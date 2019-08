Proiectile descoperite lângă linia de cale ferată Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca in cursul acestei dimineti, in timpul lucrarilor de reparatie capitala efectuate la podul CF situat la km 20, intre statiile Beclean pe Somes si Coldau au fost descoperite doua proiectile. Au fost anuntate autoritatile locale abilitate (ISU Bistrita) sa intrevina in astfel de situatii, acestea fiind deja la fata locului. Precizam ca in intervalul 13:00 - 15:00, cand va avea loc ridicarea si detonarea proiectilelor, circulatia feroviara intre statiile Beclean pe Somes si Coldau va fi oprita temporar, iar trenurile aflate in circulatie vor stationa… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

