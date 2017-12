Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți hoți au lasat o familie din Marea Britanie fara cadouri de Craciun. Hoții au intrat în dormitorul în care se aflau cadourile și le-au furat pe toate. Au lasat în urma lor ambalajele și chiar anumite cadouri care nu au fost tocmai pe placul lor. Cadourile aveau o…

- Decizia anuntata de Comisia Municipala pentru Transport din Beijing va permite companiilor inregistrate in China sa solicite autorizatii temporare pentru testarea vehiculelor fara sofer in conditii reale de trafic. Daca nu apar prea multe incidente nedorite, testele ar putea fi urmate de acceptarea…

- Dupa ce anul trecut anuntau interzicerea vehiculelor autonome pana la finalizarea si aprobarea unui cadru legal care sa reglementeze folosirea acestora, autoritatile chineze au revenit asupra acestei decizii, dand unda verde pentru o noua runda de teste pe drumurile publice. Decizia anuntata de Comisia…

- Pe masura ce Statul Islamic (SI) a pierdut din teritoriile "califatului" sau din Siria si Irak, numarul atentatelor sangeroase a crescut in intreaga lume, cu atacuri in Marea Britanie, Afganistan, Iran sau Spania. "Jihadul nu are frontiere", motiv pentru care "trebuie sa purtati un razboi…

- Pasarea avea, saracuta, o aripa rupta si nu putea sa zboare prea mult. S-a dus sa ceara ajutorul unui copac, caci acesta avand radacini puternice, de buna seama ca nu va pleca nicaieri si va sti cum sa infrunte frigul si crivatul iernii. S-a dus mai intai la stejar, vazandu-l mai falnic:– Te…

- Biroul Federal de Investigatie (FBI) l-a inculpat pe Everitt Aaron Jameson, 26 de ani, pentru tentativa de furnizare de sprijin material unei organizatii teroriste straine, iar in cazul in care este gasit vinovat risca pana la 20 de ani de inchisoare.Potrivit autoritatilor, Jameson si-a…

- O chelnerita din Statele Unite ale Americii a primit o prima de Craciun, insa nu din partea sefului ei, ci de la un client generos, care a dorit sa faca un gest frumos, chiar inainte de sarbatorile de iarna. A

- Cu cea mai bogata oferta de spectacole de toate genurile, de pe scenele din tara, TVR 3 va invita sa serbati Nasterea Domnului urmarind un program special care aduce, in principal, spectacole de toate genurile pentru toate gusturile: de la folclor, colinde si traditii, pana la spectacole de teatru,…

- Cantecul "All I Want For Christmas Is You", interpretat de Mariah Carey, a reusit sa se ridice, in decembrie 2017, pentru prima data intre primele zece pozitii ale topului american Billboard 100, scrie agerpres.ro. Cantecul de Craciun, lansat in 1994, desi a fost difuzat de peste 217 milioane de ori…

- In cadrul proiectului filantropic „Cutia de pantofi cu cadouri de Craciun”, peste 100 de copii din satele comunei Gagești au primit daruri din partea Preasfințitului Ignatie, episcopul Hușilor. Peste 100 de copii din satele comunei Gagești au primit daruri din partea Preasfințitului (PS) Ignatie, episcopul…

- Un bloc din Florești, de pe strada Stejarului, este un exemplu pentru orice constructor. Investitorul a amenajat în fața blocului un spațiu verde foarte frumos, iar acum zona a fost împodobita de Craciun. ”Cine zicea ca nu sunt constructori…

- Dupa acuzațiile de intruziune ale organizatiilor pro-Kremlin in cazul alegerilor prezidențiale din Statele Unite ale Americii, legislativul din Marea Britanie a obținut date cu privire la suma cheltuita de IRA, o asociație care ar avea angajați specializati in propaganda, in cazul Brexit. Suma este…

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minim cinci ani, potrivit MAE. „Referitor…

- In era comertului online, o companie imobiliara europeana face un pariu de aproape 16 miliarde de dolari, sperand sa convinga clientii sa se reintoarca spre design-ul iesit din comun al mall-ului Jersey Garden State Plaza si spre magazinele din World Trade Center, potrivit New York Times. …

- Asociația NOD organizeaza, in perioada 18 – 22 decembrie, Targul Darurilor de Craciun. Evenimentul, ajuns deja la ediția cu nr. VI, se va desfașura la Biblioteca Județeana ”Petre Dulfu” din Baia Mare. Creat pentru comunitatea baimareana, Targul Darurilor de Craciun constituie o oportunitate pentru artiștii…

