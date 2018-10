Clemența se aplica și in cursul judecații penale, pana la finalizarea procesului, in aceleași condiții.



De asemenea, cei care primesc o condamnare cu inchisoare pentru evaziune fiscala scapa de executarea acestei pedepse, care se transforma in pedeapsa sub supraveghere daca achita prejudiciul, plus 20% din suma datorata și penalitați, intr-un termen de pana la 3 ani.



In favoarea inițiativei au votat cei de la PSD, ALDE și UDMR. Cei de la USR au votat impotriva, PNL s-a abținut.



Proiectul va intra cel mai probabil miercuri la votul final al plenului Camerei Deputaților,…