- Zapada care s-a abatut asupra Europei de Vest a dus joi la inchiderea aeroportului din Geneva, au anuntat autoritatile aeroportuare elvetiene, citate de AFP. "Din cauza conditiilor meteorologice, aeroportul din Geneva este inchis traficului aerian pana la noi ordine", a explicat aeroportul…

- Pro sau contra transportului public gratuit la Cluj. Ce spune primarul Emil Boc In spatiul public a fost relansata discutia privind introducerea transportului public gratuit in Cluj-Napoca ca o masura de a-i stimula pe oameni sa circule mai mult cu mijloacele de transport in comun si astfel traficul…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, a declarat ca un numar de cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 25, in apropierea localitatii Tudor Vladimirescu. "Sunt cinci victime: una in stop cardio-respirator,…

- Viscolul de azi noapte nu a creat mari probleme autoritaților sau drumarilor. In zorii zilei, nici un drum din județ nu era blocat sau inchis din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Autoritațile județene au transmis ca se circula in condiții de iarna in intreg județul, insa accesul autovehiculelor…

- Consiliul Judetean Brasov este in curs de atribuire a licitatiei pentru reluarea lucrarilor la Aeroportul International Brasov-Ghimbav, iar o prima etapa de lucrari va presupune cinci obiective noi, iar lucrarile vor incepe la sfarsitul lunii aprilie si vor dura patru luni. Primul este calea de rulare…

- Ziua de sambata, 24 februarie, a coincis cu mai multe actiuni pe linia combaterii celor care se ocupa cu traficul de material lemnos. Un localnic din Vama care conducea un TAF a fost oprit pe drumul forestier Salatruc. Utilajul transporta busteni de doi metri lungime. Din verificari s-a constatat ...

- Se cauta solutii la factorii de resort pentru finalizarea lucrarilor la noul Stadion Municipal din Targu Jiu. Mai este nevoie de circa doua milioane de euro pentru lucrari la o pasarela si la o retea de colectare a apelor pluviale catre raul Jiu. Mihai Weber, deputat de Gorj, a declarat ca a purtat…

- Drumul judetean 107A Alba Iulia (Paclisa) – Vurpar – Blandiana, varianta ocolitoare a segmentului de drum national aglomerat, intre Alba Iulia si Sebes, ar urma sa intre in modernizare din luna martie. Contractul de aproximativ 3 milioane lei a fost castigat de asocierea Newamport Asfalt SRL – Wasphalt…

- Ieri, la Kiev, s-at dat startul competiției de CS:GO din cadrul StarLadder i-League StarSeries Season 4, un concurs ce a aliniat la start 16 echipe și care este dotat cu un fond de premii de 300,000 USD. Și dupa prima zi aceasta este nu a existat nicio surpriza, toate echipele cu o șansa la caștigarea…

- Intre atatea calitați, inclusiv cea de martor, Vasile Panaite a uitat sa mai fie prefect. In Neamț, la Consiliul Județean, avem o situație nedorita de interimat, care a ramas… și mai interimara. Pentru ca hotararea prin care s-a ales Ion Asaftei președinte provizoriu, cat timp Ionel Arsene lipsește…

- Au fost primite 25.896 cereri de eliberare a pasapoartelor simple electronice si temporare. Au fost emise 25.889 pasapoarte, din care 10.377 in regim de urgenta, inregistrandu-se o crestere de 22,35% fata de anul 2016. Pe linie de restrictii, identificari si relatii de munca in strainatate: ・ Pentru…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca in sedinta CExN a PSD s-a facut o evaluare a secretarilor de stat, mentionand ca sunt ministere unde sunt posturi vacante si ca deocamdata nu s-a vorbit despre schimbari punctuale in randul celor aflati in functii. "S-a vazut locurile care sunt vacante,…

- Conform unei informatii confirmate de purtatorul de cuvant al politiei, este vorba despre o cladire de pe Bulevardul Regent din Bruxelles.Ca masura de precautie, politia aplica procedura standard pentru cazurile de prezenta a antraxului. Aceasta implica interventia protectiei civile si…