- Delia face piața pentru Brenciu și Banica jr! Inainte de fiecare ediție “X Factor”, cantareața cumpara fructe exotice și fructe de padure, mixuri de alune și prajituri, pe care le duce in platoul emisiunii și le imparte cu colegii de juriu. Iar acesta nu e singurul lucru pe care-l deconspiram azi din…

- Pentru al treilea an consecutiv, in prag de Sarbatori de Iarna, membrii și voluntarii Asociației pentru Ambulanța Bacau au venit cu inima deschisa in sprijinul copiiilor care raman internați in secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența, dar nu numai. Aceasta, printr-un spectacol caritabil…

- Nu mai putin de 600.000 de euro s-au strans in cadrul unei campanii online demarate pentru salvarea unui castel de secol XIII lasat in paragina, din sud-vestul Frantei. Suma provine din donatiile a 7.400 de persoane, dintre care unele vor deveni coproprietare ale constructiei Proprietarul…

- Oferta este bogata iar preturile apropiate de cele practicate anul trecut. Pentru ca tot mai multi bihoreni opteaza pentru brazii in ghiveci comerciantii pun la dispozitia cumparatorilor o gama variata de pomi de Craciun in ghiveci. Astfel, pretul unui astfel de bradut variaza in functie…

- Pentru tinerii din ziua de azi e ceva natural sa trimiti un sms, insa putini stiu istoria primul text message. Primul asemenea mesaj a fost trimis exact cu un sfert de secol in urma in Marea Britanie. „Merry Christmas” (Craciun fericit). Aceste cuvinte simple in limba engleza sunt acum parte din istoria…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca a fost recent la Washington, programul sau incluzand si o intrevedere informala la Departamentul de Stat al SUA, dupa „semnalul de alarma” pe care oficialii americani l-au transmis in legatura cu modificarile la Legile Justitiei.…

- Gazduita de Antena 3, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, l-a criticat pe premierul Mihai Tudose pentru „maniera incorecta și necolegiala”de a o „admonesta public”, dupa ce în presa au aparut stenograme care redau discuții în contradictoriu între…

- Statele Unite, Marea Britanie, Franta si alte sase tari au solicitat vineri o reuniune a Consiliului de Securitate cu privire la drepturile omului in Coreea de Nord, potrivit unor surse diplomatice, scrie AFP, preluat de Agerpres.Aceasta reuniune ar putea avea loc la 11 decembrie si ar fi a patra discutie…

- Departamentul de Stat American felicita Romania cu ocazia Zilei Nationale Rex Tillerson Departamentul de Stat American felicita România cu ocazia Zilei Nationale. În mesajul transmis, seful diplomatiei americane, Rex Tillerson spune ca este recunoscator pentru cei 20 de…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut marți Uniunii Europene și Marii Britanii sa negocieze ''rapid'' și ''fara animozitate inutila'' asupra ieșirii Regatului Unit din blocul comunitar, relateaza AFP. ''Statele Unite doresc sa pastreze relația lor speciala și veche…

- "Dragnea si Tariceanu au dat un comunicat comun care incepe cu <>. Pai, mah, nemernicilor, si eu, si alti colegi facem parte din Parlamentul Romaniei si n-am luat act, mah, nemernicilor, cu <> de acest comunicat! Dar am luat act cu furie si cu greata de toate mizeriile pe care le puneti…

- "Dorim sa subliniem ca, in orice discuție cu partenerii noștri trebuie sa plecam de la un principiu constituțional fundamental, același in SUA și in Romania, potrivit caruia dezbaterile, deciziile și voturile din Parlament se desfașoara in numele suveranitații poporului și nu pot face obiectul niciunei…

- Tariceanu si Dragnea: Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul Departamentului de Stat al SUA Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au o pozitie comuna fata de comunicatul transmis de Departamentul de Stat al SUA, transmitand ca dezbaterile, deciziile si voturile din…

- Al treilea cel mai mare oras din Japonia, Osaka, si San Francisco au devenit orase infratite, in 1957, ca parte a unui proiect derulat de Statele Unite ale Americii pentru a promova pacea intre...

