la votul final din plenul Senatului. In urma amendamentelor depuse de senatori,…

- Comisia speciala privind legile justitiei condusa de deputatul PSD Florin Iordache a definitivat rapoartele pe cele trei legi adoptate in decembrie anul trecut, pe care le-a modificat dupa deciziile de neconstitutionalitate pentru unele articole ale Curtii Constitutionale, iar acestea vor intra luni…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, in calitate de prim for sesizat, modificarile la cele trei legi ale Justitiei - 304/2004 privind organizarea judiciara, 303/2004 privind statutul magistratilor si 317/2004 privind functionarea si organizarea CSM. Presedintele Comisiei speciale pentru legile…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca saptamana viitoare se va incerca introducerea unei noi ordonante de urgenta de modificare a Codului fiscal, in contextul in care OUG 79/2017, referitoare tot la Codul fiscal, se afla inca in dezbaterea Parlamentului, scrie agerpres.ro. "Este…

- Proiectul de lege privind autonomia teritoriala a Tinutului Secuiesc a primit un raport de respingere la comisia de administratie din Camera Deputatilor, singurii membri care au votat pentru proiect fiind cei doi deputati UDMR. Initiativa propune revenirea la organizarea administrativa pe scaune, un…

- Camera Deputaților a adopta marți cele trei legi ale Justitiei – legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – dupa ce au fost modificate…

- "Estimam ca publicarea in Monitorul Oficial va avea loc undeva spre sfarsitul lunii martie, ceea ce ne va permite ca pe 31 martie sa incepem efectiv campania de strangeri de semnaturi", a declarat, in conferinta de presa, deputata Cristina Pruna. USR va avea la dispozitie sase luni in care…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 175 voturi pentru, 83 impotriva si 14 abtineri, Ordonanta de urgenta 91/2017 care modifica Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Proiectul votat miercuri de catre deputati prevede sporuri pentru mai multe categorii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat duminica, dupa sedinta Biroului Politic National, ca liberalii sunt pregatiti sa foloseasca toate parghiile pe care le au la dispozitie in cazul unor modificari aduse legislatiei penale, la fel cum au procedat si in cazul legilor Justitiei."Ati vazut…

- Persoana care agreseaza un membru al familiei ar putea sa nu mai fie exonerata de vina in cazul impacarii cu victima, potrivit unui proiect adoptat tacit luni, 5 martie, de plenul Senatului. Proiectul de lege, inițiat de mai mulți parlamentari, va ajunge la Camera Deputaților, care este forul decizional.…

- Un proiect pentru modificarea Legii 303/2004, depus de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, a fost avizat negativ luni in comisia de Munca din Camera Deputatilor, anunța News.ro.Potrivit proiectului…

- Proiectul de lege prin care agresorul asupra unui membru al familiei nu mai este exonerat de vina in cazul impacarii cu victima, initiat de PNL, a fost adoptat luni tacit de plenul Senatului. ”De multe ori, victimele violentei domestice renunta sa se duca pana la capat demersurile juridice prin care…

- Proiectul de lege privind renuntarea la trecerea la ora de vara, apartinand deputatului PMP Marius Pascan si sustinuta de alti parlamentari PSD, PNL, USR si UDMR, a fost depus la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Initiatorul sustine ca, potrivit Parlamentului European, aceasta trecere la…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat joi, cu 233 de voturi “pentru”, 7 voturi “impotriva” si 19 abtineri, proiectul de lege privind declararea vinerii dinaintea Pastelui sarbatoare legala si zi nelucratoare, scrie news.ro.

- Proiectul de lege depus anul trecut de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, fiind inlocuit de Senatul Romaniei, a primit aviz favorabil la comisia pentru drepturile omului din Camera Deputatilor, a anuntat…

- Pozitia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a fost o 'pledoarie convingatoare pentru statul de drept si pentru respectarea drepturilor omului, pe care excesele de putere si de autoritate, ignorarea prevederilor Constitutiei si a celorlalte puteri ale statului le pot periclita', a declarat joi…

- Legea de aprobare a Ordonanței de modificare a Codului Fiscal nu e nici azi adoptata decat de Senat, deși peste o saptamana intram in luna martie. Este undeva pe la o comisie din Camera. Daca, intr-un final, Camera Deputaților o va adopta, sa zicem undeva prin martie, in mod sigur, Legea va fi atacata…

- Proiectul pentru modificarea si completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice a fost initiat de mai multi parlamentari PSD, ALDE si UDMR si a fost adoptat de Senat, miercuri. In acest caz, Camera Deputatilor este for decizional. „Scoaterea definitiva si ocuparea temporara…

- USR a depus miercuri, in Parlament, o initiativa legislativa privind autorizarea cabinetelor stomatologice mobile, acestea adresandu-se in special populatiei din mediul rural. Proiectul este semnat de deputatul USR Cosette Chichirau. „Am depus o initiativa legislativa care permite autorizarea cabinetelor…

- Senatul a adoptat proiectul de lege depus de UDMR care prevede o noua zi libera. Daca propunerea va trece și de Camera Deputaților, Vinerea Mare va fi declarata zi libera. Senatorii au adoptat proiectul de lege depus de parlamentarul UDMR Szabo Odon care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare drept…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de Lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare" .

