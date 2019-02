Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea in productie a avionului mediu-curier MC-21, de importanta majora pentru industria aeronautica rusa, a fost intarziat cu un an din cauza sanctiunilor americane, a declarat luni seful conglomeratului industrial si militar rus Rostec, citat de AFP. "Dat fiind ca americanii au incetat…

- Constructorul aeronautic european Airbus a anuntat joi ca va pune capat programului A380, care nu a inregistrat succesul scontat, astfel ca ultimul exemplar va fi livrat in 2021. Cel mai mare avion de pasageri din lume, cu pana la 544 de locuri si un un pret de catalog de 436 milioane de dolari,…

- Guvernul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro a vandut anul trecut 73 de tone de aur catre Turcia si Emiratele Arabe Unite fara aprobarea obligatorie a Adunarii Nationale care este condusa de opozitie, conform unui parlamentar, scrie Reuters. Din cele 73 de tone, cea mai mare cantitate a fost vândută…

- Un grup bipartizan de congresmeni a depus miercuri proiecte care prevad vanzarea de cipuri sau alte componente americane catre Huawei Technologies, ZTE si alte companii chineze de telecomunicatii care incalca sanctiunile sau legile referitoare la controlul exporturilor, transmite Reuters, relateaza…

- Coincidența stranie in Rusia, dupa ce un microbuz a explodat in aceeași zi și pe aceeași strada cu blocul de 10 etaje care a sarit in aer, in dimineața zilei de luni, 31 decembrie. Microbuzul a explodat, in seara aceleiași zile, pe bulevardul Karl Marx din orașul Magnitogorsk, nu departe de blocul respectiv,…

- Germania a revenit miercuri, 3 ianuarie, in Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU) ca membru nepermanent, dupa o absenta de sase ani. Prima zi oficiala de lucru pentru noii membri nepermanenti a inclus o discutie a agendei consiliului pentru ianuarie si o ceremonie de ridicare…

- Avionul C919 al Chinei este comparabil cu cel actualizat al Airbus 320 și noua generație a lui Boeing 737 Al treilea prototip al avionului de pasageri chinez C919 a finalizat cu succes primul test de zbor și a aterizat in siguranța in Aeroportul Internațional Shanghai Pudong vineri dupa-amiaza. Avionul…

- Sanctiunile americane "injuste" impotriva Iranului reprezinta "terorism economic", a afirmat sambata presedintele iranian Hassan Rohani intr-o conferinta regionala la Teheran, potrivit AFP. "Sanctiunile americane injuste si ilegale impotriva Iranului constituie un exemplu clar de terorism", a declarat…