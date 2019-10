Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele din grupurile vulnerabile vor avea șansa de a aplica pentru credite imobiliare in cadrul programului Prima Casa. Amendamentul initiat de deputatul independent Oana Bizgan, a fost adoptat de comisia de buget-finante din Camera Deputatilor. Modificarile aduse programului guvernamental Prima…

- Proiectul programului care va înlocui Prima Casa, denumit „O familie, o casa” a fost modificat în Comisia de buget-finanțe din Camera Deputaților. Practic, modificarile vizeaza grupurile vulnerabile.Un articol modificat se refera la veniturile nete lunare ale beneficiarului…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care este eliminata obligativitatea utilizarii ștampilei pe documentele emise sau solicitate de catre administrația publica in raport cu cetațenii. Astfel, pe viitor va putea fi utilizata semnatura electronica, iar formularele vor putea fi depuse și…

- Noul act normativ completeaza Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații, anunța Administrația Prezidențiala. Potrivit actului normativ, copiii care acceseaza serviciile medicale gratuite primesc certificate de naștere și Cod Numeric Personal (CNP). De asemenea, legea prevede accesul gratuit…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de aprobare a Ordonantei de urgenta 103 2018 privind majorarea indemnizatiilor veteranilor de razboi, modificand OUG in sensul ca sotul supravietuitor sa beneficieze de suta la suta din indemnizatie, fata de jumatate cum era prevazut, potrivit Agerpres.Proiectul…

- Legea amnistiei si gratierii, depusa din 2017 in Parlament, a fost respinsa, marti, de Comisia juridica a Camerei Deputatilor, cu un vot in unanimitate. Votul in plen va avea loc miercuri, Camera Deputatilor fiind forul decizional. Proiectul prevede ca se gratiaza in intregime pedepsele cu inchisoare…

