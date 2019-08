Stiri pe aceeasi tema

- Un protest de amploare este anuntat pentru sambata in Piata Victoriei din Capitala, la un an de la manifestatiile antiguvernamentale ale diasporei din 10 august, soldate cu interventia in forta a jandarmilor, scrie Agerpres.Potrivit unui comunicat al Primariei Capitalei, manifestatia este organizata…

- Reprezentanti ai PNL Bucuresti, alaturi de alti cetateni impresionati de cazul din Caracal s-au adunat in fata sediului MAI, unde depun 400 de perechi de incaltaminte pentru fiecare copil care dispare anual fara urme. „ Conform cifrelor oficiale, in Romania, anul trecut au fost dati disparuti 4000 de…

- Mai mulți elevi au fost arestați dupa ce au aflat inainte subiectele, iar un grup de profesori nemulțumiți de reformele lui Emmanuel Macron amenința ca nu vor publica rezultatele examenului. In Franța se desfașoara o ancheta de amploare dupa ce polițiștii au reținut 19 elevi care au obținut…

- 4 Iulie Ziua Crucii Roșii Romane Crucea Roșie Romana 143 de ani de activitate Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania este o organizație umanitara, neguvernamentala, bazata pe voluntariat, care ofera asistența de urgența, in caz de dezastre, precum și educație in domeniul sanitar in Romania.…

- Vremea este la extreme in Romania. In timp ce sudul țarii se sufoca la temperaturi de peste 37 de grade Celsius, in cealalta jumatate ploile, grindina și vantul puternic fac ravagii. Traficul rutier pe DN 13 A, in judetul Harghita, este blocat, miercuri, dupa ce mai multi copaci au fost doborati de…

- Doi amici din Cluj au traversat inot Lacul Tarnița intr-o campanie de strangere de fonduri pentru copiii cu boli cronice. Urmeaza o intrecere pe lacurile Beliș, Dragan, Zetea și Vidraru. Competițiile au un scop nobil, sa-i ajute cu donații pe copiii cu probleme din taberele Yuppi Camp. Doi prieteni…

- Saptamana trecuta, in comuna Preutești, județul Suceava a avut loc cea de-a doua campanie „Luna Mediului” – acțiune anuala de plantare copaci din cadrul proiectului A.M.I.C. (Acțiuni Multiple și Integrate pentru Comunitate – cod proiect 115048). „Luna Mediului” este o initiativa de plantare copaci cu…