- Camera Deputatilor a adoptat tacit, miercuri, proiectul de lege al presedintelui executiv al PMP, Eugen Tomac, potrivit caruia propunerile pe care grupurile parlamentare le fac in Consiliile de Administratie ale Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) si ale Societatii Romane de Televiziune (SRTV)…

- Amabsadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, s-a dus marti la Parlament, unde a avut o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Intalnirea a inceput in jurul orei 11:00 si a durat aproximativ o ora, avand loc in biroul lui Liviu Dragnea din Camera Deputatilor, conform…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Proiectul de lege care ofera imunitate sporita judecatorilor CCR a fost adoptat miercuri de Senat, for decizional, asa ca actul normativ merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Anterior, proiectul a fost adoptat de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017. "Judecatorii CCR…

- Partidul Uniunea Salvați Romania (USR) a lansat astazi un grup de inițiativa intitulat ,,Fara penali in funcții publice”, in prezența unor personalitați precum filosofii Mihai Șora și Gabriel Liiceanu . Demersul urmarește schimbarea Constituției, astfel incat cei cu o condamnare definitiva sa nu mai…

- Avocatul Poporului s-a intalnit cu o delegatie a Comisiei de la Venetia, context in care a fost abordat subiectul proiectului de lege referitor la modificarea ordonantei cu privire la asociatii si fundatii, adoptat tacit de Senat. "In cadrul intalnirii, membrii Comisiei de la Venetia s-au aratat ingrijorati…

- Propunerea legislativa potrivit careia judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi membri ai unui partid in ultimii noua ani anterior numirii in functie a fost adoptata tacit de Camera Deputatilor, informeaza Rador.Analistii vin cu un scenariu SUMBRU: BNR ar intentiona o noua MAJORARE a DOBANZII…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat tacit, luni, un proiect de lege care stipuleaza expres ca Serviciului Roman de Informatii ii revin o serie de atributii, printre care executarea interventiei antiteroriste, executarea interventiei contrateroriste, executarea, la solicitare, a interventiei pirotehnice…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, miercuri, ca nu a auzit despre intentia premierului Viorica Dancila de a adopta prin OUG modificarile la Codul penal si la Codul de procedura penala, el catalogand aceste aprecieri drept „petarde”. Solicitat sa comenteze posibilitatea adoptarii modificarilor…

- VIDEO Reportaj filmat cu camera ascunsa Chiar si inspectorii de la Fisc sunt derutati. Cei de la Craiova spun ca nu mai au ce explicatii sa ofere oamenilor. „Deocamdata nu a venit nimic. Doar ce vorbesc la televizor ca asta innebunesc toti oamenii, dar numai asa ca sa ii puna pe drumuri. Nu a venit…

- Președintele Iohannis retrimite Parlamentului legea care trecea Monitorul Oficial in subordinea Camerei Deputaților. Proiectul de lege a fost adoptat la sfarșitul sesiunii parlamentare, in luna decembrie, de Camera Deputaților, for decizional, deși la Senat fusese respins, și avea și aviz negativ din…

- Partidul National Liberal a inaintat marti o scrisoare adresata presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, semnata de liderii grupurilor parlamentare ale PNL din Camera Deputatilor si Senat, in care solicita CCR sesizarea Comisiei de la Venetia inainte de a se pronunta asupra sesisarilor…

- Curtea Constituționala va reitera adresarea facuta anterior catre Parlament prin care a cerut sa fie reglementata raspunderea, inclusiv penala, pentru neexecutarea obligațiunilor constituționale și a hotaririlor Curții Constituționale. Despre aceasta a anunțat vineri, 5 ianuarie, președintele Curții,…

- Camera Deputatilor este la un pas de votul unui proiect de lege prin care personalul de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) ar urma sa aiba dreptul la pensie de serviciu, la fel ca alesii din Parlamentul Romaniei. „Noi, acum patru ani de zile, am spus dreptate pana la capat, o…

- Liderul UDMR si cei doi parlamentari ai Uniunii sunt nemultumiti si de faptul ca cele trei legi ale justitiei, modificate recent de Parlament, sunt confundate cu propunerile de modificare a Codului penal si Codului de procedura penala. Kelemen Hunor a declarat, in schimb, ca parlamentarii UDMR au fost…

- El spune ca a luat aceasta decizie dupa ce a constatat ca in Parlament exista un proiect mai amplu de modificare a Codului penal și a Codului de procedura penala, dezbatut de specialiști. Deputatul social-democrat buzoian Danuț Pale a anunțat ca vrea sa-și retraga semnatura de pe controversatul proiect…

- Un numar de 41 de parlamentari PSD au depus la Senat o propunere legislativa de modificare a Codului penal, conform careia definirea functionarului public ar urma sa fie schimbata, astfel incat sa...