Proiectul bugetului de stat, prioritate centrala pentru Guvern

- Adoptarea Legii bugetului pe 2019 a fost amanata pentru ca nu exista avizele necesare din partea CSAT, a anuntat miercuri ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Proiectul ar fi trebuit depus joi in Parlament. Ministrul a tinut sa precizeze ca bugetul este gata si ca Romania se va incadra…

- ​Președintele Klaus Iohannis va merge miercuri in plenul reunit al celor doua Camere ale Parlamentului, la ședința dedicata Marii Uniri. Este pentru prima oara cand șeful statului se va intalni cu președinții Camerei Deputaților și Senatului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dupa declarațiile…

- Liderii coaliției de guvernare, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, discuta, la ora transmiterii acestei știri, in biroul președintelui PSD de la Camera Deputaților.Surse din coaliție au spus MEDIAFAX ca pe agenda discuției se afla vizita in Romania pe care președintele Parlamentului…

- Camera Deputaților a adoptat marți, pe articole, proiectul inițiat de Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu privind declasificarea protocoalelor incheiate intre serviciile de informații și instituțiile judiciare. Miercuri, proiectul de lege, intra la votul final.

- Camera Deputaților voteaza, miercuri, ca for decizional, proiectul președinților celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, pentru declasificarea hotararii CSAT 17/2005 care prevede desecretizarea tuturor protocoalelor SRI informeaza mediafax. Comisiile…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Parlament, despre afirmația lui Calin Popescu Tariceanu ca Romania nu este pregatita sa preia președinția rotativa a Consiliului UE, ca nu a citit tot ce a scris liderul Senatului, dar ca știe de la prim-ministru ca Guvernul este „foarte pregatit”.„Nu…

- Comisia juridica a Senatului va adopta, luni, raport pentru proiectul declasificarii deciziei CSAT 17/2005, urmand ca propunerea legislativa inițiata de Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu sa fie votata saptamana aceasta in plenul forului superior al Parlamentului, prima camera sesizata, scrie…

- Presedintele Camerei Deputatilor, a fost intrebat despre discutia recenta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. 'V-am spus exact ieri ca am stat de vorba cu domnul Toader cam 1,5 minute. In rest, am vorbit pe legea offshore', a afirmat Dragnea.…