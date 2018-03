Stiri pe aceeasi tema

- Compania chineza de stat China Railway Group (CRG) pregateste o eventuala oferta pentru constructia unui tunel in valoare de 5,6 miliarde de dolari intre Suedia si Danemarca, au declarat vineri autoritatile municipale din orasul suedez Helsingborg, transmite Reuters. Proiectul tunelului cu o lungime…

- Protopopiatul Ortodox Lugoj organizeaza, in colaborare cu celelalte culte din municipiu și Asociația „Miracolul Vieții”, o manifestare civica in premiera la Lugoj: „Marșul pentru viața – 2018”. Evenimentul are ca scop apararea familiei creștine tradiționale și a darului vieții umane, considerate…

- Consiliul Local Timisoara a aprobat, marti, alocarea unei sume de bani pentru organizarea, in premiera in orasul de pe Bega, a unui festival de magie. Proiectul a fost aprobat la propunerea consilierului PNL Grigore Grigoroiu, care a preluat o initiativa a Casei de Cultura.

- Neaparat dezbatere publica! Asta a cerut, in premiera, primarul Nicolae Robu, pentru prelungirea contractului de inchiriere incheiat cu PSD Timiș pentru sediul de pe Spl. Vladimirescu. Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi a plenului de marți tocmai pentru ca nu fusese organizata dezbatere!

- Apa Calipso, firma infiintata in 1991 de o familie de antreprenori, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de aproximativ 65 de milioane de lei, in crestere cu 30%, si a livrat 210 de milioane de litri de apa, evolutia afacerilor fiind sustinuta de investitiile de 10…

- Giulia a ales sa lanseze piesa „Imi da fiori“ și videoclipul care o insoțește in premiera pe Unica.ro. Giulia revine astfel in peisajul muzical autohton cu o melodie compusa de Irina Rimes, interpreta-compozitoare originara din Republica Moldova. „ este o piesa de care m-am indragostit iremediabil…

- Comisia Europeana vrea detalii despre metroul spre Otopeni. Comisia Europeana a transmis o scrisoare prin care cere clarificari legate de traseul ales, dar si de costurile pentru proiectul liniei de metrou Bucuresti-Otopeni (Magistrala 6). Critica principala adusa de Comisia Europeana vizeaza traseul…

- Modernizarea Centurii Bucuresti-Sud se amana Foto: Arhiva Nici în aceasta vara nu încep lucrarile de largire pe Centura București Sud. Rezultatul licitației pentru modernizarea tronsonului dintre Autostrada Soarelui și DN 2 (Afumați) de pe Centura de Sud a Capitalei a fost…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi va distribui dividende totale de 17,8 milioane lei, aferente profitului inregistrat anul trecut, din care actionarul majoritar, Ministerul Sanatatii, va primi 9,45 milioane lei. Valoarea unui dividend a fost stabilita la 0,0265 lei, iar plata…

- O aplicație care ajuta la combaterea risipei alimentare a fost lansata la Cluj. Prin intermediul Share Food, cei care au un surplus de hrana il pot dona saracilor. Proiectul faciliteaza comunicarea directa intre cei care produc și cei care au nevoie de mancare.

- Presedintele Partidului Liberal (PL) din Republica Moldova, Mihai Ghimpu, a anuntat marti ca deputatii grupului liberal au inregistrat in parlamentul de la Chisinau un proiect de lege privind Declaratia de Unire a Republicii Moldova cu Romania, relateaza portalul Agora.md. '(...) Cunoastem ca peste…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a decis sa combata intensificarea miscarii unioniste pe teritoriul republicii prin panouri stradale cu mesaje de ”glorificare a Patriei”, in contextul in care numarul localitatilor care au semnat simbolica Declaratie de unire cu Romania a ajuns…

- Partidul Miscarea Populara Constanta a depus, in data de 5.03.2018, sub nr. 6005 05.03.2018, la Consiliul Judetean, proiectul de hotarare privind sustinerea Declaratiei de Unire cu Republica Moldova pe care o regasiti in sectiunea "Documenteldquo; , in vederea aprobarii in sedinta solemna de Consiliu…

- Institutul ,,Euxodiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, in parteneriat cu Institutul Roman din Freiburg și Academia Romana, va organiza Conferința dedicata marcarii Centenarului Marii Uniri, in perioada 9-10 martie 2018, la Freiburg. Evenimentul se va desfașura la sediul Bibliotecii Romane…

- Institutul ,,Euxodiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, in parteneriat cu Institutul Roman din Freiburg și Academia Romana, va organiza Conferința dedicata marcarii Centenarului Marii Uniri, in perioada 9-10 martie 2018, la Freiburg. Evenimentul se va desfașura la sediul Bibliotecii Romane…

- Numarul oficial al populației Republicii Moldova va fi revizuit în acest an de catre Biroul Național de Statistica (BNS) în conformitate cu datele Recensamântului Populatiei si Locuintelor din 2014. Procesul de revizuire a numarului populației va dura pâna…

- Compania franceza Edenred este pregatita din punct de vedere tehnic, operațional și comercial pentru a lansa tichetele de masa in Republica Moldova și estimeaza ca va produce primul tichet de masa in luna martie, dupa primirea autorizației de la Agenția de Servicii Publice.

