Proiectul care vrea sa aduca mai multa Romanie in Europa. Si invers

Stiri pe aceeasi tema

- Legea va merge in plenul Camerei Deputatilor, iar apoi la Senat, care este forul decizional. Potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010, interdictia poate consta in decaderea din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica, cu exceptia celor electorale, pe o perioada…

- Satu Mare ar putea avea acces direct la coridorul de transport al viitoarei infrastructuri rutiere „Via Carpatia”. Mai multe state din Europa de Est, printre care și Romania, vor sa construiasca impreuna o axa rutiera care sa lege Lituania de Grecia. Proiectul a obținut adeziunea a șapte țari: Lituania,…

- Compania de Transport Public (CTP) propune majorarea tarifelor tichetelor de calatorie. Cresterea va afecta toate tipurile de bilete. Potrivit unui proiect de hotarare de Consiliu Local (CL), publicat joi, (22.03.2018) pe site-ul municipalitatii , un bilet cu o calatorie va costa 2,5 lei, iar cel cu…

- Madi Radulescu are o cariera in consultanta, training si educatie manageriala de peste 20 de ani, iar in prezent activeaza in zona coachingului executiv, adresat managerilor si liderilor de companii. Aceasta a vorbit la emisiunea "Inspiratie in business" despre ce inseamna coachingul, cu…

- Multi din antreprenorii romani gandesc business-ul pe termen scurt, de un an-doi, in care vor sa faca bani rapid. "Conceptele de fast si easy money sunt foarte des intalnite in Romania, ceea ce nu este bine. Schimba-ti mentalitatea, incearca sa rezolvi o problema, de exemplu, pentru o piata!…

- Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului, s-a intalnit, joi, cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, discutand despre protejarea minoritatilor nationale, parcursul european al Serbiei, dar si perspectivele pentru un angajament sporit al Uniunii Europene pentru Balcanii de Vest. Tariceanu…

- Peste 272 de milioane de euro din Fondul European Regional de Dezvoltare (ERDF) sunt investiti in construirea unei autostrazi intre orasele Sebes si Turda, langa Cluj, Romania, in cadrul retelei trans-europene de transport (TEN-T), se arata intr-un comunicat publicat marti de Comisia Europeana. …

- Doar 8% dintre angajatii romani si greci au participat in 2016 la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala, comparativ cu o medie de 31,9% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate luni de Eurostat.

- O propunere legislativa, initiata de mai multi parlamentari ai UDMR, PSD, ALDE si minoritati, prevede reducerea cotei TVA de la 19% la 9% pentru serviciile de furnizare de utilitati publice - livrare de electricitate, gaze naturale, energie termica in sistem centralizat, salubrizare si canalizare.…

- CNAS anunța simplificarea procedurii de rambursare a contravalorii serviciilor medicale din alte state Uniunea Europeana, Spațiul Economic European și Elveția. Documentele nu vor mai trebui traduse și in limba romana. Presedintele CNAS, Razvan Vulcanescu, a semnat un ordin prin care se simplifica procedura…

- Parlamentul a adoptat proiectul de lege venit dinspre Executivul Romaniei. Legea prevede ca angajații care lucreaza de acasa stabilesc programul de munca de comun acord cu angajatorul, iar aici, spre deosebire de proiectul initial, pot intra si orele suplimentare. Zilele și intervalul orar in care angajatul…

- Ștefan & Marisha - un cuplu de romani pasionați și creativi, și-au propus sa aduca in premiera pe piața romaneasca gustul adevarat de brinza, intr-o forma vegana, care sa aduca un plus de viața consumatorilor sai. Neobișnuit de sanatoasa, „brinza” are ca baza nuci de caju și migdale activate, culturi…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis joi, dupa intalnirea cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca vizita acestuia in Romania reprezinta un element necesar pentru a avea relatii normale cu institutiile europene si pentru evitarea unei “informari partiale…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- Maruca Baiasu și Manuel Nicolae, cei doi tineri actori care au jucat in rolurile principale din filmul romanesc „Scurtcircuit”, regizat de Catalin Saizescu, au trecut, miercuri, pragul redacției ziarului Libertatea. Filmul „Scurtcircuit”, regizat de Catalin Saizescu, este inspirat din fapte reale, concentrandu-se…

- "Este un proiect de lege foarte popular in Japonia, adica legislatia din Japonia a stat la baza legislatiei din Romania, acolo sunt foarte multe persoane care prefera sa lucreze de acasa. Am adoptat si noi astazi aceasta lege care a fost gandita de Guvernul Romaniei, practic orice persoana care lucreaza…

