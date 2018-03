Stiri pe aceeasi tema

- Telekom aduce in Romania Telekom Electronic Beats (TEB), unul dintre cele mai expresive și mai dinamice proiecte de muzica electronica din Europa, și da beat-ul celor mai tari petreceri din oraș. Proiectul va demara in 13-14 aprilie, cu o serie de concerte in Control Club, București, unde TEB prezinta…

- Smartphone-ul Honor 7C a fost lansat oficial in China. Terminalul dispune de ecran cu format al imaginii 18:9 si este disponibil in doua variante. Cea cu 3 GB memorie RAM si capacitate de stocare interna de 32 GB costa, in China, echivalentul a 115 euro, iar varianta 4 GB RAM + 64 GB ROM costa 166 de…

- Huawei Mate 10 Lite primeste actualizari software prin care sunt adaugate functiile „Face Unlock” si „AR lens”. Prima permite deblocarea telefonului prin scanarea fetei, iar cealalta le permite utilizatorilor sa aleaga dintre diferite optiuni care tin de realitatea augumentata, ca de exemplu fundaluri.…

- Apple a confirmat in luna decembrie ca aplica anumite „optimizari” telefoanelor iPhone echipate cu acumulatori ajunsi aproape de finalul duratei de viata, care insa reduc simtitor performantele dispozitivelor. Explicatia oficiala este ca un acumulator „imbatranit” ar putea sa nu tina pasul cu necesarul…

- Toate varfurile de gama anuntate in acest an au spatele realizat din sticla. Exemple sunt: cele doua modele din seria Galaxy S9, Nokia 8 Sirocco, Sony Xperia XZ2 si Asus Zenfone 5. Aceasta tendinta a fost observata de un jurnalist de la The Verge . Alte telefoane despre care se crede ca vor avea tot…

- O noua cursa spatiala a luat nastere intre companii private, dupa ce SpaceX a lansat cu succes un automobil Tesla Roadster in spatiu. O alta companie, numita SpinLaunch, propune o modalitate mai ieftina de a duce obiecte in spatiu. Startup-ul doreste sa foloseasca catapulte moderne. Acestea vor avea…

- Oamenii sunt influentati de anumite experiente sau obiecte atunci cand descopera sau inventeaza lucruri. De exemplu, Newton ar fi vazut un mar care cade din pom inainte de a dezvolta principiile fundamentale ale mecanicii, iar Arhimede ar fi avut o revelatie in timp ce se afla in baie. Muzicianul Moby,…

- Samsung a facut modificari la lista smartphone-urilor care primesc frecvent (lunar sau trimestrial) actualizari de securitate. Din aceasta au fost eliminate trei modele. Acestea sunt Galaxy A3 (2016), Galaxy J1 (2016) si Galaxy J3 (2016). De exemplu, modelul Galaxy A3 (2016) a fost anuntat in decembrie…

- Dupa ce am aflat despre Desire 12, viitorul smartphone HTC cu dotari entry-level, noi dezvaluiri completeaza oferta si cu un model Desire 12 Plus, avand ecran spatios si hardware cu performante mai putin restrictive. La fel ca fratiorul sau cu dotari mai modeste, Desire 12 Plus vine cu un ecran avand…

- Confruntarile dintre tigri si ursi sunt foarte rare, dar atunci cand se intampla sunt violente. O lupta intre cele doua animale puternice a avut loc recent in parcul Bamboo Forest Safari Lodge din India. Tigrul a atacat un pui de urs, iar mama acestuia a sarit imediat in apararea „odraslei”. Confruntarea…

- Incepand cu 1 martie 2018, detinatorii de domenii „.ro” vor putea sa achite contravaloarea serviciului de mentenanta pentru perioada dorita, de minim un an si maxim 10 ani, tariful practicat de registrul de domenii „.ro” fiind de 6 euro pe an, fara TVA, transmite Mediafax . Valoarea tarifului a fost…

