- "O sa-l expunem (proiectul de buget pe 2019 n.r.), poate chiar saptamana viitoare o sa il prezentam public pentru a fi dezbatut, pentru fi discutat, pentru a lua avizele necesare. Avem avizul de la CSAT, dar mai avem dialogul social, Consiliul Economic si Social (CES) si Consiliul Fiscal, astfel…

- Proiectul bugetului de stat ar putea fi facut public în urmatoare saptamâna si discutat în Parlament la începutul lunii februarie, dupa întâlnirile cu partenerii sociali, a declarat duminica la Antena 3

- Proiectul de buget pentru 2019 este construit pe o valoare a PIB, in premiera, de peste 1.000 de miliarde lei, o crestere economica de 5,5% si un deficit mai mic decat cel din 2018, a declarat marti ministrul Finantelor Eugen Teodorovici la Antena 3.

- Legea pensiilor ar putea fi aprobata saptamana aceasta. Comisia pentru munca si protectie sociala dezbate, luni, proiectul de lege privind sistemul public de pensii. Ministrul Muncii Marius Budai a precizat ca proiectul ar putea fi aprobat in Camera Deputatilor in aceasta saptamana. 'Eu pot…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca proiectul de lege pentru bugetul de stat pe anul 2019 va fi aprobat in Guvern pe 13 decembrie, iar liderii coaliției spera ca pe 21-22 decembrie sa fie adoptat in Parlament.”Pe data de 13 va fi aprobat proiectul de buget in Guvern, iar…

- Proiectul care prevede majorarea cu 10 la suta a pensiilor pentru vârstnicii care primesc mai putin de 1589 de lei pe luna a fost aprobata de Parlament în lectura finala. Totodata, în urma modificarilor, pensiile pentru limita de vârsta vor creste în mediu cu 115 lei,…

- Proiectul de rectificare bugetara ar putea fi discutat saptamana viitoare de catre Guvern, a anuntat, joi, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Incercam ca saptamana viitoare sa venim in fata Guvernului cu proiectul de rectificare bugetara", a declarat Teodorovici, la Palatul Victoria.…

- Proiectul de Lege a pensiilor va intra saptamana viitoare in dezbatere la Comisia de munca din Senat si sper sa nu fie foarte multe amendamente pentru ca eu garantez ca legea devine inaplicabila, intrucat niciun guvern nu poate sa-si asume o suma mai mare decat cea pe care am prevazut-o noi, a declarat,…