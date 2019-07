Proiectul care a salvat vieţi în România. Parteneriat de 25 de ani cu Elveția "25 de ani am lucrat cu elvetienii nu pot sa spun ca am ajuns la un nivel despre care sa spunem ca suntem extraordinari si perfecti. Nimeni nu poate sa zica asta. Evolutia si dezvoltarea trebuie sa fie una continua, una care nu se opreste. In secunda in care s-a oprit, incepi sa ramai in urma. (...) Astazi sarbatorim colaborarea cu Confederatia Elvetiana, una dintre cele mai importante colaborari pe care le-am avut vreodata si cele mai consistente care dureaza deja de 25 de ani. Aceste lucruri nu neaga si celelalte colaborari pe care le-am avut: SUA, Franta, Italia, Norvegia si multe altele,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Domeniul traducerilor este pe cat de dezvoltat, pe atat de solicitat, astfel ca publicul larg dispune de oferte variate in acest sens. Pentru ca este esențial a beneficia de traduceri profesionale, care nu permit loc de erori, biroul de traduceri Inova a devenit un reper pentru bucureșteni. Cu sediu…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat la UEFA locul de disputare al partidei pe care prima reprezentativa o va juca in octombrie, pe teren propriu, impotriva Norvegiei, in preliminariile Euro-2020, infomreaza site-ul FRF, informeaza News.ro.Citește și: Romania urmeaza sa iși afle adversarele…

- Voluntarii si angajati ai Crucii Rosii Romane – Filiala Alba s-au deplasat ieri din nou in satul Rachita, pentru a distribui apa, alimente si produse igienico-sanitare populatiei. De data aceasta, Crucii Rosii i s-au alaturat si reprezentanti ai companiilor Star Assembly SRL si Star Transmission SRL,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 580 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Ungaria – 104 locuri de munca: 20 manipulant marfuri pe raft, 10 casier, 10 dulgher, 10 lucrator in constructii, 10 montator structuri pentru constructii, 10 vanzator,…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorul agreat al Confederatiei Elvetiene in Romania, Arthur Mattli, si pe ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze in Romania, Jiang Yu. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in cadrul…

- D’ALE … CORUPTIEI… Urgenta mare la Primaria Barlad, pentru care a fost necesara o sedinta de indata a CLM, pe 2 aprilie! La ora 9:00 dis-de-dimineata, luati direct din pat, consilierii locali PSD, PNL si un independent, s-au adunat pentru a aproba „Acordul de Colaborare dintre Muncipiul Barlad si firma…

- "Urgenta este pentru urgenta" "Urgenta este pentru urgenta" - se numeste campania prin care Ministerul Sanatatii si Departamentul de Specialitate din Ministerul de Interne le reamintesc cetatenilor ca numarul 112 trebuie apelat doar în caz de nevoie. Anul trecut, din…

- Scrisoarea a 12 ambasade straine la București (Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Norvegia, Olanda, Statelor Unite și Post-ul Corlațean, reacție dupa scrisoarea ambasadelor ingrijorate de integritatea sistemului judiciar romanesc apare prima data in Gazeta Dambovitei…