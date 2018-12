Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Dambovita, Virgil Guran recunoaste ca sunt ceva probleme cu functionarea partidului la nivel judetean. Postura de partid de Post-ul Politica e mai grea in opoziție! Guran (PNL) – “Cei de la Putere promit primarilor tot felul de lucruri” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 22-23 noiembrie 2018, Biblioteca Judeteana „I. H. Radulescu” Dambovita organizeaza Zilele Bibliotecii. Programul va include: dezbateri stiintifice in Post-ul Intre 22 și 23 noiembrie se desfașoara Zilele Bibliotecii Ion Heliade Radulescu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Medicii sunt in momentul de fata cei mai multumiti salariati din sistemul sanitar romanesc, asta dupa ce au fost aliniati Post-ul In sistemul sanitar, nemultumirile incep sa dea in clocot! Creșterile salariate sunt pura teorie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Romania TV a difuzat, aseara, noi inregistrari audio cu președintele PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, din, deja, celebra ședința de la Post-ul Romania TV a difuzat noi inregistrari cu Adrian Țuțuianu. Liderul local și-a pus in cap centrul partidului, dar și Antena 3 apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Campania ALDE DAmbovița “Schimba orașul cu o idee!” urmareste identificarea unor proiecte de interes local initiate de cetateni, care sa poata fi Post-ul „Schimba orașul cu o idee!” Proiect de bugetare participativa inițiat de ALDE Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Comunicat de presa 12.000 de mulțumiri pe plan național! Mulțumim tuturor delegaților USR, membri și nemembri, pentru modul profesionist in Post-ul USR Dambovița mulțumește printr-un comunicat de presa tuturor delegaților partidului din secțiile de vot apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Proiectul isi propune sa duca mesajele acestei ingenioase campanii nu doar in zona centrala a Sibiului, ci si in principalele cartiere ale Municipiului Sibiu. Aceasta activitate presupune promovarea bunelor maniere prin organizarea unui spectacol de muzica clasica, elegant, rafinat, insa de mici dimensiuni…

- Președintele PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu a anuțat pe pagina sa de facebook ca va cere excluderea din partid a deputatului Post-ul Schimb de replici la Antena 3 intre Țuțuianu și Radulescu! Se vor cere excluderi, demisii și daune in instanța apare prima data in Gazeta Dambovitei .