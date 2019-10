Proiectul „Îmbătrânim frumos și demn!” Primaria municipiului Turnu Magurele recruteaza și selecționeaza personalul pentru angajarea pe perioada determinata pentru 3 posturi de ingrijitori la domiciliu in vederea implementarii proiectului Proiectul „Imbatranim frumos și demn!”. Norma unui ingrijitor la domiciliu este de 8 ore pe zi, pe o perioada de 31 de luni, tarif orar 7,82 lei, iar cea a asistentului Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

Sursa articol: ziarulmara.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Turnu Magurele recruteaza personal pentru proiectul “Imbatranim frumos și demn!” in Social / on 22/10/2019 at 10:30 / Primaria Turnu Magurele recruteaza personal din afara organigramei, pentru implementarea proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile “Imbatranim frumos și demn!”.…

- Executivul local propune introducerea, din 2020, a unei taxe noi pentru curațenie, aplicabila celor care nu intrețin terenul din jurul caselor conform pretențiilor Primariei. Anunțul a fost facut de directorul economic al Primariei, Eduard Florea, care a precizat ca aceasta se refera la „intreținerea…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța demararea programului de distribuire a cererilor pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei incepand de luni, 14 octombrie 2019, precum și cel de preluare a acestora incepand cu data de 15 octombrie 2019. Ajutorul de incalzire se acorda persoanelor…

- In perioada 16 – 22 septembrie 2019 se va desfașura a optsprezecea ediție a „Saptamanii Europene a Mobilitații” (European Mobility Week) sub deviza “Mergi cu noi! (Walk with us!)”. Tema din acest an aduce in prim plan „mersul pe jos și ciclism in condiții de siguranța” și evidențiaza in mod clar un…

- Zeci de polițiști locali de la Targu-Jiu au caștigat, pe data de 4 septembrie, un proces in instanța privind acordarea normei de hrana. Decizia magistraților de la inceputul lunii septembrie nu este insa definitiva. Potrivit liderului Sindicatului Polițiștilor Locali din județul Gorj,…

- Camera de Comerț și Industrie Maramureș organizeaza in perioada 27 – 29 septembrie 2019, la Sala Polivalenta ”Lascar Pana” Baia Mare, cea de-a XXVII-a ediție a expoziției de bunuri de larg consum RIVULUS DOMINARUM. Manifestarea expoziționala ramane una dintre cele mai importante componente economice…

- La aceasta data, pe raza municipiului Cluj-Napoca, sunt eliberate un numar de 2.469 autorizații taxi cu valabilitate pâna la 31 decembrie 2019, urmând ca de la 1 ianuarie 2020 sa se prelungeasca autorizațiile de taxi pentru o perioada de 5 ani. Primaria a solicitat întocmirea…

- Din acest weekend Piata Sfatului va fi blocata pana la sfarsitul lunii august, cu santierul pentru montarea gradenelor și a scenei, iar dupa festival, cu demontarea. TVR a cerut ca amenajarea scenei sa inceapa de astazi, 10 august. Astfel, Piața Sfatului va fi blocata din 10 și pana in 31 august. In…