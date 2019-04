Proiectul eșuat al EuroCodruței Autor: Octavian ANDRONIC Neaoșul Vasile Mureșan (zis Sigfried, ca sa fie mai pe placul nemților), purtatorul de cuvant al popularilor europeni, ne explica ca unor proști ca Parlamentul European este intransigent in legatura cu candidatura Codruței Kovesi și ca nu va mai participa la negocieri atata timp cat Consiliul se dovedește lipsit de flexibilitate (in mintea lui flexibilitate inseamna sa fie de acord cu intransigența Parlamentului și sa renunțe la propriul punct de vedere, exprimat de altfel foarte clar). De parca ar trai pe alta lume, acest Mureșan se face ca nu ințelege ca Parlamentul… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ion Cristoiu spune ca reactiile europene la anuntul punerii Codrutei Kovesi sub control judiciar sunt in favoarea PSD. Jurnalistul a afirmat la emisiunea “Gandurile lui Cristoiu” ca in culisele negocierilor pentru sefia Parchetului european Kovesi pierde teren in favoarea candidatului francez. Ion Cristoiu…

- BUCUREȘTI, 20 mart – Sputnik, Georgiana Arsene. Omul de afaceri român face business cu rușii de aproape trei decenii. El reprezinta și promoveaza industria româneasca de mobile atât în Rusia, cât și în republice ex-sovietice, dar și în Europa, Asia…

- Antonio Tajani a trimis vineri seara scrisoarea de notificare prin care anunta ca Laura Codruta Kovesi este candidata PE la functia de procuror-sef european. Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, i-a trimis vineri lui George Ciamba, ministrul român al afacerilor…

- ”Parlamentul va decide cine negociaza in numele lui cu Consiliul dupa care va trebui stabilita totuși o mica procedura. Negociatorul ar putea fi președintele comisiei LIBE și ar fi o soluție pentru ca este britanic. Nu are niciun interes in cauza. Noi am spus foarte clar sa nu negocieze niciun german,…

- „Puteti porni de la acest lucru: pe locul intai se afla Laura Codruta Kovesi, fost procuror-sef al DNA, pe locul doi se afla un candidat din Franta si pe locul trei un candidat din Germania. Competentele doamnei Kovesi sunt fara nicio urma de indoiala, este practic predestinata pentru aceasta functie…

- Uniunea Europeana (UE) urmeaza sa infiinteze un grup de contact international, cu scopul de a ajuta la organizatrea unor noi alegeri prezidentiale in Venezuela, a anuntat joi sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, relateaza AFP preluata de news.ro.Decizia de a-l recunoaste pe Juan Guaido…

- 'Vom lucra pentru a stabiliza economia, pentru a raspunde imediat la urgentele umanitare, pentru restabilirea serviciilor publice si depasirea saraciei', subliniaza intr-o postare de pe Twitter deputatul social-democrat de 35 de ani, sef al legislativului de la Caracas. 'Stim cum sa ajungem…

- Afisand un discurs de prim-ministru mandru si independent, care raspunde numai in fata propriei tari, redusa, desigur, la majoritatea parlamentara, prim-ministrul Viorica Dancila a esuat in a-i convinge pe parlamentarii europeni nu doar ca Romania va exercita onorabil presedintia Consiliului UE, dar…