- Controlorii de bilete de la Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca vor purta, in premiera nationala, din martie, camere video care vor functiona 8 ore, pe durata unei zile de lucru, masura avand rolul de a elimina controversele cu calatorii, transmite corespondentul Mediafax. Directorul CTP…

- Compania franceza Edenred este pregatita din punct de vedere tehnic, operațional și comercial pentru a lansa tichetele de masa in Republica Moldova și estimeaza ca va produce primul tichet de masa in luna martie, dupa primirea autorizației de la Agenția de Servicii Publice. In acest scop, Edenred și-a…

- Compania franceza Edenred este pregatita din punct de vedere tehnic, operațional și comercial pentru a lansa tichetele de masa in Republica Moldova și estimeaza ca va produce primul tichet de masa in luna martie, dupa primirea autorizației de la Agenția de Servicii Publice.

- Compania franceza Edenred este pregatita din punct de vedere tehnic, operațional și comercial pentru a lansa tichetele de masa in Republica Moldova și estimeaza ca va produce primul tichet de masa in luna martie, dupa primirea autorizației de la Agenția de Servicii Publice. In acest scop Edenred și-a…

- Hotarirea SA „Gazprom” de a rezilia contractele cu Compania ucraineana „Naftogaz” nu va afecta aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor din Moldova. Acest lucru a fost comunicat de catre Ministerul Economiei si Compania „Moldovagaz”. Ministerul Economiei a mentionat ca „Moldovagaz” nu a primit…

- Moldovagaz va livra in continuare gaze naturale catre consumatorii din Republica Moldova in volume depline, conform contractului existent cu Gazprom. Declaratia intreprinderii vine in contextul in care Gazprom a anuntat ruperea relatiilor contractuale cu Naftogaz Ukraini, transmite IPN.

- Gazprom a anunțat ca reziliaza contractul de cu compania Naftogaz din Ucraina. Decizia vizeaza atat livrarea, cat si tranzitarea gazelor pe teritoriul ucrainean, prin urmare, ar putea fi afectata si Republica Moldova.

- In legatura cu anunțul SAP "Gazprom" privind ruperea relatiilor contractuale cu NAK "Naftogaz Ukraini", SA "Moldovagaz" comunica ca livrarile de gaze naturale catre consumatorii din Republica Moldova nu vor fi perturbate și vor fi realizate in volume

- Jaguar a prezentat in seara zilei de 1 martie in Graz, Austria, in cadrul unui eveniment special si in compania prezentatorului TV, comediantului Jack Whitehall, primul sau electromobil numit I-PACE. Noul model este si un al treilea membru al familiei de SUV-uri PACE. Aceasta masina electrica care se…

- Agenția Naționala de Presa AGERPRES, Ambasada Romaniei in Republica Moldova și Institutul Cultural Roman „Mihai Eminescu” de la Chișinau au organizat miercuri, 28 februarie 2018, premiera in Republica Moldova a documentarului video „Marea Unire – Romania, la 100 de ani”, la Centrul Cultural Odeon din…

- Documentarul video "Marea Unire - Romania, la 100 de ani", realizat de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, a fost prezentat, in premiera in Republica Moldova, la Centrul Cultural Odeon din Chisinau. Evenimentul, care a avut loc miercuri, a fost organizat de AGERPRES impreuna cu Ambasada…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca proiectul Centenar va fi lansat de Guvern la jumatatea lunii martie si a subliniat, intr-un interviu acordat marti la TVR Moldova si difuzat de TVR 1, ca este important ca Romania si Republica Moldova sa aiba cat mai multe proiecte comune pentru a marca cei…

- Prorectorul pentru activitate didactica al Universitații de Stat din Moldova, Otilia Dandara, este de parere ca tinerii noștri trebuie sa conștientizeze ca pot face studii de calitate la ei acasa. Nu este nevoie sa investeasca sume enorme de bani pentru a obține o diploma a unei universitați de peste…

- Imigrația musulmana risca sa declanșeze conflicte interentice și sociale de amploare în statele europene. Confruntarile vor aparea atuni când musulmanii vor constitui 25 la suta din populația europeana. Pronosticul a fost facut de demograful Valeriu Sainsus, în interviul realizat…

- Tronsonul de aproximativ un kilometru al Bulevardului Unirii, de la intrarea in Buzau dinspre Ploiesti, intra intr-un amplu proces de modernizare. Proiectul la care se va lucra intens in lunile martie si aprilie prevede refacerea trotuarelor, infiintarea unor piste de bicicleta si ingroparea cablurilor…

