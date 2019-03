Stiri pe aceeasi tema

- Romania trece, in noaptea de sambata spre duminica, la ora oficiala de vara, ora 3.00 devenind ora 4.00. Astfel, duminica va fi cea mai scurta zi din acest an. In acest an, ora de vara se aplica din 30 martie pana in noaptea de 26 spre 27 octombrie, cand se va reveni la ora oficiala de iarna.…

- Cozmin Gușa le raspunde celor care l-au criticat pentru ca n-ar susținea-o pe fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi. "Am motive sa o critic, dar sa o și laud", a afirmat realizatorul Realitatea TV, la debutul emisiunii "Romania 2019", de la Cluj Napoca.„Am primit multe critici pe mail ca…

- Consiliul Județean Suceava vrea sa promoveze la finanțare in parteneriat cu Consiliul Regional Cernauți (Ucraina), Consiliul Raional Soroca (Republica Moldova), Primaria Cricova (Republica Moldova), Muzeul Bucovinei și Colegiul Tehnic ,,Petru Mușat” Suceava, proiectul ”Traseele voievodului Ștefan cel…

- Lucrarile la a doua faza a interconectorului Iasi-Ungheni-Chisinau au fost inaugurate luni, obiectul fiind de interes major pentru Romania si Republica Moldova, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, remis AGERPRES. Proiectul reprezinta dovada concreta a angajamentului prin care Romania…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a analizat, la Realitatea TV, situația în care a ajuns mass-media din România, fiind slabita de binomul politican-patron de presa și nereușind sa se curețe de jurnaliștii acoperiți care raspund la comenzile ofițerilor de

- Cozmin Gușa a analizat, la Realitatea TV, toate scenariile prezidențialelor din 2019. Un scenariu negru ar fi ca Liviu Dragnea sa ajunga președinte la finalul lui 2019. Exista și posibilitatea unui scenariu gri, destul de trist, in care Klaus Iohannis sa se realeaga sau sa vina "cineva ca Iohannis".Romania…

- Vom incerca sa elucidam misterul cu poziția pe care a avut-o Cozmin Gușa in serviciile secrete straine. L-am intrebat direct, intr-un interviu 1 la 1 și iata raspunsul. Interesant este și finalul cand patronul Realitatea TV ridica o problema extrem de delicata: cat l-a imbogațit pe Mark Gitenstein…

- Consultantul politic Cozmin Gușa descrie perioada 2009-2014 ca fiind „mandatul statului paralel”, Traian Basescu din al doilea mandat fiind deposedat de atributele unui veritabil președinte. Este “mandatul care a inamolit și dezbinat Romania”, spune consultantul politic intr-un nou episod din serialul…