- O companie a lansat, la MWC 2018, un smartphone special pentru cei care detin monede virtuale. SikurPhone include un portofel securizat pentru criptomonede. Acesta este scopul principal al telefonului. SikurPhone nu ofera acces la magazinul Google Play. Mai mult, nu permite instalarea altor aplicatii…

- Smartphone-urile din categoria „rugged” au un public fidel, iar noi modele sunt lansate periodic. Land Rover Explore este un telefon anuntat prima data in ianuarie la ISPO 2018, care acum a fost expus si in cadrul targului MWC. Explore are un display cu diagonala de 5”, cu protectie instalata din…

- Anuntat oficial in luna ianuarie, HTC U11 EYEs este un smartphone mid-range premium care reprezinta o alternativa mai ieftina la modelul high-end HTC U11+. Smartphone-ul are ecran cu format la imaginii 18:9 (rezolutie de 2.160 x 1.080 pixeli), chipset Snapdragon 652, 4 GB memorie RAM, 64 GB spatiu…

- Vivo APEX este un concept de smartphone prezentat la MWC la care display-ul acopera aproape toata partea frontala. In partea de jos, intre rama si display este un spatiu de 4,3 mm, iar pe celelalte trei laturi distanta este de doar 1,8 mm. Totul se traduce intr-un raport screen-to-body de 98%. Terminalul…

- ZTE Axon M a fost unul dintre cele mai interesante smartphone-uri lansate anul trecut, deoarece dispune de doua ecrane. Compania chineza a expus acest model la MWC 2018, unde am avut ocazia sa interactionam cu el. Pe scurt, Axon M dispune de doua ecrane Full HD cu diagonala de 5,2 inci, chipset Snapdragon…

- Samsung a lansat, pe 25 februarie, mult asteptatele smartphone-uri Galaxy S9 si Galaxy S9+. Acestea ofera hardware foarte puternic, sunt capabile sa filmeze in regim Super Slow-mo la 960 fps, dispun de nnoua functie AR Emoji (care le utilizatorilor sa creeze un emoji care arata, suna si actioneaza ca…

- Deoarece inginerii LG au reluat de la zero lucrul la succesorul pentru LG G6, compania s-a vazut nevoita sa lanseze o varianta imbunatatita a modelului LG V30 in cadrul MWC 2018. Acest terminal se numeste LG V30S. Modelul nu se deosebeste foarte mult de LG V30, dar include mai multe functii AI si…

- HMD Global a lansat o versiune moderna a unui alt telefon clasic Nokia. Este vorba despre Nokia 8110, care se alatura modelului Nokia 3310. Noul 8110 dispune de conectivitate 4G si tehnologie VoLTE pentru apeluri. Telefonul are o forma curbata, de tip slider. Terminalul va oferi acces la un magazin…

- Avem deja o idee destul de buna despre cum va arata noul Huawei P20, in urma mai multor leak-uri care au prezentat telefonul intr-un format „modern” cu un decupaj in partea de sus a display-ului si cu un sistem foto cu trei senzori. Noi imagini cu un prototip al dispozitivului, care ar putea sa nu mai…

- In ciuda eforturilor depuse de producatori, acumulatorii Li-Ion continua sa limiteze performanta si longevitatea dispozitivelor pe care le echipeaza. Mai putin severe decat problemele intalnite la telefoane iPhone, cele raportate de utilizatorii Pixel 2 si Pixel 2 XL vizeaza functia de incarcare rapida…

- Cele 176 de magazine din reteaua Germanos vor deveni in urmatoarea perioada, in urma unui proces de rebranding, Telekom, lucrarile pentru inlocuirea elementelor de identitate de marca incepand deja in opt magazine, informeaza Telekom. Procesul implica inlocuirea tuturor elementelor de identitate vizuala…

