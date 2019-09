Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Fitionești, Iordache Cazacu, a anunțat ca a semnat contractul de execuție la proiectul de investiții „Extindere rețele de canalizare in comuna Fitionești“. „Am semnat contractul de execuție lucrari și proiectare la proiectul privind extinderea rețelelor de canalizare in comuna Fitionești.…

- Primarul din Falticeni, Catalin Coman, a anuntat ca proiectul de modernizare a cinematografului din Falticeni a intrat in linie dreapta pentru a fi finantat prin Compania Nationala de Investitii. Catalin Coman a spus ca proiectul a fost inclus de CNI pe lista de sinteza a subprogramului „Sali ...

- Primarul comunei Bascov, Gheorghe Stancu, a primit o veste buna din partea Companiei Naționale de Investiții, care va include stadionul de la Valea Ursului printre cele 20 de baze sportive care vor primi finanțare de la Guvern in cadrul subprogramului Complexuri Sportive. Dupa cum se știe, comuna Bascov…

- „Noul spital al Lipovei prinde contur”, spune Mircea Iosif Jichici, primarul orașului Lipova. Finanțat de Guvern prin Compania Naționala de Investiții, proiectul de extindere și dotare a Spitalului Orașenesc Lipova este unul dintre puținele proiecte ale companiei din județul Arad la care chiar se…

- „Ritmul de lucru ar putea fi mai susținut. Se poate lucra cu mai mulți oameni și in ritm mai susținut”, spune primarul Ilie Bolojan, comentand modul in care avanseaza șantierul salii polivalente, pe amplasamentul fostei piețe de vechituri a orașului. Daca se mentine ritmul actual, sala ar…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a semnat in aceasta dimineața contractul de execuție a lucrarilor de modernizare a fostului cinematograf din cartierul Itcani. Investiția in valoare de 4,7 milioane de lei este realizata din fonduri europene. „Am semnat in aceasta dimineața, la prima ora, impreuna…

- Continua lucrarile la proiectul Vranceaqua, derulat de Consiliul Județean prin intermediul societații CUP SA Focșani. Astfel, la nivelul comunei Cirligele se lucreaza intr-un ritm sustinut la construirea sistemului de canalizare din satul Blidari. Primarul comunei Cirligele, Ștefan Moscu, a anunțat…

- Nicolae-Florin Oancea a anunțat ieri, pe pagina sa de facebook, o investiție mult dorita de deveni: o Sala Polivalenta de 5.000 de locuri. „Astazi, la București, am avut o discuție importanta cu președinta Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Investiții, doamna Manuela…