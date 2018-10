Stiri pe aceeasi tema

- Titlul de cetatean de onoare al Capitalei urmeaza sa ii fie conferit actorului Marius Bodochi, conform unui proiect de hotarare adoptat in sedinta de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Proiectul a fost adoptat cu 42 de voturi "pentru" si doua abtineri. In expunerea…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a respins proiectul de hotarâre prin care Primaria Capitalei ar fi decontat combustibilul folosit de cetateni pâna la valoarea de 500 de lei pe luna daca mai multe persoane folosesc în comun un

- Comisarul european pentru Dezvoltare Regionala, Corina Crețu, le-a solicitat voalat politicienilor romani sa nu o mai implice in luptele politice interne din Romania. Reacția ei vine dupa ce a fost invocat numele ei in cel mai recent conflict din cadrul PSD, partid din care provine și ea, dintre…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a sustinut, miercuri, referitor la afirmatiile primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, ca atat timp cat va fi la conducerea MAI, aceasta institutie nu se va implica in "dispute politice".

- Ministrul Carmen Dan nu a dorit miercuri sa raspunda la acuzațiile lansate de primarul Capitalei, Gabriela Firea, spunand ca nu face declarații politice pe scarile MAI.„Pe mine nu o sa ma auziți raspunzand unor astfel de afirmații, care au o conotație politica, de pe scarile Ministerului de…

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, a anuntat ca presedintele PSD Liviu Dranea a spus in sedinta CEx ca nu va candida la prezidentiale si a spus ca exista posibilitatea candidatului comun, in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, presedinte ALDE, dar putini au aplaudat in sedinta.

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader si primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, au discutat despre masurile necesare pentru dezvoltarea unui proiect de regenerare urbana, in cadrul caruia sa fie integrate investitii initiate de PMB si proiectul "Cartierul pentru Justitie". Potrivit unui comunicat…

- Consilierul general in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Lucian Iliescu, o acuza pe Gabriela Firea ca pune in discuție un proiect de hotarare fara a preciza „sursa de inspirație” deoarece, așa cum spune acesta, propunerea de acordare a unor eco-vouchere pentru achiziția de mașini ii aparține.…