- Premiera la Cluj. Municipalitatea plateste chiria victimelor violentei domestice Primaria Cluj-Napoca va subventiona partial sau integral chiria victimelor violentei domestice si persoanelor cu venituri mici, cu sume cuprinse intre 900 si 1.400 de lei pentru o perioada de un an, scopul fiind de a-i…

- Un complex sportiv multifunctional va fi construit in Republica Moldova, sub patronajul presedintelui. Despre aceasta Igor Dodon anunta pe pagina sa de Facebook. Detaliile constructiei au fost discutate in cadrul vizitei sefului statului in Arabia Saudita, cu Rashid S. Al-Rashid, fondator si presedinte…

- Patru pacienți cu afecțiuni cardiace severe au fost operați cu succes la un spital privat din capitala, intervenția fiind o premiera pentru Republica Moldova. Intervențiile chirurgicale complicate, vârsta la care au fost operați pacienții, dar și abordarea inovativa înscriu aceste operații…

- Ion Sterian, director general Transgaz: Avem proiecte de investiții de peste 1,6 miliarde de euro care, odata finalizate, vor face din Transgaz una dintre primele patru companii din Europa in domeniul energetic Dumitru Chirița, președinte ANRE: Proiectul BRUA și interconectarea cu Republica Moldova…

- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria“, care ofera servicii medicale pediatrice copiilor din Regiunea de Nord-Est, dar si din Republica Moldova ori Ucraina, va fi refacut print-un proiect de peste 121,4 milioane de lei.

- Caravana productiilor cinematografice romanesti Romania - Republica Moldova - Cernauti, desfasurata sub numele ''Centenarul Filmului Romanesc - 100 de ani, 100 de filme, 100 de orase'', a fost lansata sambata la Iasi. Proiectul a fost initiat de Asociatia ARTIS din Iasi si Asociatia…

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- Cineastul austriac Michael Haneke, dublu castigator al trofeului Palme d'Or atribuit in cadrul Festivalului de Film de la Cannes, va crea in premiera un serial de televiziune, care se va intitula "Kelvin's Book", a anuntat compania germana de productie UFAFiction intr-un comunicat, informeaza…

- Centrul pentru Educație Antreprenoriala și Asistența in Afaceri a lansat astazi, 26 ianuarie, proiectul "Reconceptualizarea orientarii profesionale și consilierii in cariera II". Acesta iși propune sa sprijine tinerii din Republica Moldova in deciziile de cariera, pentru ca ele sa se bazeze pe necesitațile…

- Compania naționala de transport și distribuție a gazului „Transgaz” din România și-a exprimat interesul pentru a achiziționa compania moldoveneasca „Vestmoldtransgaz” care a fost creat pentru construcția gazoductului „Ungheni-Chișinau”. Declarația a fost…

- Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” in cooperare cu IDEA International a prezentat, astazi, raportul Starea Democrației Locale (SoLD) in Republica Moldova. Proiectul este finanțat de Agenția Elvețiana pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC). Raportul de evaluare a democrației…

- China National Petroleum Company (CNPC), al doilea grup petrolier din lume ca marime, iși deschide o filiala in Romania. Informațiile apar in Monitorul Oficial de marți, cand au fost prezentate detalii despre aceasta. CNPC Sucursala București are ca obiect principal de activitate serviciile de arhitectura,…

- In premiera in Republica Moldova compania imobiliara PROIMOBIL.MD lanseaza o promoție prin care garanteaza clienților sai vanzarea apartamentului de la proprietar, in 30 de zile. In cazul in care imobilul nu va fi vandut in timpul promis, compania se angajeaza sa compenseze cu bani termenul de reținere.

- In noua sa poziție de Managing Director al diviziei, Aurelia Luca va continua misiunea Skanska de a dezvolta cladiri de birouri sustenabile . In cei 6 ani de cand este prezenta pe piața din Romania, Skanska s-a diferențiat prin soluții inovatoare și acțiuni menite sa contribuie la wellbeing-ul celor…

- Un eveniment inedit va avea loc de Ziua Unirii Principatelor Romane. Pe 24 ianuarie, 100 de tinere romance și barasabence vor defila in costume populare vechi. “Pe 24 ianuarie, la Galați, va avea loc parada celor 100 de costume populare, pentru ca ne aflam in anul centenarului. Ii invit pe toți cei…

- Proiectul de 333 de apartamente se va derula in trei faze, deoarece suntDezvoltatorul imobiliar DaVinci Group, care a construit pana in prezent 250 de apartamente in Bucuresti, deruleaza un nou proiect in zona parcului natural Vacaresti, care prevede ridicarea a 333 de apartamente, la un pret de…

- Proiectul are o durata de 20 de luni si porneste de la nevoia unitatii noastre de invatamant de a deveni o scoala incluziva, o scoala pentru fiecare dintre elevi, de la clasa pregatitoare pana la clasa a VIII-a, fie ca acestia sunt supusi riscului de excluziune sociala din cauza dificultatilor financiare,…