- Proiectul de lege al USR prin care sunt eliminate mai multe categorii de pensii speciale a primit aviz negativ de la Comisia de munca din Senat, PSD si ALDE votand impotriva initiativei legislative, in timp ce alesii PNL si PMP s-au abtinut.

- Comisia pentru munca din Senat a dat marti un raport de respingere propunerii legislative apartinand USR prin care pensiile speciale, exceptand cele militare si ale magistratilor, se abroga, a anuntat senatoarea USR Florina Presada, pe pagina sa de Facebook.

- George Maior, audiat in Comisia SRI: Consider ca am actionat in spiritul legii George Maior, fost sef al SRI si actual ambasador al Romaniei in SUA, este audiat, la ora transmiterii stirii, in comisia de Control SRI, la intrare declarand ca a actionat in spiritul legalitatii atunci cand a luat decizii.…

- Comisia pentru administratie publica si organizarea teritoriului din Senat a dat raport favorabil, miercuri, initiativei legislative prin care se propune instituirea zilei de 2 aprilie ca Ziua Institutiei Prefectului din Romania.

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins, marti, propunerea senatorilor de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Vicepresedintele Comisiei pentru Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, critica acest vot si spune ca nu intelege…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi "pentru" si 11 voturi "impotriva" propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii lui Dragnea, in timp ce deputatii…

- Prefectul de Suceava, Mirela Elena Adomnicai, a anuntat, luni, ca, incepand cu 1 martie, la Serviciul Comunitar de Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule (SPCRPCIV) va functiona un ghiseu dedicat persoanelor juridice pentru solutionarea solicitarilor de inmatriculare a vehiculelor, cu…

- Pana acum, anomaliile pe care miniștrii nu le-au prevazut au facut ca statul sa renunțe, in fiecare ședința de Guvern, la o parte din banii pe care estima ca ii va caștiga prin trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Intre timp, noul Cod Fiscal – intrat deja in vigoare – a trecut…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare. Cele doua proiecte,…

- Comisia de invatamant din Senat a avut marti primele discutii pe tema proiectului de lege a manualului scolar, urmand ca pana saptamana viitoare sa ia o decizie privind avizul. La discutii, care au durat mai bine de doua ore, au fost prezenti reprezentanti ai editurilor, care si-au exprimat nemultumirea…

- Cele doua proiecte, care au fost depuse in 2017, au fost respinse anterior de Senat. Proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi prevede ca 'daca niciunul dintre candidati nu a obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate, fapt care se consemneaza in procesul-verbal incheiat de biroul…

- Comisia de aparare din Senat a respins marti posibilitatea ca liderul PSD, Liviu Dragnea, sa fie audiat in legatura cu afirmatiile aduse la adresa SPP. Astfel, Liviu Dragnea ar putea fi chemat sa dea explicatii dupa ce comisiile de Aparare din Senat si Camera Deputatilor vor decide daca si in ce formula…

- Persoanele aflate in concediu maternal ar putea sa plateasca in prezent contributii mai mari din cauza ultimelor modificari legislative, dar institutiile implicate discuta si vor gasi o solutie pentru aceste cazuri, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa discutiile din Comisia…

- „Urmeaza sa adresam (n.r. invitatia) si sa stabilim ziua in care sa il invitam pe domnul Coldea. Am inteles si am avut o discutie cu domnul Coldea. A spus ca doreste sa vina la Comisie, ca doreste sa lamureasca toate aceste aspecte si urmeaza sa stabilim o zi, sa trimitem invitatia oficiala si sa…

- Cred ca nu avem cum sa evitam o comisie de ancheta parlamentara in privinta activitatii Serviciului de Protectie si Paza, a declarat ieri Liviu Dragnea, liderul PSD sustinand ca „lucrurile sunt mai grave decat banuim noi”. „Cred ca trebuie facuta o comisie de ancheta parlamentara”, a spus Dragnea, el…