- Palatul administratiei judetului a gazduit, in dimineata de luni, o intalnire cu caracter secret, potrivit protocolului, la care au participat ambasadorul Hans Klemm, presedintele CJ Silviu Hurduzeu, prefectul Matei Lupu si primarul Resitei, Ioan Popa. Hans Klemm a precizat ca vizita sa este…

- Politicienii de la Bruxelles vor purta raspunderea pentru toate abuzurile DNA, daca nu iau masuri pentru a o opri pe șefa DNA, Laura Kovesi, din eforturile sale de a obține tot mai multe inculpari și condamnari, cu încalcarea normelor privind drepturile omului, scrie Europeean Jewish Press…

- Canalele Clujului, prezentate pe Facebook. Cum arata subteranele Turzii Lucratorii Companiei de Apa Aries (CAA) au decis sa prezinte pe retelele de socializare cele mai dificile interventii pe care le-au avut in ultima vreme in zona Turzii. Cea mai recenta a fost verificarea canalului colector…

- Circa 3.000 de militari americani au fost desfașurați suplimentar în Afganistan, în baza noii strategii a președintelui Donald Trump pentru aceasta țara devastata de razboi, a anunțat joi Pentagonul, scrie AFP citata de Agerpres. Ministerul american al Apararii evaluase pâna…

- Potrivit www.express.co.uk, specialiștii de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), din Statele Unite, au lansat un avertisment fara precedent legat de fenomenul La Nina. Este vorba despre este un fenomen climatic caracterizat prin temperaturi neobișnuit de scazute ale apei de…

- Moldova a trecut oficial la ora de iarna. Asa ca ora 4 a devenit 3 , iar ziua de astazi este asadar, cea mai lunga: va avea 25 de ore. Medicii spun ca trecerea la ora de iarna poate avea unele efecte nedorite, în special asupra vârstnicilor. Prima data tara noastra a…

- Un membru al misiunii militare americane din Afganistan a murit, iar alti sase au fost raniti, dupa ce elicopterul în care se aflau s-a prabusit în provincia Logar din Afganistan, a anuntat, sâmbata, misiunea NATO din Afganistan.Potrivit comunicatului emis de misunea NATO din Afganistan,…

- Pagina „Metrou în Cluj” a fost înființata în urma cu doar câteva zile, dar a reușit deja sa adune aproape 1000 de susținatori. Pâna în momentul de fața, administratorii paginii au distribuit diverse link-uri spre articole care arata cât de importante…

- Tragerea la sorti pentru Turneul Campioanelor (22-29 octombrie) are loc vineri, de la ora 14:30 (ora Romaniei). Urmarim in format LIVE TEXT pe www.prosport.ro alcatuirea celor doua grupe de la Singapore: Simona Halep, numarul unu mondial, este principala favorita a competitiei. Cele mai…

- Presedintele iranian a precizat ca Teheranul isi va dubla eforturile pentru a-si imbunatati capacitatile de aparare, inclusiv a programului balistic iranian, in pofida presiunilor exercitate de SUA. ”Niciun presedinte nu poate revoca un acord international. Iranul va continua sa il respecte…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a avut, vineri, o conversatie cu Rex Tillerson, in care i-a transmis secretarului american de Stat ca Iranul a respectat toate prevederile asumate prin semnarea acordului nuclear, relateaza site-ul agentiei Tass. Lavrov a mai precizat ca toti semnatarii…

- Patrupedele oferite spre adopție sunt stranse de pe strazi de Poliția Animalelor Sector 1 și provin din adapostul administrației locale situat pe Șoseaua Odai nr. 3-5. Persoanele care doresc sa adopte un caine fara stapan trebuie sa aiba asupra lor buletinul de identitate. Cainii sunt vaccinati,…

- Trimisul special AGERPRES, Gina Ștefan, transmite: Peste 1.500 de copii din mai multe sate romanești din regiunea Cernauți (Ucraina) asista, in aceste zile, pentru prima data la un spectacol de teatru in limba romana, grație unui proiect al Direcției Romanii din Afara Granițelor din cadrul Institutului…

- Ștefan Hrușca nu se mai simte rușinat pentru ca este acuzat de faptul ca ”dezgroapa” lerul doar in luna decembrie, cand umple pușculița dupa un an de ”hibernare” in Canada. Asta pentru ca se pare ca artistul a dat exemplu bun. Ionuț Dolanescu face bani cu sacul jumatate de an in Romania pentru a petrece…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca Rusia și-a distrus ultimele arme chimice pe care le mai deținea. Liderul de la Kremlin a criticat Statele Unite pentru ca inca mai pastreaza astfel de arme, scrie rt.com. „Rusia respecta cu strictețe obligațiile sale internaționale, inclusiv pe cele…

- Șeful Pentagonului, Jim Mattis, și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se intalnesc miercuri la Kabul cu autoritațile afgane, dupa anunțul privind trimiterea a 3.000 de militari americani suplimentari in Afganistan, relateaza AFP. Statele Unite, care duc în Afganistan cel…