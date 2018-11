Proiectul Google de livrare a coletelor cu ajutorul dronelor va ''decola'' în Australia în 2019 Australia va deveni ''cea mai avansata tara din lume'' in domeniul livrarii la domiciliu cu drone dupa ce primul astfel de serviciu comercial va deveni operational in 2019, relateaza joi Xinhua.



Wing, o subsidiara a companiei mama a Google, Alphabet, a anuntat joi ca serviciul sau comercial de livrare la domiciliu cu dronele va fi lansat in Teritoriul capitalei australiene (ACT) in 2019.



Dronele se vor deplasa cu viteze de pana la 125 de kilometri la ora si vor livra la domiciliu colete de mici dimensiuni pe o raza de cinci kilometri fata de sediul companiei…

Sursa articol: agerpres.ro