- Presedintele federatiei sindicale Sanitas, Leonard Barascu, a declarat, luni, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca veniturile ar putea scadea in spitalele mono-profil, respectiv pentru sectia de psihiatrie, TBC si boli infectioase. Potrivit presedintelui federatiei sindicale Sanitas, Leonard…

- Compania romaneasca Blue Air, a doua ca importanța dupa Tarom, a anunțat saptamana trecuta ca iși anuleaza zborurile de pe Timișoara, din cauza neințelegerilor pe care le are cu reprezentanții Aeroportului „Traian Vuia“. Deputatul Adrian Todor crede ca reprezentanții Consiliului Județean Arad ar trebui…

- In ultima vreme, suntem asaltați, atat la telefon, cat și prin scrisori, de cititoare din intreaga țara, care ne intreaba daca este adevarat ca se vor acorda noi facilitați pentru mamele cu mulți copii, precum o pensie viagera, reducerea varstei de pensionare ș.a.m.d. RASPUNS: Deocamdata, este vorba…

- Directorul adjunct al FBI (Biroul Federal de Investigatii al SUA), Andrew McCabe, a demisionat luni, informeaza agentiile de presa Reuters, AFP, DPA si EFE, din surse de la Washington, pe care nu le identifica. Contextul mentionat în general este legat de criticile la adresa lui McCabe din…

- Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a anunțat astazi, intr-o conferința de presa, ca demersurile pe care le face pentru continuarea lucrarilor la Aeroportul internațional de la Ghimbav sunt blocate institutional. Eeste vorba despre etapa a III-a – „Executie cale de rulare Alfa,…

- O veste excelenta pentru iubitorii squash-ului: s-a reluat activitatea la Constanta, pe terenul de squash situat in cadrul complexului Johnny’s by West Side, in zona de food-court al VIVO! Constanta. „Chiar daca sunt pasi marunti, a reinceput, dupa o perioada de pauza fortata de patru luni, activitatea…

- 2018 ar putea intra in istoria Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina ca fiind anul cu trei sesiuni de admitere, asta și in funcție de decizia pe care o va lua Ministerul Afacerilor Interne. "Deocamdata, este cert ca vom avea examen de admitere in luna iulie, cand vor fi scoase la concurs…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, spune ca statele convocate de Comisia Europeana pe tema calitatitatii aerului, inclusiv Romania, nu au alta solutie decat aceea de a se conforma, mentionand ca, potrivit legii, responsabilitatea calitatii aerului le apartine primarilor. „Potrivit legii, responsabilitatea…

- Iarna iși intra in drepturi și in județul nostru, iar soferii care ies in trafic trebuie sa țina cont de unul dintre cele mai vanate obiecte, in aceasta perioada, de catre poliția rutiera: cauciucurile de iarna. Deocamdata, polițiștii salajeni nu au aplicat, in acest sezon, amenzi pe acest segment insa,…

- Un numar de 21 de localitati din judetul Galati au ramas, joi, fara curent electric din cauza viscolului, fiind afectati aproape 11.500 de consumatori ai Electrica. Pe de alta parte, un autocar in care se afla 22 persoane a ramas blocat pe un drum judetean. „Din cauza viscolului un numar de 21 de localitati,…

- Specialistii IT care lucreaza pentru aeroport spun ca s-au dat cel putin trei atacuri in ultimele zile. Din primele informatii, hackerii au vazut in numarul mare de utilizatori care intra pe site-ul aeroportului din Craiova o oportunitate de minare de monede virtuale. Așadar, scopul atacului…

- Vicepremierul Paul Stanescu a dezmintit, vineri, la Bacau, informatiile potrivit carora el ar putea prelua functia de prim-ministru al Romaniei. Stanescu a declarat, intr-o conferinta de presa, citat de Agerpres , ca nu a avut discutii cu presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, pe aceasta…

