- Proiectul de buget pe anul 2019 va fi prezentat public cel mai probabil saptamana viitoare, pentru a fi dezbatut si pentru a lua avizele necesare, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, informeaza AGERPRES . “O sa-l expunem (proiectul de buget pe 2019…

- Salariul minim creste, de la 1 ianuarie 2018, la 2.350 lei pentru personalul incadrat pe functii care necesita studii superioare, si care are cel putin un an vechime in domeniul acestor studii, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern publicat de Consiliul Economic si Social, informeaza AGERPRES…

- ”La finalul sedintei de Guvern a fost o discutie legata de ultimele masuri de parcurs pentru ca noi sa fim gata pentru presedintia de anul viitor, o discutie deschisa, cum e normal sa fie intr-o echipa si legata de participarea intr-o masura mai mare a dlui Negrescu la astfel de intalniri. La intalnirea…