- Un membru al asociației Detecții Gorj, a sunat alarmat la numarul unic de urgența, dupa ce a gasit mai multe obiecte de muniție, cu ajutorul unui detector de metale, pe raza satului Lazarești, Bumbești-Jiu.O echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj , s-a deplasat…

- O ceremonie emotionanta a avut loc, luni, la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj. Plutonierul adjutant șef Sorinel Vasilescu a iesit la pensie, dupa aproape trei decenii de activitate. „Imbracat in ținuta de reprezentare și cu emoții precum un copil in prima zi de școala, nea Sorin…

- Incepand de astazi a fost un echipaj de prim ajutor al Serviciului Mobil de Urgența, Reanimare și Descarcerare (SMURD) iși va desfașura activitatea in cadrul Garzii de Intervenție Tismana, subunitate componenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj. Ceremonia a avut loc la ora 11.00, in…

- Marți va fi inaugurat echipajul de prim ajutor al SMURD, in cadrul Garzii de Intervenție Tismana. Ceremonia va avea loc la ora 11.00, in fața Casei de Cultura din centrul orașului Tismana. Garda de Interventie Tismana este o subunitate componenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj. „Ceremonia…

- Numarul intervențiilor in situații de urgența a crescut in acest an, cu 32 %, potrivit bilanțului prezentat, joi, de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj. „Lunile ianuarie si februarie ale acestui an nu au fost deloc unele usoare pentru institutia noastra in ceea ce priveste…