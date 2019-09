Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania (MNIEHR), aflat in faza de proiect, se gaseste de cateva luni intr-un blocaj. Pe de o parte, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale sustine intr-un raspuns oferit News.ro ca are in vedere mai multe spatii pentru amplasarea…

- Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania (MNIEHR), aflat in faza de proiect, se gaseste de cateva luni intr-un blocaj. Pe de o parte, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale sustine intr-un raspuns oferit News.ro ca are in vedere mai multe spatii pentru amplasarea lui,…

- Alexandru Florian, directorul Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel”, a vorbit luni pentru News.ro despre situatia in care se gaseste proiectul Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania (MNIEHR), despre declaratiile contradictorii…

- Alexandru Florian, directorul Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel”, a vorbit luni pentru News.ro despre situatia in care se gaseste proiectul Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania (MNIEHR), despre declaratiile contradictorii facute…

- Deputatul Silviu Vexler, ales din partea Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, a afirmat intr-un mesaj publicat pe Facebook ca intentia Ministerului Culturii si Identitatii Nationale anuntata joi - de a comasa patru institutii culturale intr-un complex care sa cuprinda viitorul Muzeu National…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, i-a transmis vineri ministrului Culturii si Identitatii Nationale, Valer-Daniel Breaz, ca infiintarea Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania (MNIEHR) este o idee buna, dar prost aplicata si gestionata, ca ar trebui sa…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a publicat joi seara pe site-ul cultura.ro ca va fi creat un complex muzeal ce va cuprinde Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului in Romania, pentru care se are in vedere spatiul dintre Muzeul de Istorie Naturala „Grigore Antipa” si…

- Potrivit deciziei, comitetul interministerial este coordonat de ministrul Afacerilor Externe si are ca obiectiv principal elaborarea si supunerea spre aprobarea Guvernului a "Strategiei Nationale pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizarii si discursului de ura". In componenta…