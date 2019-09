Proiectil neexplodat gasit in Lucacesti Pompierii maramureseni au intervenit in acest weekend la 13 situatii de urgenta, din care 6 au fost interventii pentru lichidarea incendiilor de vegetatie uscata. In total au ars circa 12 hectare de vegetatie in localitatile Somcuta Mare, Tautii Magheraus, Finteusu Mare, Recea, Baia Mare si Valea Chioarului. Vineri, 13 septembrie, echipa pirotehnica din cadrul Detasamentului Baia Mare a fost chemata sa ridice un proiectil neexplodat in localitatea Lucacesti. Elementul de munitie a fost ridicat si depozitat in siguranta pentru a fi distrus. Tot vineri, pompierii din Somcuta Mare au intervenit in… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