- "Nu cred ca putem evita o comisie de ancheta parlamentara (...) L-am vazut pe domnul Vela ca se agita sa faca un fel de audiere sa-l acopere pe domnul Pahontu. Cred ca trebuie facuta o comisie parlamentara de ancheta (privind activitatea SPP - n.r.)", a afirmat Dragnea, la Palatul Parlamentului.…

- SPA, direcție de filaj și acuzații grave! Au aparut reacții incredibile dupa dezvaluirile despre ce se intampla in interiorul Serviciului de Paza și Protecție a demnitarilor. Se cere deja o comisie speciala de ancheta a activitații SPP, dar pana atunci la Comisia de aparare din Senat sunt chemate nume…

- Municipalitatea a publicat noi liste cu restantierii la bugetul local, 1.322 de persoane fizice si juridice datorand o suma de 21,04 milioane lei, cu circa 1,5 milioane lei mai mult fata de ultima raportare pe aceasta tema. Restantele au crescut in special in ceea ce priveste persoanele fizice. In prezent,…

- Marcel Vela afirma ca SPP este o institutie importanta si ca, dincolo de protectia demnitarului, mai asigura si protectia unor documente clasificate din Consiliul Superior de Aparare a Tarii, iar renuntarea la serviciile acestei institutii poate pune in pericol siguranta nationala.„Dincolo…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de aparare din Senat, in legatura cu acuzatiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahontu. Anuntul a fost facut de noul presedinte al comisiei, liberalul Marcel Vela.

- Liviu Dragnea, președintele PSD, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de Aparare din Senat, in legatura cu acuzațiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahonțu. Anunțul a fost facut de noul președinte al Comisiei, liberalul Marcel Vela.Ulterior,…

- "Ne-am dorit sa sustinem in cadrul Grupului USR o conferinta de presa despre initiativele USR in noua sesiune parlamentara. Asistam, din pacate, la un nou abuz al puterii care conduce serviciile administrative ale celor doua Camere. Presa nu a fost lasata sa intre pana la grupul parlamentar invocand…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat ca vineri se va intalni cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru o audiere in cadrul comisiei, in calitatea lui de fost director al…

- Ministrul propus al Mediului, Gratiela Gavrilescu, a afirmat, luni, in comisiile reunite de specialitate din Parlament, ca un proiect privind inlocuirea timbrului de mediu nu este inca finalizat, dar ca nu are in vedere o noua penalitate sau o noua taxa de inmatriculare pentru cei care vor sa-si…

- Viorel Stefan, propus pentru functia de viceprim-ministru fara portofoliu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Decizia a fost luata cu 41 de voturi "pentru" si 16 "impotriva" de Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare a Comisiei de la Venetia. Si Uniunea Salvati Romania (USR) a transmis marti un mesaj prin care…

- Joi a fost publicata in Monitorul Oficial Legea nr. 29/2018, care se adreseaza persoanelor fizice ce au realizat vanzari de imobile in calitate de persoana fizica si care au achitat impozitul pe venitul din cedarea proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.Aceasta lege vine si acorda o amnistie…

- Partidul National Liberal a inaintat marti o scrisoare adresata presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, semnata de liderii grupurilor parlamentare ale PNL din Camera Deputatilor si Senat, in care solicita CCR sesizarea Comisiei de la Venetia inainte de a se pronunta asupra sesisarilor…

- Ordinul ANAF prin care sunt stabilite formularele pentru contribuția de asigurari sociale (CAS) și contribuția de asigurari sociale de sanatate (CASS) pentru persoanele fizice, incepand cu anul fiscal 2018, a fost publicat in Monitorul Oficial. Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza CAS…

- Intarzierea cu doi ani a aplicarii acestei legi, initiata de deputata PSD Ana Birchall, este cauzata de faptul ca este vorba de un act normativ foarte stufos si care implica o mare birocratie. Astfel, Ministerul Economiei a publicat, inca de la inceputul lui 2016, "Planul de acțiune al implementarii…

