Stiri pe aceeasi tema

- Alesii din Comisia de administratie a Camerei Deputatilor au dat, marti raport negativ, pe proiectul legislativ privind Statutul de autonomie al Tinutului Secuiesc, initiativa care a fost depusa in ultima zi a sesiunii parlamentare din 2017, de catre deputatul UDMR Kulcsar Terza Jozsef.

- Comisia de la Venetia a publicat o opinie referitoare la initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor declarate de utilitate publica, dupa ce aceasta nu a mai fost dezbatuta din lipsa de cvorum.Proiectul…

- Alesii din Comisia de administratie a Camerei Deputatilor vor discuta, marti dupa-amiaza, proiectul legislativ privind Statutul de autonomie al Tinutului Secuiesc, initiativa care a fost depusa in ultima zi a sesiunii parlamentare din 2017, de catre deputatul UDMR Kulcsar Terza Jozsef.

- Proiectul de lege care le da alesilor puteri de judecatori, si care prevede ca persoanele care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament pot fi pedepsite cu inchisoarea, a ajuns la Senat. Deputata PSD Oana Florea, sefa Comisiei Alegeri 2009, anunta inca din ianuarie ca lucreaza la…

- Noutati de la Ministerul Educatiei pentru anul SCOLAR 2018-2019:acestea se refera la post-licealele din zona militara. Se prevede o crestere a numarului de locuri, solicitarile venind chiar de la Ministerele Afacerilor Interne si Apararii, care s-au confruntat recent cu iesiri masive din sistem ale…

- Mai multi parlamentari liberali vor sa scoata radarele ascunse ale politiei la vedere. Proiectul legislativ, adoptat deja in Senat, e menit sa ii oblige pe politisti sa masoare viteza, exclusiv cu masina inscriptionata cu semnele politiei si pozitionata astfel incat sa fie vazuta de soferi. Politistii…

- USR il avertizeaza pe Eugen Teodorovici sa nu se joace cu cota de 2% pentru ONG-uri. Ministrul a declarat ca dorește creșterea cotei, iar in acest context, USR dorește sprijinul parlamentarilor PSD pentru a trece un proiect de lege care prevede o cota de 3,5% pentru ONG-uri. Ministrul Finantelor nu…

- Propunerea legislativa pentru modificarea Codului penal, prin care se elimina posibilitatea care permite ca agresorii sa fie exonerati de raspundere penala in cazuri de violenta in familie, informeaza Agerpres.

- Propunerea legislativa privind renuntarea la trecerea la ora de vara, apartinand deputatului PMP Marius Pascan si sustinuta de alti parlamentari PSD, PNL, USR si UDMR, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Initiatorul sustine ca, potrivit Parlamentului European, aceasta trecere…

- „Consideram ca este necesara o interventie in sensul reglementarii nu doar a obligativitatii, dar si a unei sume minime pentru acordarea burselor, atat pentru a veni in sprijinul elevilor defavorizati, cat si pentru a stimula elevii sa fie mai competitivi in sala de clasa, dar si sa se implice in…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. „Este un proiect de lege foarte popular in Japonia, adica legislatia din Japonia a stat la baza legislatiei din Romania, acolo sunt foarte multe persoane care prefera sa lucreze de acasa.…

- Deputații au adoptat joi, cu 233 de voturi “pentru”, 7 voturi “impotriva” si 19 abtineri, proiectul de lege privind declararea vinerii dinaintea Pastelui sarbatoare legala si zi nelucratoare. Potrivit digi24.ro, comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat, marti, un raport favorabil pentru propunerea…

- Violul ar putea fi considerat o crima și pedepsit cu inchisoare pe viața. Proiectul de lege, semnat de deputatul PSD Tudor Ciuhodaru, a fost depus in Parlament, la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Inițiatorul afirma ca actuala legislație, care prevede un maxim de pedeapsa de 18…

- • Florina Stoian, Nela Wamsiedel si Daniela Palcau au depus contestatie Ministerul Educatiei, chiar si cu un nou ministru la carma, continua „meciurile” impotriva conducerii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Buzau. Dupa ce, in luna august a anului trecut, inspectorul scolar general al ISJ, Florina…

