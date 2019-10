Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de buget-finanțe din Senat a dat marți aviz favorabil proiectului inițiat de Eugen Teodorovici, în calitate de senator, referitor la închisoarea pentru datornci. S-au votat și câteva amendamente propuse de Consiliul Economic și Social (CES). Practic, se elimina articolul 6,…

- Vaccinurile esențiale, administrate gratuit in acest moment doar unor categorii de populație, ar putea intra in premiera pe lista tratamentelor compensate pentru intreaga populație, a anunțat președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Vasile Ciurchea, la o dezbatere pe tema vaccinarii, potrivit…

- Pensiile speciale mai mari de 7.000 de lei "vor fi taxate" Foto Agerpres Senatul a adoptat astazi, în calitate de prima camera sesizata, initiativa legislativa prin care sunt taxate pensiile speciale mai mari de 7.000 de lei. Masura este propusa de ministrul finantelor, Eugen Teodorovici.…

- Legea de impozitare a pensiilor speciale a fost adoptata de Senat cu 76 de voturi pentru și 16 abțineri. Actul normativ va fi transmis Camerei Deputaților, decizionala în acest caz. Impactul bugetar estimat pentru anul viitor este de jumatate de miliard de lei. Legea inițiata de ministrul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat duminica, ca va fi o problema cu plata pensiei minime pentru 950.000 de oameni in cazul in care OUG 114/2018 va fi abrogata. Intrebat la Antena 3 daca vor fi probleme cu plata pensiilor in cazul in care OUG 114/2018 va fi abrogata, Budai a raspuns: In ceea…

- Trei proiecte de legi din domeniul agricol sunt pe agenda deputaților din Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice pentru a fi discutate in sesiunea parlamentara din aceasta toamna, a declarat Alexandru Stanescu, președintele comisiei de profil din Camera…

- Trei proiecte de legi din domeniul agricol sunt pe agenda deputatilor din Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice pentru a fi discutate in sesiunea parlamentara din aceasta toamna, a declarat Alexandru Stanescu, presedintele comisiei de profil din Camera…

- Codul fiscal si Codul de procedura fiscala urmeaza sa fie modificate din nou, la propunerea mediului de afaceri, a anunțat ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Potrivit lui Teodorovici, Ministerul Finanţelor Publice va publica cel târziu joi două proiecte de acte normative pentru…