- Curtea Suprema a Rusiei a respins sambata apelul inaintat de liderul opozitiei ruse Alexei Navalnii impotriva deciziei Comisiei electorale centrale a tarii care i-a interzis candidatura la alegerile prezidentiale ce vor avea loc pe 18 martie 2018, transmite agentia Reuters. Invocand o…

- Consilierii locali au aprobat in cadrul sedintei ordinare de joi proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018. 15 consilieri au votat "pentru", sase au fost impotriva, iar doi consilieri s-au abtinut. Primarul Decebal Fagadau a declarat la finalul…

- Ultimele doua Legi ale Justitiei, cea privind organizarea judiciara si cea privind functionarea CSM, au intrat, astazi, la votul final, in Senat. Comisia speciala condusa de Florin Iordache a dat, aseara, aviz favorabil, celor doua legi.

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, miercuri, ca parlamentarii, ministrii, prefectii si primarii pot fi comercianti persoane fizice, adoptand astfel o serie de amendamente la un proiect de lege depus de UDMR, raportul urmand sa intre la vot final, Camera fiind for decizional.

- Plenul reunit a respins cresterea cotelor din impozitul pe venit care merg la bugetele locale Plenul reunit al Parlamentului a respins, luni, amendamentul adoptat vineri in Comisiile de buget-finante privind cresterea cotelor defalcate din impozitul pe venit care merg la bugetele locale. Vicepresedintele…

- Curtea Constitutionala a respins, miercuri, cu majoritate de voturi, ca neintemeiate, sesizarile PNL si USR privind modul in care a fost infiintata Comisia speciala pentru Legile Justitiei, potrivit unor surse CCR, citate de Mediafax. La finalul lunii noiembrie, presedintele PNL ...

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a revenit marti asupra amendamentului sustinut de USR privind introducerea imunitatii sporite pentru magistrati si l-au respins, dupa ce reprezentantii USR au anuntat ca isi retrag propunerea. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/legile-justitiei-comisia-speciala-a-revenit-asupra-articolului-privind-super-imunitatea-pentru-magistrati-si-l-a-respins_392616.html#ixzz518GypWGL

- Proiectul de lege privind instituirea pe 30 mai a Zilei limbii si teatrului idis a fost adoptat pe 29 noiembrie, cu unanimitate de voturi, de plenul Camerei Deputatilor. Proiectul, initiat de reprezentantul minoritatii ebraice in Parlament, deputatul Silviu Vexler, a fost adoptat de Senat, Camera…

- Presedintele Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Senat, prim-vicepresedinte PNL Iulian Dumitrescu, a anuntat intr-o postare pe Facebook ca a convocat-o pe ministrul Carmen Dan la discutii dupa ce inca un politist a fost atacat. "O discutie la Comisia de aparare…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost invitata marti la Comisia de aparare din Senat pentru a explica actiunile Jandarmeriei la protestele de strada.Invitatia a fost transmisa in urma cu o saptamana de presedintele Comisiei de aparare din Senat, liberalul Iulian Dumitrescu. El a explicat…

- „In Romania, nimeni nu e deasupra legii. In Romania, cine greseste plateste. Prin urmare, avem doua trepte, doua garantii de ordin de constitutional, care spun asa: ca statul raspunde pentru despagubirile materiale, cauzate prin grava neglijenta si rea credinta. Prin urmare, cetateanul care e victima…

- Conform unei propuneri legislative inițiate de 41 de parlamentari liberali și depuse la Parlament, incepand din 30 decembrie 2018 instituțiilor publice le va fi interzis sa solicite persoanelor fizice și juridice, beneficiare ale serviciilor publice, date și informații care exista deja in sistemul public.…

- Sa explicam putin cum stau lucrurile. Dezbaterile de marti, 28 noiembrie, la Legea privind plata defalcata a TVA (split TVA ) din Comisia de buget finante de la Camera Deputatilor s-au oprit la un articol extrem de important pentru intregul mediu de afaceri din Romania si anume la art. 3: (1) Persoanele…