- Un proiect de lege al PSD, inițiat de deputatul Tudor Ciuhodaru, medic de profesie, propune ca toate analizele, investigațiile și tratamentele pentru o femeie insarcinata sa fie complet gratuite. Proiectul a trecut de Senat și va fi votat in plenul Camerei Deputaților, care este camera decizionala…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, depusa de peste 60 de parlamentari liberali va fi dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor. Motiunea intitulata “Lia Olguta Vasilescu – Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale”, semnata de 62 de parlamentari PNL, va fi dezbatuta…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin Centrele de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba si Sibiu (CPECA), implementeaza, in perioada februarie – iunie 2018, proiectul regional „Școlar cu identitate”, in cadrul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, Școlii Gimnaziale Nr. 8 Sibiu și Școlii…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare. Cele doua proiecte,…

- Proiectul legii manualului scolar isi propune realizarea unui manual de baza "pentru tot ceea ce inseamna programe scolare din trunchiul comun" pe care il parcurge fiecare elev in invatamantul obligatoriu din Romania si nu vizeaza eliminarea editurilor care pana acum produceau manuale alternative,…

- Comisia de invatamant din Senat a avut marti primele discutii pe tema proiectului de lege a manualului scolar, urmand ca pana saptamana viitoare sa ia o decizie privind avizul. La discutii, care au durat mai bine de doua ore, au fost prezenti reprezentanti ai editurilor, care si-au exprimat nemultumirea…

- Persoanele condamnate pot candida in continuare la alegeri parlamentare. Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat marti, 13 februarie, raport de respingere initiativelor legislative ale Partidului Național Liberal (PNL) referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interdicția…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare. Cele doua…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare. …

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere initiativelor legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interdicția ca persoanele care au suferit condamnari penale definitive sa nu poata candida la alegerile parlamentare. Proiectul…

- Proiectul legii manualului scolar isi propune realizarea unui manual de baza "pentru tot ceea ce inseamna programe scolare din trunchiul comun" pe care il parcurge fiecare elev in invatamantul obligatoriu din Romania si nu vizeaza eliminarea editurilor care pana acum produceau manuale alternative, a…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare. …

- Cele doua proiecte, care au fost depuse in 2017, au fost respinse anterior de Senat. Proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi prevede ca 'daca niciunul dintre candidati nu a obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate, fapt care se consemneaza in procesul-verbal incheiat de biroul…

- Asociația Elevilor din Constanța (AEC), organizația reprezentativa a elevilor din județ, solicita Consiliului Local Municipal Constața și primarului Decebal Fagadau creșterea finanțarii educației, in contextul discuțiilor privind adoptarea bugetului local pe anul 2018. In cursul saptamanii trecute am…

- Proiectul de hotarare privind modificarea componentei Comisiei SIPA a fost adoptat cu 212 voturi pentru, 43 impotriva si 4 abtineri. Serban Nicolae a precizat pentru AGERPRES ca a fost inlocuit in Comisia SIPA la cererea sa. De asemenea, plenul Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat miercuri…

- Senatul, in calitate de for decizional, a adoptat miercuri, cu 71 voturi „pentru”, 20 voturi „impotriva” si o abtinere proiectul legislativ al UDMR pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Proiectul a fost aprobat de Camera Deputatilor…

- Soferii care circula fara rovinieta ar putea sa scape de amenda, daca autoritatile ii anunta prea tarziu ca au incalcat legea. Proiectul legislativ a trecut, marți, de plenul Camerei Deputatilor. In momentul de fața, prescrierea intervine in șase luni de la savarșirea faptei. In cel mult doua luni de…

- Amanarea dezbaterilor referitoare la proiectul de lege privind Casa Regala, aflat la Senat, este legata de faptul ca se poarta discutii privind infiintarea prin lege a unei institutii numita Casa Regala, a precizat marti presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Intrebat, la Parlament,…

- Liviu Dragnea a declarat ca, atat timp cat SPP este condus de Lucian Pahontu, el nu va mai apela la serviciile institutiei. Intrebat daca PSD sustine infiintarea unei comisii de ancheta privind SPP, Liviu Dragnea a raspuns: ”Noi nu respingem aceasta initiativa. O sa discut azi-maine cu domnul Tariceanu.…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa privind declararea datei de 10 Mai drept 'Ziua Independentei nationale', pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 20 decembrie 2017. Nota de adoptare tacita a fost citita luni in plen de presedintele…