- Valentin Strugaru este un antreprenor care a reusit sa schimbe notiunea de clatita pentru publicul roman. In 2016, a deschis primul restaurant de clatite din Bucuresti, Maison des Crepres, un concept de business destul de curajos pentru piata din Romania. Cum i-a venit ideea, ce inseamna sa implementezi…

- UPC Romania, al doilea mare operator local de comunicatii prin cablu, a anuntat marti ca, incepand cu data de 1 martie 2018, functia de director al diviziei business in cadrul companiei va fi preluata de Marius Motofei-Radu, in prezent Head of UPC CEE B2B Product & Marcom. Acesta il va inlocui pe Bogdan…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, pentru Romania, viitorul cadru bugetar al UE post 2020, care a fost discutat la reuniunea informala a Consiliului European, prezinta o importanta aparte, fiind unul dintre principalele dosare pe care tara noastra le va gestiona pe durata mandatului…

- „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei sunt elemente fundamentale pentru o Romanie puternica in cadrul UE, asa cum au reamintit si presedintele CE, si prim-vicepresedintele…

- Comisia European a reactionat, vineri, la propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, aratand ca urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii si ca independenta sistemului judiciar din Romania si…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Pe agenda dezbaterilor reuniunii se vor afla subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si aspecte institutionale ale Uniunii Europene. Potrivit Administratiei Prezidentiale, referitor la viitorul buget al Uniunii Europene post 2020, reuniunea…

- Traim un moment in carerolul femeii in societate și familie este in continua transformare. Asistam la o tranziție de la femeia care trebuie sa-și dedice timpul familiei, la femeia care alege sa fie alaturi de cei dragi. Daca pana acum momentele de respiro veneau dupa milioane de alte momente…

- Premierul Viorica Dancila a fost la Bruxelles, acolo unde a avut mai multe intalniri cu sefii Uniunii Europene. Fost europarlamentar, Dancila a dezvaluit ce a vorbit la aceste intalniri. Prim-ministrul spune ca a avut parte de intalniri emotionante, dar a atras atentia ca Romania are si probleme…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, in aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles, ocazie cu care va avea, marti si miercuri, o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Premierul s-a intalnit, deja, cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, și cu presedintele Parlamentului…

- Claudiu Cazacu, analistul sef al XTB Romania, se asteapta ca in urmatoarele luni cursul sa depaseasca 4,7 lei/euro, urmand ca spre finalul anului acesta sa fie in intervalul 4,75-4,8 lei/euro, in functie si de evolutiile internationale. "Este un scenariu rational spre rezervat, dar nu este cea…

- 74% dintre decidenții din companiile din Europa au ales tehnologia inkjet dupa ce s-au familiarizat cu beneficiile și cu opțiunile pe care le asigura business-urilor lor, releva o cercetare online efectuata de Epson Europe și Coleman Parks. Studiul survine la cateva luni dupa ce Epson a anunțat continuarea…

- 'In ultimul an vedem o Romanie care sufera de o boala incurabila, se numeste fiscalitate haotica cronica. (...) Doamna ministru, astazi primiti cartonasul rosu. Este simbolul sanctiunii pe care o meritati cu varf si indesat pentru proasta gestiune a ministerului, pentru (...) faultul adus pietei…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, proiectul de lege pentru achizitia rachetelor HIMARS si o hotarare pentru incheierea unui acord cadru pentru patru corvete construite si dotate la un santier naval din Romania, informeaza economica.net. In ceea ce priveste ...

- Clubul de Muzica „Richard Oschanitzky” lanseaza seria de video –audiții „Maeștrii jazzului romanesc”, care se inscrie in programul de manifestari dedicate Centenarului Marii Uniri.Proiectul cultural inițiat de membrii Clubului de Muzica „Richard Oschanitzky” , coordonați de prof. Romeo Cozma, va prezenta…

- Alin Burcea, proprietarul Paralela 45, se afla la finalul mandatului de presedinte ANAT. Acesta a decis sa nu mai candideze pentru un nou mandat, urmand sa predea stafeta lui Nicolae Demetriade, fostul proprietar Happy Tour. Invitat la emisiunea Inspiratie in Business, acesta a facut bilantul activitatii…

- Filarmonica “Paul Constantinescu” invita melomanii, pe 15 februarie, de la ora 19:00, la un nou concert simfonic ce va avea loc in Sala “Ion Baciu”. Pe scena vor urca, din nou, invitati de seama: maestrul Walter Hilgers – dirijor si director artistic onorific al filarmonicii – si Emil Visenescu, unul…