- Google a lansat, pe unele piete emergente, aplicatia Gmail Go. Aceasta este o versiune „Lite” a celei originale. Gmail Go ocupa putin spatiu in telefon - are doar 9,5 MB. Prin comparatie, Gmail ocupa aproximativ 25 MB. Aplicatia fost gandita pentru smartphone-uri cu putin spatiu de stocare si hardware…

- Google se pricepe sa dezvolte smartphone-uri foarte bune, dar nu stie sa le si vanda. Compania a livrat anul trecut doar 3,9 milioane de telefoane Pixel, potrivit firmei de cercetare a pietei IDC. Cifra include seriile Pixel si Pixel 2. Nu se stie cate dintre aceste telefoane au ajuns la consumatorii…

- Dupa ce a fost descoperit in baza de date a platformei Geekbench, smartphone-ul Sony Xperia H8266 a aparut in aceste zile si in serviciul AnTuTu. De aceasta data aflam mai multe detalii despre modelul care ar putea fi Xperia XZ2. Terminalul este listat cu un ecran cu format al imaginii 18:9 si rezolutie…

- Va prezentam cele mai interesante subiecte din domeniul tehnologic din aceasta saptamana, in format video . Iata titlurile saptamanii: FitSmoke este un dispozitiv inovativ care te-ar putea ajuta sa renunti la fumat Cu solutia ISOCELL Dual, Samsung vrea sa aduca sistemele dual camera pe smartphone-urile…

- Ecranele fara margini, care au devenit foarte populare in 2017, nu i-au determinat pe oameni sa cumpere anul trecut mai multe smartphone-uri decat in 2016. Pentru prima data dupa noua ani de crestere, piata globala de smartphone-uri a inregistrat un mic declin, de 0,1%, potrivit firmei de cercetare…

- Un elev de la o scoala generala din Texas a fost disciplinat dupa ce angajat, pe internet si folosindu-se de smartphone-ul personal, o stripteuza pentru un show in institutia de invatamant. Femeia a ajuns la adresa unde trebuia sa tine „spectacolul”, programat pentru ora 11:00 dimineata, si a avut…

- Samsung vrea sa popularizeze camerele duale si pe modelele de smartphone-uri low-cost. Sistemele dual-camera permit realizarea de imagini cu diferite efecte, precum Bokeh. De asemenea, ofera rezultate mai bune pe timp de noapte. Compania a anuntat solutia ISOCELL Dual, care dispune de algoritmi software…

- Cu viteze teoretice de pana la 2.9GB pe secunda, noile solutii de stocare create pentru dispozitive smartphone, tablete si laptopuri low-cost ar putea rivaliza performantele SSD-urilor de ultima generatie disponibile in prezent pentru platforma PC. Validat de Joint Electron Device Engineering Council…

- Una dintre trasaturile cele mai criticate la iPhone X, ecranul decupat la partea de sus ar putea fi preluat si telefoane bazate pe Android. Promitand un aspect „proaspat si futurist”, producatorul asiatic LEAGOO se pregateste sa copieze trasatura cea mai distinctiva si totodata controversata a lui iPhone…

- O tanara din Marea Britanie, aflata pentru prima data in vizita in Nigeria, a avut parte de un incident extrem de neplacut, pe care l-a povestit pe Twitter . Dupa ce i-a fost furat smartphone-ul, un iPhone, femeia a mers la primul politist pe care l-a vazut. In loc sa o ajute, barbatul a inceput sa…

- Cititoarele pentru amprenta sunt deja un element obisnuit pe smartphone-uri, dar nu sunt la fel de populare si in alte industrii. VISA a prezentat un nou tip de card, care le permite utilizatorilor sa foloseasca amprenta pentru a autoriza o tranzactie, in locul PIN-ului. Pentru aceste carduri nu sunt…