- Liviu Pop recunoaște ca profesorii vor avea salarii mai mari cu doar 4%, net, de la 1 ianuarie; In martie, urmatoarea majorare, cu 20%, a spus președintele comisiei de invațamant din Senat, el precizand ca spera ca și actul educațional sa creasca cu 20%, dupa ce profesorii vor lua mai mulți bani. Liviu…

- Daca veți circula pe șoselele din Romania fara sa platiți taxa de drum, e bine sa știți ca amendat pentru rovinieta s-ar putea prescrie in patrul luni. Asta prevede un proiect legislativ care ar putea primi, marți, votul decisiv in Camera Deputaților. In momentul de fața, prescrierea intervine in șase…

- Glad Varga: „Dupa adoptarea tacita in Senat, propunerea legislativa privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice a intrat in dezbatere la Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor. La sfarsitul lunii ianuarie, proiectul de lege a obtinut avizul…

- -... In asa fel incat baronii manualelor sa nu se intoarca inapoi in Ministerul Educatiei. -Ieri, dl Dragnea a... -Iar o sa spuneti ca am facut un pleonasm... „intoarcerea inapoi", asta e! Va rog!

- Ministrii propusi pentru Cabinetul Viorica Dancila vor fi audiati, luni, in comisiile parlamentare de specialitate, iar plenul se va intruni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern. În cursul dimineţii, începând cu ora 8,00 şi până…

- MEN a anuntat ca peste 77% dintre respondentii unui chestionar legat de structura anului scolar au optat ca scoala sa inceapa pe 17 septembrie, nu pe 10 septembrie, asa cum apare acum in calendarul institutiei, de asemenea, majoritatea isi doreste trei saptamani de vacanta de iarna.

- Miercuri este ultima zi a consultarii organizate online de Ministerul Educației pe tema structurii anului școlar 2018/2019. Chestionarul se adreseaza exclusiv elevilor, parinților și cadrelor didactice din invațamantul preuniversitar. Cele 5 intrebari vizeaza colectarea unor puncte de vedere referitoare…

- Noul ministru al Educației din Guvernul Dancila ar putea fi, cel mai probabil, un om care nu are legatura cu PSD, deci un tehnocrat, a spus sociologul Marius Pieleanu, luni, la Antena 3. ”Porumbeii calatori îmi spun ca la Ministerul Educației de discuta un profil de ministru care,…

- Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Pop, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca unul dintre obiectivele pe care Romania si le asuma odata cu preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in 2019, este digitalizarea invatamantului, pe care vrea sa il atinga…

- Liviu Marian Pop, ministrul Educatiei Nationale, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca Academia Romana este cea care trebuie sa vina cu proiectul noii legi a educatiei nationale, in colaborare cu Ministerul Educatiei si cu Administratia Prezidentiala, si ca principalul…

- "Noi ne-am angajat prin programul de guvernare ca ducem in zona aceasta aproape la 700.000 de copii programul "Masa calda". Acolo este idealul educational, daca vreti: sa vina copilul dimineata la 8 la scoala, sa stea pana la ora 12, sa ia masa, sub o forma, sa mai stea inca doua-trei ore in acel…

- Ministerul Educatiei a emis un ordin de schimbare a regulamentului in unitatile de invatamant, printre prevederi fiind interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, in timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligati sa poarte uniforma si nu pot fi pedepsiti prin note,…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a facut public raportul de activitate dupa sase luni de la preluarea mandatului, el precizand ca a avut mai multe reusite, intre care se numara Compendiul introductiv pentru gimnaziu, legea manualului sau proiectul pilot de digitalizare a scolilor dintr-un judet.

- Camera Deputatilor este la un pas de votul unui proiect de lege prin care personalul de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) ar urma sa aiba dreptul la pensie de serviciu, la fel ca alesii din Parlamentul Romaniei. „Noi, acum patru ani de zile, am spus dreptate pana la capat, o…