- Presiunea progresistilor de la Bruxelles incepe sa dea roade si in Romania, Guvernul de la Bucuresti cedand teren in delicata problema a admiterii „fara numar” de migranti. Astfel ca, dupa ce Klaus Iohannis a tacut malc, spre deosebire de presedintii altor tari central-europene, atunci cand comisarii…

- Numarul de decese in primul an de viața raportat la o mie de nascuți vii plaseaza Romania pe primul loc in clasamentul european. Țara noastra se gasește pe primul loc, cu 7,6 la mie, mai mult decat dublu fața de media Uniunii Europene, care este de 3,6 la mie. Ungaria are o rata a mortalitații…

- Un grup de clujeni vor strabate Europa, pe jos si cu masina, ca sa aduca steagul Uniunii Europene din mana unui oficial de la Bruxelles si sa-l lase la sediul Guvernului, ”acolo unde ii este locul, atat in prezent, cat si pe viitor”. Ideea a plecat de la fotografia de investire a Guvernului Dancila,…

- „Momentum este un partid proeuropean, format preponderent din tineri militanți civici. Membrii acestei formațiuni s-au remarcat printr-un demers care a vizat consultarea populației in legatura cu intenția guvernului de la Budapesta de a se angaja in organizarea Jocurilor Olimpice din 2024. Au fost stranse…

- Ministerul Afacerilor Interne a supus miercuri dezbaterii publice proiectul Ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind regimul strainilor in Romania. Prin proiectul de act normativ se au in vedere modificarea si completarea Ordonantei…

- Cristian Parvan, presedintele Patronatului Investitorilor Autohtoni – PIAROM, a spus ca Romania consuma de trei ori mai multe resurse materiale fata de media Uniunii Europene pentru a obtine un euro PIB. „De ce vrem competitivitate? Pentru ca vrem salarii mari, nivel de trai bun. Nu avem cum sa obtinem…

- Bolnavii de cancer din Galați vor avea o șansa in plus, dupa ce a fost incheiat un contract in valoare de aproape 3 milioane de lei pentru reamenajarea Sectiei de Radioterapie a Spitalului Judetean de Urgenta in scopul instalarii unui accelerator liniar de particule, destinat pacientilor cu afectiuni…

- Ministerul Afacerilor Interne a depus astazi cererea de finanțare din fonduri europene pentru realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila. Proiectul se incadreaza in implementarea Strategiei naționale in domeniul TIC (Agenda Digitala pentru Romania) și va raspunde…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie, relateaza Agerpres.Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc…

- Diana Velicu este medic stomatolog si, de curand, primul roman admis in programul de rezidentiat in ortodontie si ortopedie dento faciala al UCLA, unul dintre cele mai bune programe de acest gen din lume. Va studia 3 ani, va avea acces la profesori de top, cazuri extrem de rare si va capata o experienta…

- ”Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia. Decizia a fost luata astazi in Parlamentul European la Conferinta presedintilor, compusa din liderii grupurilor…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar Romania urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire cu maner. In urma deciziei de marti, toate ambalajele din plastic de pe piata Uniunii Europene…

- Realitatea TV a fost amendata cu 20.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru multiple incalcari ale legislatiei audiovizuale in doua editii ale emisiunii „Jocuri de putere”, difuzate pe 13 si 14 septembrie.Potrivit raportului de monitorizare, emisiunile au avut…

- Liviu Marian Pop, ministrul Educatiei Nationale, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca Academia Romana este cea care trebuie sa vina cu proiectul noii legi a educatiei nationale, in colaborare cu Ministerul Educatiei si cu Administratia Prezidentiala, si ca principalul…

- Premierul Mihai Tudose si ministrul Apararii au declarat ca acest contract va duce la relansarea industriei de aparare romanesti. "Faptul ca ultimele sase de anul acesta, nu ultimele sase din cele 227, vor fi produse in Romania si Romania va deveni din nou producator printr-o entitate de…

- Cred ca in acest an, mai mult ca oricand, ar trebui sa ne uitam la ce au insemnat cei 100 de ani de Romanie moderna si sa invatam din ceea ce istoria se incapataneaza sa ne arate ca trebuie sa schimbam.

- 19 asociatii ii cer presedintelui sa intervina, in calitatea sa de mediator, pentru ca tara sa nu devina un proiect blocat din cauza modificarilor aduse legilor justitiei. Totodata, semnatarii cred ca seful statului trebuie sa solicite un punct de vedere Comisiei de la Venetia, potrivit Mediafax. Scrisoarea…