- In documentul semnat de catre președintele AEP, Daniel Barbu au fost prezentate propuneri prin care se dorește imbunatațirea modului in care se desfașoara scrutinele in Romania. Iata principalele modificari propuse de AEP, conform Antena 3: 1. Cod electoral 2. Reducerea pragului…

- Discursul Opozitiei a fost validat din interiorul PSD, clasa politica indreptandu-se spre un consens in ceea ce priveste faptul ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, "este cel mai mare pericol pentru Romania", sustine prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan. "Evenimentele recente ne arata din nou ca PSD…

- "Evenimentele recente ne arata din nou ca PSD e un partid incapabil sa se reformeze. Cat de mare trebuie sa fie dezastrul provocat de Liviu Dragnea si de cel de-al treilea Guvern personal al domniei sale ca PSD sa ia masuri?", a scris Turcan, duminica pe Facebook. Potrivit acesteia, lideri…

- Proiectul „Romania suntem noi!”, dedicat Centenarului Marii Uniri, iși continua traseul de promovare a valorilor țarii noastre. Dupa Bulgaria, Ucraina, Post-ul Proiectul „Romania suntem noi!”, pe scena „Centenar FEST” de la Chișinau apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, anunța intr-o postare pe blogul personal ca s-a hotarat sa intre in politica, dupa ce la inceputul anului a lansat platforma civica „Romania 3.0”„Ceea ce nimeni nu va spune, dragi prieteni, este adevarul. Statul paralel nu s-a facut singur: Coldea, Maior,…