Stiri pe aceeasi tema

- Plasarea in dezbatere publica de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a unui proiect de ordin privind stabilirea dimensionarii tipurilor de exploatatii de suine pe teritoriul Romaniei are ca efect stoparea pentru moment a unei potentiale decizii a Uniunii Europene de a include…

- 9 - 10 octombrie, la ROMEXPO Ministerul Agriculturii organizeaza, cu prilejul Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Romanești, o suita de evenimente care marcheaza progresele și perspectivele acestei importante ramuri a economiei naționale. Cu ocazia Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare…

- Romania isi va pastra primul loc in Uniunea Europeana si in acest an la productiile de porumb si floarea soarelui, in conditiile in care suprafetele insamantate au fost mai mari decat in 2018, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) anunța ca elevii vor primi lunar cate un borcan cu miere incepand cu anul 2020. Potrivit secretarului de stat in MADR, Daniel Botanoiu, producția naționala de miere va fi stimulata in urma livrarii a 3.000 de tone catre populația din Romania. Botanoiu…

- Comisia Europeana a anunțat recent ca lanseaza doua proiecte pentru a furniza expertiza regiunilor și orașelor din Romania, in cooperare cu Guvernul roman și cu Banca Mondiala. Bani pentru reședințele de județ Astfel, in cadrul primului proiect, experții Comisiei și ai Bancii Mondiale vor ajuta reședințele…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale impreuna cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului din Republica Moldova vor colabora pe viitor cu mediul privat, asociatii si mediul academic pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar, arata un comunicat al ministerului din Romania,…