- Un judecator american a blocat marti abrogarea de catre presedintele Donald Trump a unui program ce le permite tinerilor fara acte de identitate intrati ilegal in SUA pe cand erau copii sa lucreze si sa studieze legal, informeaza miercuri AFP.Judecatorul a estimat ca opinia Ministerului de…

- Un iesean atrage atentia ca lucrarile la o fundatie de langa Selgros au afectat o strada. "Pe linga Selgros se construieste ceva... Deocamdata e o gaura mare si foarte adinca. Nu pot calomnia, de aceea nu ma voi intreba de autorizatie, certificat de urbanism – respectat punct cu punct, sau studio geo…

- Ofițerii Inspectoratului Național de Patrulare (INP) se afla 24/24 de ore în noua sectoare de drum pe care se înregistreaza o incidența sporita a accidentelor rutiere grave. Acțiunea este parte a unui proiect-pilot care se desfașoara în urma unei analize efectuate de INP, transmite…

- Asa cum am anuntat imediat dupa ce Adorian Himcinschi si-a inaintat demisia, la finele turului incheiat pe pozitia a sasea a Seriei a 5-a din Liga a 3-a, in a doua parte a campionatului pe banca tehnica a Unirii Alba Iulia va fi instalat cuplul de antrenori format din Alin Hancas si Adrian Bichesi.…

- Primaria Brasov vrea sa investeasca intr-o sala polivalenta de 15.000 de locuri, care ar urma sa fie construita pe locul fostului stadion municipal din oras, demolat de mai multi ani. Deocamdata, de la bugetul local a fost alocata suma de 1,5 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate. Primaria…

- Primaria Brasov vrea sa investeasca intr-o sala polivalenta de 15.000 de locuri, care ar urma sa fie construita pe locul fostului stadion municipal din oras, demolat de mai multi ani. Deocamdata, de la bugetul local a fost alocata suma de 1,5 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate.

- Un tramvai Armonia a fost blocat in trafic minute in sir de un conducator auto care, probabil din neatentie (nu vrem sa fim rautaciosi ), a parcat foarte aproape de linii. Foto: Facebook/Info Trafic Jud. Timis The post Tramvai blocat in trafic de un sofer neatent, la Timisoara (foto) appeared first…

- Cele aproape 1.800 de autorizatii de construire emise de municipalitatea timisoreana pe parcursul lui 2017 nu indica nici pe departe un reviriment al dezvoltarii urbanistice. De fapt, numarul lucrarilor nu a fost in 2017 nici pe jumatate fata de perioada de varf a dezvoltarii imobiliare, care s-a consumat…

- Un accident ciudat s-a petrecut in centrul Iasului. Un autoturism elegant marca BMW a lovit zidul Casei Dosoftei. Imediat dupa impact, soferul a luat placutele cu numarul de inmatriculare, insa martorii sustin ca acestea erau de Vaslui. Deocamdata nu avem informatii despre cum s-a petrecut coliziunea.…

- Cea mai buna varianta pentru construirea Aeroportului Brasov-Ghimbav o reprezinta realizarea investitiei de catre Consiliul Judetean Brasov in asociere cu Primaria Brasov, cu alte unitati administrativ-teritoriale din judetul Brasov, cat si din judetele Covasna si Harghita. Aceasta asociere se poate…

- Magdalena Șerban, femeia care a comis oribila crima de la metrou impingand o tanara pe șinele metroului, ar putea scapa de toate acuzațiile. Avocații acesteia au depus la Parchet mai multe documente din perioada in care femeia locuit in Spania, documente prin care se arata ca aceasta are mari problemele…

- Procurorul Ioan Lascu, tatal procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, s-a stins din viata, joi, la un spital din Targu Mures unde era internat de mai multe zile. Lascu a condus timp de treizeci de ani Parchetul de pe langa Judecatoria Medias, iar intre 1980 si 2010 a fost prim-procuror. Acesta…

- Dupa doua luni si jumatate de la intrarea in vigoare a legislatiei care permite detinutilor care si-au executat parte din pedeapsa in conditii necorespunzatoare sa ceara liberarea inainte de termen, peste 70 de condamnati au parasit Penitenciarul Aiud, reprezentand aproximativ 10% din numarul celor…

