Proiectil gasit pe malul Siretului. “Putea exploda la orice miscare brusca” Autoritatile au fost alertate de un apel prin care se anunta ca pe malul Siretului, in zona orasului Bucecea, din judetul Botosani, s-a descoperit un proiectil. Ajunsi la fata locului, pirotehnistii au constatat ca e vorba despre un dispozitiv metalic de calibrul 76 milimetri, care a fost dus la poligonul militari de la Copalau, pentru […] Proiectil gasit pe malul Siretului. “Putea exploda la orice miscare brusca” is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

