Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani, aflat la cules de fructe de padure, s-a ratacit marti seara intr-o zona montana din apropierea municipiului Toplita, fiind gasit la o stana, dupa mai multe ore de cautari, a informat Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, la…

- Afacerile cu fructe de padure, profitabile pentru privați, devin o provocare și pentru stat. Romsilva, regia care administreaza aproape jumatate din padurile Romaniei, vrea sa intre pe piața nectarurilor și a altor alimente naturale tot mai cautate.

- Ziarul Unirea ATENȚIONARE pentru cetațenii din Cugir: NU ADUNAȚI ciuperci sau fructe de padure din zona Groși. S-au efectuat stropiri cu insecticide pentru combaterea gandacilor de scoarța ATENȚIONARE pentru cetațenii din Cugir: NU ADUNAȚI ciuperci sau fructe de padure din zona Groși. S-au efectuat…

- Cinci copii dintr-un orașel din județul Galați au pornit o afacere cu fructe proaspete, sucuri naturale și obiecte confecționate de ei. Copiii, cu varste cuprinse intre 9 și 11 ani, vand produsele de pe o masuța amplasata langa blocul in care locuiesc, iar adulții sunt incantați de ideea celor mici,…

- ANPC a amendat 5 unitati de distributie-depozitare-comercializare de sucuri Cinci unitati de distributie - depozitare - comercializare a apelor minerale naturale si a bauturilor racoritoare, amplasate în Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, au fost amendate cu 35 de mii de lei de comisarii…

- Ursul pentru care localnicii din Paclișa au solicitat intervenția jandarmilor, la sfarșitul saptamanii trecute a fost surprins și filmat pe un drum din zona. ... The post VIDEO: URSUL din Paclișa, FILMAT de localnici – Cațiva tineri l-au urmarit cu mașina, pana a fugit in padure appeared first on Ziarul…

- Au muncit pe branci, au recolte bogate de fructe de padure, dar primesc oferte care ii duc la sapa de lemn. Cu asta se confrunta micii cultivatori care au ajuns sa dea coacazele și agrisele pe gratis, in loc sa le vanda la prețul unui kilogram de mere.

- La Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza" Suceava se afla in derulare, incepand cu anul scolar 2018-2019, proiectul „Impreuna impotriva absenteismului", finantat prin programul Erasmus+, actiunea cheie KA1. Proiectul include sase mobilitati in cadrul carora 17 cadre ...