- Andone vrea sa fie antrenorul lui Dinamo in 2019, cand va fi gata noul stadion. Miriuta nu ramane daca rateaza play off-ul.Andone a antrenat-o de 3 ori pe Dinamo si a fost pe banca la primul meci jucat in nocturna, in 2003. "Cand se face stadionul si sunt toate, da, mi-as dori sa ma intorc!",…

- Mai multi soferi care si au parcat neregulamentar masinile de lux in zona de acces catre Portul Constanta sunt amendati de politisti. Un Jeep Hyundai a blocat chiar accesul catre Poarta 1 bis. Din cate se pare, soferii si au lasat masinile acolo pentru a merge la free shopurile din zona. Sursa foto:…

- Activitatea Arhivelor Nationale - institutie care ar trebui sa pastreze in conditii optime istoria veche si recenta a Romaniei, de la manuscrise vechi, scrise pe pergamente ruginii, roase de vreme, pana la documente actuale - este in colaps. Lipsa de fonduri a dus la blocarea procesului de recuperare…

- Intreprinderile mici si mijlocii au stiut cum sa acceseze mai bine banii oferiti de Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional, in timp ce banii pentru reabilitarea blocurilor si dezvoltarea zonelor turistice au fost accesate mai dificil, a anuntat Sorin Maxim, directorul ADR Vest Timișoara,…

- Șeful DIICOT Daniel Horodniceanu a declarat ca investigațiile in dosarul Sky News, ancheta care ii vizeaza pe mai mulți jurnaliști ai postului de televiziune britanic, bate pasul pe loc. Anchetatorii romani au vrut sa-i audieze pe reporterii care in vara anului 2016 au realizat un documentar din…

- Traficul este blocat total, vineri dimineata, pe DN7, in orasul Talmaciu, judetul Sibiu, dupa ce un microbuz a lovit doua femei pe o trecere de pietoni. In judetul Valcea, se circula pe un sens, alternativ, in localitatea Calimanesti, unde doua autocamioane s-au ciocnit. Potrivit IPJ Sibiu, doua femei…

- Prioritatea Uber in Romania este sa fie serviciu reglementat, dar deocamdata nicio autoritate nu vrea sa-si asume asta, spun șefii Uber.Citeste si: ULTIMA ORA - Urmarit international, afaceristul Avraham Morgenstern a fost CAPTURAT in Argentina Reprezentantii Uber au propus autoritatilor…

- Ministerul Educației Naționale anunța ca 50 de școli din țara vor fi incluse in programul-pilot „O masa calda”. Deocamdata, nu se știe daca Bistrița-Nasaud va beneficia de acest program.

- Duminica, sunt in vigoare doua avertizari Cod galben de vreme severa, dar si o informare meteorologica privind lapovita si ninsoare in vestul, centrul, nordul si nord-estul tarii. In acest context, Politia Rutiera acorda o atentie sporita drumurilor intens circulate, in special celor care fac legatura…

- Parafrazand celebrul „Habemus Papa!”, in mai puțin de o saptamana (mai precis in seara zilei de 12 decembrie 2017), brașovenii vor putea spune: „Habemus tellus!” Adica, pe ințelesul tuturor: ”Avem terenul!” Altfel spus, vom fi primit de la statul roman, prin lege, parcela de 12 hectare care lipsea pentru…

- Pompierii s-au chinuit zeci de minute ca sa salveze animalul. Intr-un final ei au reusit sa aduca calul la suprafata in siguranta. Deocamdata nu se cunoaste cine este proprietarul. Citeste si Cum a fost salvat un caine dintr-un rau inghetat. Efort extraordinar al pompierilor VIDEO…

- Potrivit informațiilor DCNews, avionul TAROM este blocat ”ca urmare a implementarii unui sistem electronic automat de repartizare a avioanelor in secvența de degivrare pe aeroportul din Frankfurt. Problema este coroborata cu situația meteo nefavorabila: lapovița, ninsoare, temperatura scazuta, vizibilitate…