- O femeie a povestit pe Twitter cum s-a razbunat, intr-un bar, pe un barbat foarte insistent care a incercat sa obtina numarul ei de telefon. Suparata pe staruinta lui, tanara s-a prefacut ca accepta. I-a cerut smartphone-ul, dar, in loc sa introduca numarul ei, a modificat datele de contact ale mamei…

- Retelele de telecomunicatii 5G nu vor fi adoptate la scara larga de catre operatori inainte de anul 2020, insa ZTE spera sa aiba pe piata dispozitive compatibile cu noul standard incepand de anul viitor. Producatorul chinez a inceput in ultima perioada sa nu mai concureze cu alti producatori de smartphone-uri,…

- Modelele premium, de peste 600 de euro, au generat 35% din valoarea totala a vanzarilor si circa 10-12% din numarul total de unitati comercializate. Numarul de smartphone-uri vandute anul trecut in Ro­mania a crescut cu 9%, ajungand la 4,5 milioane, iar valoarea vanzarilor a in­registrat…

- Samsung Electronics a prezentat, la CES 2018, un televizor modular urias, cu diagonala ecranului de 370 de centimetri. Probabil compania l-a numit „The Wall” deoarece este atat de mare. Televizorul foloseste o tehnologie numita MicroLED, care beneficiaza de multe dintre avantajele oferite de OLED. Fiecare…

- 3GPP, organizatia care defineste standardele in industrie pentru tehnologiile care vor urma standardului 4G/LTE, a finalizat primele specificatii pentru echipamentele 5G. Acestea se aplica pentru echipamentele telecom si radio, smartphone-uri si componentele pentru telefoane. Astfel, in 2018 serviciile…

- Nu este clar la ce poate folosi conectivitatea 4G unui telefon din categoria feature-phone, capabil sa ruleze doar versiuni reduse ale aplicatilor intalnite la un smartphone conventional, insa producatorul HMD global considera ca versiunea 3G a lui Nokia 3310 nu este de ajuns pentru anul 2018. Inspirat…

- Cu mici exceptii, telefoanele mobile de la gama entry-level nu exceleaza prin trainicie, producatorii punand accentul mai degraba pe latura estetica, decat pe calitatea materialelor folosite. Insa potrivit testelor facute de specialistii in distrugere ai canalului YouTube JerryRigEverything, Nokia…

- Curtea Europeana de Justitie a decis, miercuri, ca UBER este o companie de transport si nu un serviciu digital, asa cum au pretins reprezentantii companiei, informeaza Mediafax . In decizia sa, Curtea European de Justitie (CEJ) a precizat ca serviciile oferite de UBER, „a caror scop este de a conecta,…

- Huawei, OPPO si Vivo, cele trei marci chineze de smartphone-uri care fac parte din topul celor mai mari cinci producatori mondiali de astfel de dispozitive, si-au redus comenzile de noi unitati cu cate 10% in ultimul trimestru al acestui an. Motivul este, evident, cererea mai redusa pentru dispozitivele…

- Un electrician din India a descoperit un corp neinsufletit de animal care i-a lasat pe cercetatori fara cuvinte. Vietatea, care are inca pe oase carne, seamana cu un dinozaur. Ramasitele au fost descoperite intr-o incinta dintr-o substatie electrica, nedeschisa de 35 de ani, din orasul Jaspur din India.…

- Un barbat insurat din China a zburat peste 1.100 de kilometri pentru a intalni o femeie cunoscuta pe internet. In loc sa dea peste aceasta, acolo a avut parte de o surpriza neplacuta. Era asteptat de sotul femeii si de prietenii acestuia. Barbatul a fost legat de un copac si batut de acestia cu curele,…

- Va prezentam cele mai interesante subiecte din domeniul tehnologic din ultimele zile, in format video. Iata titlurile saptamanii: TESTE: OnePlus 5T este smartphone-ul cu cea mai rapida tehnologie de incarcare a bateriei Rubbee transforma orice bicicleta in una electrica Ti-e lene sau nu-ti place sa…